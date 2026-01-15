Khách Trung Quốc ồ ạt đến TP.HCM trong kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất lịch sử Trung Quốc kích hoạt làn sóng du lịch nước ngoài, trong đó TP.HCM nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được đặt vé máy bay nhiều nhất.

Nhóm bạn trẻ mặc áo dài, chụp ảnh trước Chợ Bến Thành (TP.HCM) ngày 1/1. Ảnh: Phương Lâm.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Tongcheng Travel, tính đến ngày 12/1, các điểm đến tại Đông Nam Á chiếm gần một nửa trong top 10 điểm đến quốc tế được du khách Trung Quốc đặt vé máy bay nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán.

Những điểm đến nổi bật gồm: Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), TP.HCM (Việt Nam) và Bali (Indonesia).

Ngoài Đông Nam Á, Nga là điểm đến nước ngoài được ưa chuộng nhất trong kỳ nghỉ Tết của du khách Trung Quốc. Ở phân khúc tour trọn gói, hành trình 11 ngày 9 đêm khám phá Moscow - St Petersburg - Murmansk - Teriberka - làng Sami đứng đầu về doanh số trên nền tảng Tongcheng.

Theo China.com, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, từ 15/2-23/2, theo thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc. Đây là kỳ nghỉ dài nhất kể từ khi cơ chế nghỉ lễ hiện đại được thực thi, được đông đảo dư luận và cộng đồng mạng quan tâm. Sự kiện cũng kích thích hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và tiêu dùng trong dịp lễ lớn nhất năm.

Kiến trúc - cảnh quan, ẩm thực và các hoạt động du lịch là điều mà du khách quốc tế tìm kiếm khi đến TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tongcheng Travel cũng cho biết trong top 10 điểm đến đường dài được quan tâm nhất, Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu với mức tăng trưởng "độ nóng" lên tới 320% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến khác như Tây Ban Nha, Italy, New Zealand, Australia và Ai Cập ghi nhận mức tăng trưởng độ quan tâm 63%-155%.

Gần đây, loạt ảnh Paris "không chỉnh sửa" do một du khách Trung Quốc lớn tuổi ghi lại lan truyền mạnh trên mạng xã hội, góp phần thúc đẩy sự quan tâm tới du lịch Pháp.

Đơn vị khảo sát cho biết Pháp xếp thứ 5 trong top 10 điểm đến đường dài dịp Tết, với mức tăng trưởng độ nóng 129%. Quốc gia này cũng gia nhập nhóm điểm đến mới nổi, khi lượng tìm kiếm và đặt tour tăng gần 30% so với trước đó.

Loạt ảnh Paris "không chỉnh sửa" của du khách họ Trương (Hà Nam, Trung Quốc) gây sốt mạng. Ảnh: Sina.

Khác với xu hướng du lịch "check-in nhiều quốc gia" trước đây, du khách Trung Quốc ngày càng ưu tiên các tour khám phá chuyên sâu một quốc gia hoặc kết hợp 2 quốc gia lân cận.

Nền tảng du lịch ghi nhận doanh số nổi bật của các tour như hành trình 9 ngày 7 đêm tham quan Anh (London - Oxford - Liverpool - Edinburgh) hay tour 12 ngày 9 đêm kết hợp Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các địa điểm du lịch trên khắp Trung Quốc chứng kiến ​​lượng khách tăng đột biến. Ảnh: Global Times.

Bên cạnh Tongcheng Travel, nền tảng du lịch trực tuyến Qunar cũng cho biết lượng đặt phòng khách sạn tại các điểm đến phổ biến dịp Tết Nguyên đná năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Các điểm đến ngắn ngày tại Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Singapore và Indonesia tiếp tục là lựa chọn chủ đạo nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và chính sách visa thuận lợi.

Bên cạnh đó, thời tiết dễ chịu cùng đặc trưng nghỉ dưỡng nhẹ nhàng khiến khu vực này phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng nhẹ nhàng trong dịp Tết.

Tongcheng Travel là một trong những nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) hàng đầu tại Trung Quốc, được thành lập từ năm 2018. Doanh nghiệp có trụ sở tại Tô Châu, cung cấp hệ sinh thái dịch vụ du lịch toàn diện, từ vé phương tiện di chuyển, lưu trú, vé tham quan đến du lịch doanh nghiệp và giải pháp công nghệ cho khách sạn.