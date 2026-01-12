Khách Trung Quốc đi đâu khi 50% 'quay lưng' với Nhật Bản?

Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan được dự báo là 3 điểm đến phổ biến nhất với du khách Trung Quốc trong năm 2026. Trong khi dòng khách này đến Nhật Bản có nguy cơ sụt giảm gần 50%.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, nhờ việc ngày càng nhiều quốc gia áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và đồng nhân dân tệ mạnh lên.

Tuy nhiên, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản có thể giảm mạnh gần một nửa, trong bối cảnh tranh chấp chính trị giữa 2 quốc gia, theo đánh giá của các chuyên gia và đại diện ngành du lịch.

Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan "lên ngôi"

Trên SCMP, công ty tiếp thị và công nghệ du lịch China Trading Desk cho biết du khách Trung Quốc đại lục được dự báo sẽ thực hiện khoảng 165-175 triệu chuyến đi xuyên biên giới trong năm 2026, tăng so với mức ước tính 155 triệu chuyến của năm ngoái.

Con số này bao gồm cả các chuyến đi đến Hong Kong cũng như những điểm đến xa hơn như châu Âu và châu Phi.

Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan theo thứ tự được dự báo là 3 điểm đến phổ biến nhất với du khách Trung Quốc trong năm nay. Theo China Trading Desk, các quốc gia này "hưởng lợi" từ kết nối giao thông thuận tiện với Trung Quốc và sở hữu nhiều điểm tham quan hấp dẫn.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN VIỆT NAM TRONG NĂM 2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Lượt khách Lượt khách 574.95 380.745 630.898 368.074 407.572 364.801 391.051 414.247 361.627 433.39 467.09 487.557

Ngoài ra, nhiều quốc gia khác cũng được kỳ vọng sẽ đón thêm khách Trung Quốc sau khi nới lỏng chính sách thị thực. Đã có hàng chục quốc gia cho phép người mang hộ chiếu Trung Quốc lưu trú ngắn ngày mà không cần thị thực.

Nga đã cho phép du khách Trung Quốc nhập cảnh không cần visa từ tháng 12/2025. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc từ tháng này, trong khi Campuchia dự kiến miễn visa cho khách Trung Quốc từ tháng 6 đến tháng 10.

Theo ông James Chin, giáo sư nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania (Australia), việc mở rộng chính sách miễn thị thực là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng du lịch nước ngoài của Trung Quốc.

Ông cho rằng các công ty du lịch Trung Quốc cũng đang "trở nên táo bạo hơn" trong việc khai thác các điểm đến mới.

Đông đảo du khách tham quan làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, đồng nhân dân tệ tăng hơn 1% so với USD trong tháng qua có thể tiếp thêm động lực cho thị trường du lịch Trung Quốc bằng cách khiến các quốc gia sử dụng đồng USD trở nên "dễ chịu" hơn về chi phí.

Tuy nhiên, theo ông Song Seng Wun, cố vấn kinh tế tại công ty công nghệ tài chính SDAX (Singapore), đồng nhân dân tệ mạnh lên chỉ đóng vai trò "tương đối' trong việc thúc đẩy nhu cầu du lịch nước ngoài. Lý do nhiều đồng tiền châu Á khác cũng tăng giá so với USD, làm giảm lợi thế của nhân dân tệ.

Kết nối hàng không quốc tế ngày càng mở rộng cũng là yếu tố khuyến khích người Trung Quốc ra nước ngoài, theo bà Sienna Parulis-Cook, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Dragon Trail International.

Bà dẫn chứng việc mở thêm các đường bay mới trong những tháng gần đây, như Thượng Hải - Buenos Aires và Bắc Kinh - Muscat.

Du khách tập trung đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Xu hướng né tránh Nhật Bản

Trái ngược với xu hướng chung, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản được dự báo sẽ giảm mạnh trong năm 2026. Khảo sát gần đây của China Trading Desk cho thấy Nhật Bản có thể chỉ đón khoảng 4,8-5,8 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm nay, giảm đáng kể so với mức 9,3 triệu lượt của năm 2025.

Quan hệ Trung - Nhật trở nên căng thẳng đến mức Trung Quốc đã cảnh báo công dân hạn chế đi du lịch Nhật Bản với lý do lo ngại về an toàn.

Theo China Trading Desk, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản theo tháng đã giảm xuống 560.000 lượt vào tháng 11/2025, rồi tiếp tục giảm còn 530.000 lượt trong tháng 12. Trước đó, Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản ghi nhận 715.700 lượt khách Trung Quốc đại lục đến nước này trong tháng 10.

Du khách đi bộ dọc phố Takeshita tại khu mua sắm Harajuku ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành China Trading Desk Subramania Bhatt cho rằng một "xu hướng né tránh Nhật Bản kéo dài" đang góp phần khiến lượng khách Trung Quốc, nhất là nhóm du lịch tự túc, sụt giảm.

Hãng hàng không All Nippon Airways cho biết lượng khách công tác từ Nhật Bản sang Trung Quốc nhìn chung không thay đổi nhiều kể từ tháng 11/2025.

Tuy nhiên, hãng đang tìm cách gia tăng hoạt động bằng cách tiếp thị các chuyến bay phục vụ cộng đồng người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại Nhật Bản về nước.

Trong khi đó, theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch Trung Quốc, bao gồm cả du lịch nội địa và inbound, được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Thị trường này được kỳ vọng tăng trung bình 7% mỗi năm trong thập kỷ tới, đóng góp khoảng 3.800 tỷ USD vào GDP Trung Quốc vào năm 2035. WTTC cũng dự báo đến năm 2031, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường du lịch và lữ hành lớn nhất thế giới, vượt qua Mỹ.

Du lịch nội địa Trung Quốc "bùng nổ" trong dịp đầu năm. Ảnh: Global Times.