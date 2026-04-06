Vì sao khách ngoại sang Việt Nam bằng đường bộ tăng đột biến?

Dòng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ tăng tới 53% trong quý I, khẳng định vai trò của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan.

Du khách Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, thử uống trà sữa, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I, tổng lượng khách ước đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2025. Đây là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay, cũng đánh dấu lần đầu tiên 3 tháng liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM QUÝ I GIAI ĐOẠN 2016-2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 2026 Lượt khách Triệu lượt 2.49 3.21 4.21 4.5 3.69 0 0.09 2.69 4.64 6.02 6.76

"Lớp đệm"

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%. Dù tỷ trọng chưa lớn, phân khúc đường bộ lại ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 53% so với cùng kỳ năm trước, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung.

Sự gia tăng mạnh của khách đường bộ tiếp tục khẳng định vai trò của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan. Đây là nhóm khách có lợi thế rõ rệt về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao.

Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, nhất là giá vé máy bay duy trì ở mức cao, du lịch đường bộ trở thành lựa chọn tối ưu cho các hành trình ngắn ngày. Dòng khách khu vực vì vậy đóng vai trò như "lớp đệm" ổn định, giúp ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa.

CƠ CẤU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO PHƯƠNG TIỆN Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn Đường không Đường bộ Đường biển

% 82.3 15.5 2.2

Trung Quốc là thị trường lớn nhất gửi khách đến Việt Nam trong quý I với 1,4 triệu lượt. Nếu di chuyển bằng đường bộ, khách Trung Quốc lựa chọn nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Tại các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Lào Cai và Móng Cái (Quảng Ninh), lượng khách tăng rõ rệt trong dịp đầu năm, nhất là khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc kéo dài 9 ngày thúc đẩy nhu cầu du lịch ngắn ngày ra nước ngoài.

Tính riêng lưu lượng du khách qua cửa khẩu Hữu Nghị đạt khoảng 6.200- 6.400 lượt/ngày, tăng 20-30% so với ngày thường.

Một xu hướng đáng chú ý là sự gia tăng của nhóm khách trẻ và khách đi tự túc theo mô hình "du lịch nhanh" 2 ngày 1 đêm bằng giấy thông hành. Chương trình du lịch qua lại giữa Lạng Sơn và Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), triển khai từ tháng 4/2025, mở rộng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và mua sắm, góp phần thúc đẩy du lịch cửa khẩu.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại Lào Cai, từ ngày 1/1-12/2, lượng xuất nhập cảnh tăng mạnh. Khách sử dụng hộ chiếu đạt gần 100.000 lượt cả hai chiều, trong khi khách sử dụng giấy thông hành vùng biên lên tới hàng trăm nghìn lượt, cho thấy nhu cầu di chuyển ngắn hạn qua biên giới gia tăng đáng kể.

Ở Quảng Ninh, cửa khẩu quốc tế Móng Cái ghi nhận khoảng 20.000 lượt người xuất nhập cảnh mỗi ngày. Riêng dịp Tết Nguyên đán, các đoàn khách Trung Quốc theo tour bắt đầu quay trở lại ngay từ ngày đầu năm.

Đáng chú ý, khoảng 70% khách Trung Quốc sử dụng dịch vụ khách sạn 4-5 sao với các chương trình phổ biến 3 ngày 2 đêm hoặc 3 ngày 4 đêm.

Ngoài các điểm đến truyền thống như vịnh Hạ Long, du khách Trung Quốc đang mở rộng hành trình tới Yên Tử và tham gia các sản phẩm du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), cho thấy xu hướng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao.

Du khách chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tháng 6/2025. Ảnh: Ánh Trang.

Đằng sau con số tăng trưởng

Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường ASEAN cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng khách đường bộ.

Trong quý I, Việt Nam đón 46.199 lượt khách Lào. Với đường biên giới dài hơn 2.300 km, cùng hệ thống 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ, hai nước có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch đường bộ. Khoảng cách gần, chi phí thấp và hạ tầng cửa khẩu đa dạng giúp các chuyến đi tự túc và theo đoàn trở nên dễ dàng hơn.

Thị trường Campuchia ghi nhận mức tăng trưởng 41,1%, vươn lên top 4 nguồn khách lớn nhất. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả của hợp tác song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông.

Hệ thống giao thông kết nối đa dạng, trong đó đường bộ vẫn là phương thức di chuyển chủ đạo, giúp việc tổ chức tour linh hoạt. Theo các báo cáo khu vực, du lịch giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng trưởng ổn định trong các năm qua.

Cô gái Lào Maysaa Phanthabouasy tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 4/2025. Ảnh: Phan Nhật.

Đằng sau con số tăng trưởng là sự thay đổi rõ rệt trong hành vi du khách. Thay vì các chuyến đi dài ngày, chi phí cao, nhiều du khách khu vực ưu tiên hành trình ngắn, linh hoạt, dễ tổ chức.

Các sản phẩm du lịch cửa khẩu, tour ngắn ngày, du lịch kết hợp mua sắm, trải nghiệm văn hóa địa phương ngày càng được ưa chuộng. Việc mở rộng các chính sách như giấy thông hành, miễn thị thực, cùng với cải thiện hạ tầng giao thông và cửa khẩu, đã góp phần thúc đẩy xu hướng này.

"Trong bối cảnh chi phí đi lại toàn cầu gia tăng, những điểm đến dễ đến, dễ đi và tối ưu chi phí đang có lợi thế rõ rệt, và Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này", Cục Du lịch Quốc gia nhận định.