Nhóm học sinh lớp 8 đánh bạn nhập viện

  • Thứ hai, 30/3/2026 15:27 (GMT+7)
Do có mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, nhóm học sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đánh bạn dẫn đến nhập viện.

Hình ảnh nhóm học sinh lớp 8 ở Lâm Đồng đánh bạn. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 30/3, UBND xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trường THCS Hàm Chính đã có báo cáo về vụ một nhóm học sinh đánh bạn cùng lớp khiến nạn nhân phải nhập viện theo dõi.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 27/3, trong thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ tại phòng học lớp 8.6, một nhóm học sinh lớp 8 xảy ra xô xát và có hành vi đánh một học sinh cùng lớp. Đến tối 28/3, đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc, xác minh. Qua đó xác định có 5 học sinh tham gia, gồm 4 em lớp 8.6 và một em lớp 8.2. Học sinh bị đánh là em N.H.P., lớp 8.6.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt học đường, dẫn đến xô xát và bạo lực.

Sau khi bị đánh, em P. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương phần mềm, đã chụp CT và hiện đang tiếp tục được theo dõi. Tinh thần của học sinh đã ổn định.

Hiện, Công an xã Hàm Liêm đang tiếp tục phối hợp với trường THCS Hàm Chính làm rõ vụ việc.

Duy Ngọc / Sức khỏe và Đời sống

