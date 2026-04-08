Nam sinh bị chấn động não sau khi bị đánh tại tiệm tạp hóa Huế

  • Thứ tư, 8/4/2026 11:09 (GMT+7)
Theo phụ huynh, đưa con đi thăm khám tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, gây đau đầu.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo vàng được cho là có hành động đánh một học sinh ở Huế. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan clip nam sinh bị đánh tại tiệm tạp hóa ở Huế, chị H. (mẹ của em N.H.T.Đ - nam sinh được cho là bị người đàn ông đánh tại quầy tạp hóa xuất hiện trong clip) cho biết hiện con chị được cho nghỉ học tạm thời, gia đình đang trấn an tâm lý để cháu bớt hoảng sợ.

Theo chị H., hôm qua (7/4), gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế (Bệnh viện Trung ương Huế) thăm khám. Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, gây đau đầu nhưng được cho ra viện để điều trị thuốc và theo dõi tại nhà.

Phiếu thanh toán ra viện và đơn thuốc tại quầy thuốc của bệnh viện chẩn đoán em N.H.T.Đ bị chấn động não. Ảnh: NVCC.

"Do tâm lý hoảng sợ, cháu được bác sĩ tư vấn, trấn an. Hiện cháu được cho về nhà uống thuốc, theo dõi. Nếu xuất hiện đau đầu hoặc nôn, gia đình sẽ đưa cháu tái khám", chị H cho hay.

Trước đó, sáng 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một học sinh bị chủ tiệm tạp hóa đánh nhiều lần vào mặt.

Theo nội dung clip, một học sinh đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hóa thì bị người đàn ông mặc áo vàng liên tiếp đánh vào mặt, trước khi có người can ngăn. Sau khi lan truyền, clip thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Liên hệ với người đăng tải clip chị H. (trú phường Mỹ Thượng, TP Huế) cho biết là mẹ của em N.H.T. Đ. (học sinh bị người đàn ông đánh trong clip). Theo chị H., sự việc xảy ra vào ngày 6/4. Sau khi đi học về, cháu có biểu hiện đau đầu và kể lại việc bị chủ tiệm tạp hóa đánh.

Nguyễn Vương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

