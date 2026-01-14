10.000 người đổ về làng nhỏ Trung Quốc sau lời nhờ mổ lợn

Lời kêu gọi giản dị của cô gái 23 tuổi ở Trùng Khánh đã biến buổi mổ lợn đón Tết thành ngày hội. Sự kiện thu hút hơn 10.000 du khách đổ về ngôi làng nhỏ chỉ trong 2 ngày.

Người dân giúp gia đình Dai Dai mổ lợn ngay trước hiên nhà, ngày 11/1. Ảnh: Jimu News.

Ngày 9/1, Dai Dai (23 tuổi), sống tại quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), đăng bài lên mạng xã hội tìm người giúp mổ lợn đón năm mới, do bố mẹ đều ngoài 70 tuổi, không còn đủ sức.

Cô hứa sẽ đãi một bữa "canh mổ lợn" - món ăn truyền thống dịp Tết ở Trung Quốc. Lời kêu gọi giản dị nhưng chân thành nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 180.000 lượt thích và 140.000 lượt chia sẻ chỉ trong 48 giờ, theo Jimu News.

Đến ngày 11/1, hàng nghìn cư dân mạng lái xe đến thôn Khánh Phúc, nơi gia đình Dai Dai sinh sống, khiến dòng phương tiện nối dài từ đầu đến cuối làng.

Dòng người và xe của du khách chật kín đường gần nhà Dai Dai. Ảnh: @xiaohongshu.

Bên cạnh hoạt động mổ lợn Tết, sự kiện còn diễn ra các bữa tiệc ăn uống liên tục, bắn pháo hoa, múa rồng, trình diễn "đánh hoa sắt", đốt lửa trại và nhiều hoạt động dân gian khác.

Chỉ trong 2 ngày, tổng lượng người đổ về làng vượt 10.000 lượt, thời điểm cao nhất có khoảng 4.000 người cùng lúc có mặt tại đây, với tổng cộng 300 mâm cỗ được bày ra.

Theo ghi nhận, có 5 con lợn được mổ trong ngày, gồm 2 con của gia đình Dai Dai và 3 con do những người tham dự tự nguyện đóng góp.

Một người dân địa phương cho biết chưa từng chứng kiến lượng khách đông như vậy. Trong ngày diễn ra sự kiện, nhiều quầy bán đồ ăn vặt như thịt xiên nướng, kem được bày khắp làng.

Một người bán hạt dẻ rang họ Trương thậm chí lái xe hơn 100 km trong đêm để kịp tham gia bán hàng, tiêu thụ hơn 50 kg hạt dẻ chỉ trong một ngày, với doanh thu hơn 2.000 nhân dân tệ.

Theo ước tính, bữa tiệc sử dụng hơn 500 kg gạo, khoảng 300-350 kg dầu ăn, lượng rau củ chất đầy nhiều xe bán tải, chưa kể gia vị cũng tiêu tốn 2 xe. Tổng chi phí nguyên liệu, chưa tính công lao động, ước vượt 100.000 nhân dân tệ. Riêng thịt vịt và cá cũng tiêu thụ vài trăm kg.

10.000 du khách đổ xô đến nhà Dai Dai ăn bữa tiệc "canh mổ lợn". Ảnh: @xiaohongshu.

Trước làn sóng quan tâm kéo dài, ông Lưu Lệ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa - Du lịch quận Hợp Xuyên, kiêm Giám đốc Trung tâm sự vụ thành cổ Điếu Ngư, cho biết tinh thần của địa phương là "thuận theo tình hình, chủ động phục vụ".

Chính quyền đã khẩn trương điều phối lợn đen nuôi tại chỗ để bổ sung nguồn thực phẩm, phát vé tham quan danh thắng Điếu Ngư và đặc sản địa phương, đồng thời xây dựng các gói hướng dẫn du lịch, mua sắm và vui chơi kèm ưu đãi.

Tính đến ngày 12/1, quận Hợp Xuyên đã phát triển 27 điểm trải nghiệm xoay quanh hoạt động "canh mổ lợn", đón khoảng 8.800 lượt khách mỗi ngày, phục vụ 820 mâm cỗ, tiêu thụ 11 con lợn, với khoảng 1.650 xe ra vào khu vực.

Để giữ gìn sự mộc mạc ban đầu, ngành văn hóa - du lịch quận thống nhất với Dai Dai không đưa bất kỳ tài trợ thương mại nào vào sự kiện, mở cửa miễn phí toàn bộ các hoạt động trải nghiệm.

Trước đề xuất tổ chức "Lễ hội canh mổ lợn Hợp Xuyên", ông Lưu Lệ Tân cho biết đây là ý tưởng đáng cân nhắc, bởi địa phương vốn duy trì hoạt động này hàng năm.

Du khách đốt lửa trại, livestream tại nhà Dai Dai. Ảnh: News.china.

Ngành du lịch Hợp Xuyên cũng xây dựng 3 kế hoạch dài hạn, gồm mở rộng các điểm trải nghiệm "canh mổ lợn kiểu Dai Dai", tổ chức mùa lễ hội văn hóa dân gian gắn với Tết và xây dựng tuyến du lịch chuyên đề "Du lịch Hợp Xuyên: ăn canh mổ lợn, vui chơi đón Tết".

Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục cải thiện hạ tầng và dịch vụ, từng bước biến "canh mổ lợn" từ hiện tượng ngẫu nhiên trên mạng thành điểm nhấn du lịch thường xuyên, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian và sự ấm áp của Hợp Xuyên.