Xác minh thông tin nữ sinh ở Thanh Hoá bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

Một thiếu nữ mang áo học sinh ở Thanh Hóa bị nhóm ít nhất 3 người khác lao vào đánh hội đồng đến bất tỉnh. Công an sở tại đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh giữa đường.

Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh một thiếu nữ mặc áo học sinh bị nhóm ít nhất 3 cô gái lao vào hành hung.

Theo nội dung clip, nhóm 3 cô gái đã lao vào túm tóc, đánh tới tấp vào người một thiếu nữ khác khiến nạn nhân không thể kháng cự. Sự việc chỉ dừng lại khi một trong 3 người tham gia đánh hội đồng lấy mũ bảo hiểm, đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền đường, nằm bất động.

Đáng nói, tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc có nhiều người khác đứng xem, trong đó có 2 nam sinh, nhưng không ai can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 20/3, tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Hóa xác nhận sự việc trên và cho biết nhóm học sinh tham gia ẩu đả đang học cấp 2 tại xã Hoằng Châu. Hiện, công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ việc.