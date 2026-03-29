Xác minh vụ hai nữ sinh mâu thuẫn dẫn đến nhập viện

Nữ sinh lớp 8 và lớp 7 lao vào đánh nhau khiến một em bị thương, phải nhập viện điều trị.

Ngày 29/3, một lãnh đạo trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận việc hai nữ sinh của trường đã đánh nhau khiến một em bị thương, phải nhập viện điều trị. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh của hai nữ sinh đến làm việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 26/3, em E.T.K.L. (lớp 7) và em H. (lớp 8) do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội đã lao vào đánh nhau ở khu vực ngoài trường học. Vụ việc khiến em L. bị thương được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.

Bà E. (mẹ của em L.) cho biết con gái bà đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương vùng tay, ngực, cổ, mặt và bị bầm mắt trái. Gia đình bà mong muốn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý nghiêm trước tình trạng bạo lực học đường.

Theo vị lãnh đạo của trường THCS 19/8, phụ huynh của em H. nhận trách nhiệm sẽ chi trả viện phí cho nữ sinh bị đánh. Riêng gia đình em L. cho rằng sẽ trình báo công an. Nhà trường đã thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh và sẽ chờ kết quả xử lý từ công an.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh cấp 2 lao vào đánh nhau. Trong clip, hai nữ sinh mặc đồng phục lao vào giật tóc. Sau đó, một nữ sinh liên tiếp dùng tay đánh, đấm, vào đầu và mặt bạn học. Lúc này, rất đông học sinh chứng kiến và reo hò.