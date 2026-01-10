Tuyết đang hóa 'vàng' ở Trung Quốc

Du lịch băng tuyết tại Trung Quốc đang trở thành động lực tăng trưởng mới khi lượng khách liên tục lập kỷ lục, kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của các sản phẩm trải nghiệm.

Khách Việt check-in tại làng Tuyết Hương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, tháng 12/2025.

Du khách đổ xô trượt trên đường trượt băng siêu dài 521 m và chụp ảnh bên các tác phẩm điêu khắc băng hoành tráng tại Công viên chủ đề thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Hoạt động này đang góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp băng tuyết tăng trưởng mạnh, liên tục lập kỷ lục mới tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Global Times đưa tin.

Theo báo cáo của Học viện Du lịch Trung Quốc (CTA), du lịch băng tuyết Trung Quốc đang bước vào "giai đoạn thịnh vượng bền vững mới". Hơn 14.000 doanh nghiệp liên quan hoạt động trong lĩnh vực này vào cuối năm 2025, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

CTA cho rằng quy mô tăng trưởng đến từ sự bùng nổ của các sản phẩm du lịch sáng tạo trên khắp cả nước, bao gồm điêu khắc băng, du lịch theo chủ đề và trải nghiệm nhiếp ảnh băng tuyết.

Những điểm đến mang tính biểu tượng như thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân và khu trượt tuyết núi Trường Bạch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đà tăng trưởng này.

Những mái nhà phủ tuyết mịn như bánh tại làng Tuyết Hương, Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Hắc Long Giang, một khu vực công nghiệp già hóa ở Đông Bắc Trung Quốc, đang tận dụng mùa đông kéo dài để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Những năm gần đây, ngành du lịch địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm thể hiện sự hiếu khách, từ việc mời du khách nếm thử lê đông lạnh đặc sản đến lắp đặt tay vịn có sưởi dọc các tuyến phố mua sắm. Các nỗ lực này nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, góp phần gia tăng lượng khách và doanh thu du lịch.

Để thu hút du khách quốc tế, Cáp Nhĩ Tân mở thêm các đường bay thẳng, đơn giản hóa dịch vụ thị thực và tối ưu hóa thanh toán bằng thẻ ngân hàng nước ngoài, giúp lượng đặt chỗ inbound đến thành phố này tăng 157%.

Hắc Long Giang đang hướng tới mở rộng quy mô nền kinh tế băng tuyết. Tỉnh đã triển khai hệ thống giám sát đầu tiên của Trung Quốc theo dõi 4 lĩnh vực chính liên quan đến băng tuyết gồm du lịch, thể thao, văn hóa và sản xuất thiết bị, nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách kinh doanh có trọng tâm.

Mùa đông 2024-2025 ghi nhận 135 triệu lượt khách đến Hắc Long Giang, mang lại doanh thu du lịch 211,7 tỷ nhân dân tệ, tăng lần lượt 18,5% và 30,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khách Việt trượt tuyết tại Cáp Nhĩ Tân, tháng 12/2025.

Du lịch băng tuyết, vốn trước đây chủ yếu tập trung ở miền Bắc, nay đã lan rộng khắp Trung Quốc. Ngoài các trung tâm nổi tiếng ở vùng Đông Bắc giá lạnh, khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, cùng Tân Cương và cao nguyên Thanh Tạng ở phía Tây, cũng trở thành những điểm đến hấp dẫn của du khách mùa đông.

Theo CTA, các khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi có khí hậu ấm hơn so với phía Bắc, đã cam kết đầu tư gần 54 tỷ nhân dân tệ cho du lịch băng tuyết trong năm 2025.

Nguồn vốn đang đổ vào các tổ hợp băng tuyết trong nhà quy mô lớn, hoạt động quanh năm. Riêng năm ngoái, các dự án này thu hút hơn 43,7 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư, hình thành 9 trong số 10 công viên tuyết trong nhà lớn nhất thế giới.

Bà Tang Xiaoyun, Phó chủ tịch CTA, cho biết dưới sự dẫn dắt của du lịch băng tuyết, Trung Quốc đã hình thành cấu trúc chuỗi ngành hoàn chỉnh, bao trùm các lĩnh vực văn hóa, thể thao và sản xuất thiết bị.

Nhu cầu thiết bị tăng cao cũng thúc đẩy phản ứng nhanh từ các trung tâm sản xuất ở miền Nam Trung Quốc. Những sản phẩm như đồ trượt tuyết từ Nghĩa Ô hay kính bảo hộ từ Ninh Ba hiện cung ứng cho thị trường nội địa.

Du khách đổ xô chèo phao trôi giữa trời tuyết ở núi Trường Bạch Khi tuyết phủ trắng núi Trường Bạch, trải nghiệm chèo phao trôi sông trở thành điểm nhấn hút khách.