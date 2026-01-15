Một nhóm khách đang âm thầm thay đổi du lịch Hà Giang

Khách Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện tại Hà Giang - địa bàn vốn quen thuộc với khách "Tây". Đây là tín hiệu cho thấy địa phương thu hút thêm đa dạng tệp khách.

Cảnh Hà Giang ngoạn mục nhìn từ trên cao. Ảnh: Andy Trung.

Những ngày đầu năm, Ban Văn Huynh, nhà sáng tạo nội dung du lịch, ẩm thực tại Hà Giang (nay là Tuyên Quang), bắt đầu nhận thấy sự xuất hiện manh mún của các nhóm du khách Hàn Quốc.

Theo quan sát của anh, nếu trước đây Hà Giang chủ yếu thu hút tệp khách "Tây balo" đến từ châu Âu, châu Mỹ, thì thời gian gần đây, du khách Hàn Quốc cũng âm thầm hiện diện, dù chưa đông.

"Trước đây, tôi cho rằng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam chủ yếu lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc. Việc Hà Giang bắt đầu lọt vào 'tầm ngắm' của nhóm khách này là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mới cho du lịch địa phương", anh nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN HÀ GIANG 2015-2025 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang (cũ) Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 (sau sáp nhập) Lượt khách Lượt khách 145789 176000 170000 300000 225131 0 4500 60000 282000 380000 525000

Không đi theo lối mòn

Khác với nhóm "Tây balo" thường là người trẻ, các du khách Hàn Quốc mà Huynh gặp chủ yếu ở độ tuổi trung niên.

Trong khi nhóm khách truyền thống thường chọn tour trọn gói, đi theo đoàn nhỏ trong 2-3 ngày, có tài xế hoặc hướng dẫn viên Việt Nam dẫn đường, thì du khách Hàn Quốc tự thuê phương tiện (xe máy, xe đạp).

Họ cũng tự xây dựng lịch trình, nhịp đi chậm rãi, ưu tiên trải nghiệm và ngắm cảnh hơn là chạy theo lịch trình dày đặc.

"Với họ, sự thư thả, trải nghiệm cảnh quan và đời sống địa phương quan trọng hơn việc 'đi cho đủ vòng Hà Giang Loop'", Huynh nói.

Nhóm du khách Hàn Quốc tự thuê xe máy đi phượt Hà Giang, ngày 6/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đồng quan điểm, Nguyễn Thuật, Giám đốc công ty Mapileng Horizon Travel và quản trị viên cộng đồng du lịch Hà Giang, cho hay nhóm khách Hàn Quốc đi Hà Giang hiện vẫn hiếm.

Phần lớn tệp khách này sẽ chọn Sa Pa như một điểm nghỉ dưỡng quen thuộc, trong khi Hà Giang từ lâu được xem là "địa bàn" của khách châu Âu và châu Mỹ.

Công ty của anh cũng từng đón khách Hàn, nhưng số lượng rất ít. Đặc điểm chung là khách trung niên, đi một mình hoặc theo nhóm rất nhỏ, không tham gia tour.

Nhiều người nói tiếng Việt tốt, cho thấy họ đã sống và làm việc tại Việt Nam trong thời gian dài, có người lên tới 10 năm.

Theo Thuật, nhóm khách này không tìm kiếm cảm giác mạo hiểm hay tốc độ như "Tây balo". Họ đi chậm, thậm chí chọn xe đạp, dành thời gian ngắm cảnh và "chill" hơn là chinh phục cung đường. Đây cũng là lý do khiến họ ít xuất hiện trong các sản phẩm tour phổ biến tại Hà Giang.

Đoàn khách Việt đi theo tour phượt Hà Giang bằng xe máy. Ảnh: Châu Sa.

Hiếm nhưng đáng chú ý

Theo Nguyễn Văn Tuấn, điều hành Jasmine Ha Giang Loop Tours, công ty anh hiện không đón khách Hàn Quốc. Tệp khách chủ yếu vẫn là du khách châu Âu và châu Mỹ, lựa chọn tour 1:1 - một du khách đi cùng một hướng dẫn viên địa phương trong đoàn.

Tour kéo dài 3-5 ngày, đi qua các cung đường núi đá vôi, thác nước và bản làng dân tộc, phù hợp với tinh thần khám phá của khách "Tây balo" hơn là phong cách du lịch thong thả của khách Hàn Quốc.

Dù số lượng du khách Hàn Quốc còn hạn chế, Ban Văn Huynh đánh giá đây là nhóm khách chất lượng cao.

Nếu khách quốc tế truyền thống chi tiêu chủ yếu cho tour trọn gói và ít phát sinh thêm, nhóm khách mới này có xu hướng chi nhiều cho lưu trú, dịch vụ riêng lẻ và nghỉ dưỡng.

"Việc không đi tour khiến tổng mức chi tiêu của họ cao hơn, từ khách sạn, ăn uống đến các trải nghiệm cá nhân", Huynh nhận định.

Du khách Hàn Quốc nghỉ dưỡng ở Hội An, Phú Quốc, Đà Nẵng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn nhìn nhận, Hà Giang vẫn khó cạnh tranh trực tiếp với những "thủ phủ" du lịch quen thuộc của khách Hàn như Đà Nẵng, Hội An hay Phú Quốc.

Theo anh, để giữ chân dòng khách này, Hà Giang cần thiết kế sản phẩm riêng, đa dạng trải nghiệm, nhất là các dịch vụ nghỉ dưỡng, thay vì chỉ tập trung vào cung đường khám phá thuần túy.

Hà Giang đã lọt "radar"

Theo khảo sát của Agoda năm 2025, "Hà Giang Loop" (cung đường Hà Giang) nhận được sự quan tâm lớn từ du khách Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Cùng với Hội An, Hà Giang nằm trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất thế giới do Time Out công bố hồi tháng 4/2025.

Tạp chí này đánh giá cao các cung đường đèo như dốc Thẩm Mã với 6 khúc cua liên tiếp hay đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống sông Nho Quế, xem đây là những biểu tượng cảnh quan hiếm có.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Lượt khách Nghìn lượt 2070 1894 2054 1655 1528 1463 1563 1685 1523 1733 1978 2022

Trên phương diện rộng hơn, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, cho biết Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ 2 của Việt Nam trong năm 2025, với ước tính gần 3 triệu lượt khách.

Các đường bay thẳng gia tăng và hoạt động giao lưu văn hóa thúc đẩy nhu cầu du lịch song phương. Trong đó, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phú Quốc vẫn là những điểm đến hàng đầu.

Tuy vậy, đơn vị này cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của khách quốc tế đối với khu vực miền núi phía Bắc mở rộng, bao gồm Hà Giang, Cao Bằng, Mộc Châu, Tà Xùa.

"Khách quốc tế đang dịch chuyển từ nhu cầu 'đi cho biết' sang 'đi để trải nghiệm sâu'. Những điểm đến có câu chuyện riêng, bản sắc văn hóa và giữ được nét đời sống địa phương sẽ có lợi thế lớn trong thời gian tới", bà Thu nói.

Những khung cảnh thiên nhiên ấn tượng tại Hà Giang. Ảnh: Andy Trung.

Sống và làm việc tại Hà Nội hơn nửa năm, Kim Ga Young cho biết cô đã nghe nhiều về các cung đường đèo ở Hà Giang.

Trước đó, cô từng đến Phú Quốc, một trong những điểm đến quen thuộc nhất của du khách Hàn tại Việt Nam. Nữ du khách Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tiếp theo là trải nghiệm phượt Hà Giang bằng xe máy.

"Tôi nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp và hùng vĩ", Kim nói, cho biết điều hấp dẫn nhất không chỉ là cảnh quan mà còn là cảm giác tự do, chậm rãi trên những con đường núi.

