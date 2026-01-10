Mặc áo len đi ăn xôi, uống cà phê bệt khi TP.HCM lạnh 'như Đà Lạt'

Sáng 10/1, người dân TP.HCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh. Nền nhiệt giảm xuống 18 độ C, trời nắng ấm. Đây là đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa tại TP.HCM và Nam Bộ, nhiệt độ giao động 18-29 độ C, cảm giác se lạnh có thể còn kéo dài trong vài ngày tới. Các đợt không khí lạnh mạnh từ miền Bắc tiếp tục tràn sâu xuống phía Nam, khiến nền nhiệt khu vực này duy trì ở mức thấp hiếm thấy trong thời gian gần đây.

Từ 6h, nhiều người đã xuống đường để tập thể dục, chụp ảnh, tận hưởng cái lạnh hiếm thấy ở trung tâm thành phố.

Tại công viên 30/4 (phường Sài Gòn), nhiều bạn trẻ tranh thủ ra đường từ sớm, uống cà phê bệt, đón nắng đầu ngày và tận hưởng cảm giác se lạnh hiếm hoi của thành phố.

Lần đầu đi cà phê bệt ở TP.HCM, Phương Anh (Hà Nội) bất ngờ khi thấy giới trẻ tụ tập rất đông từ sớm. "Tôi đi từ Hà Nội vào đây tránh rét, nhưng không nghĩ TP.HCM cũng lạnh. Tuy nhiên, đến khi nắng lên cảm giác rất dễ chịu. Tôi cảm thấy thực sự chữa lành", Anh chia sẻ.

Tranh thủ thời gian rảnh sau kỳ thi, Nguyễn Hoàng Nhân (áo xanh, Bến Bình Đông, TP.HCM) cùng nhóm bạn thuê xe đạp dạo phố, check-in Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, đi mua xôi rồi ngồi cà phê bệt tại công viên 30/4. "Sáng nay tôi phải khoác thêm áo, quàng khăn cho đỡ lạnh, nhưng đạp xe vài vòng gặp nắng là lại cởi ra. Lâu lắm rồi thành phố mới mát và 'chill' đến vậy, đạp xe rất đã", Nhân chia sẻ.

Từ Đồng Tháp lên TP.HCM khám bệnh, cô Võ Thị Lệ tranh thủ ra phố chụp ảnh. "Tôi không ngờ TP.HCM lại lạnh đến vậy. Biết trước thì tôi đã mang áo len chứ không phải chiếc áo khoác mỏng thế này. Từ sáng tôi đi xe ôm công nghệ ra trung tâm, lạnh buốt cả người", cô nói. Vì thời tiết se lạnh, cô Lệ đổi sang váy áo tay dài thay cho bộ áo dài dự định mặc. Khi vừa rời nhà, cô nghe khách trong quán cà phê đùa rằng "cần gì lên Đà Lạt khi TP.HCM hôm nay cũng lạnh như thế", nhưng chỉ đến lúc xe lăn bánh, cái lạnh mới thực sự thấm vào da thịt.

Thức dậy thấy gió lạnh ùa vào cửa phòng, Thế Vinh và Thùy Dương (phường Vĩnh Hội) khoác áo sweater, phối cùng quần nỉ dài ra phố để tận hưởng cái lạnh hiếm hoi. "TP.HCM nắng nóng quanh năm, nên thỉnh thoảng có ngày mát lạnh thế này thấy thật dễ chịu", hai bạn chia sẻ. Cả hai cho biết đây là dịp hiếm hoi những chiếc áo sweater được dùng trong năm.

Biết nhiệt độ TP.HCM có thể xuống dưới 20 độ C, Nguyễn Đăng Thiên Tuệ (phường Chánh Hưng) chủ động lên kế hoạch ra phố uống cà phê từ sớm. "Đây là lần đầu tôi thấy thành phố chạm mốc 17 độ C, lạnh chẳng khác gì Đà Lạt. Tôi thích cảm giác đứng dưới nắng sớm, vừa ấm áp vừa se lạnh mỗi khi gió lùa qua", Tuệ chia sẻ. Mỗi tháng, Tuệ cùng bạn bè đi cà phê bệt khoảng 2-3 lần. Ngay cả khi không có những ngày "lạnh kỷ lục", chỉ cần ngồi ở đây vào buổi sáng sớm cũng đủ để cô thư giãn và nạp năng lượng cho ngày mới.

Từ phường Dĩ An, Trung Nam (áo trắng) dậy từ 5h sáng chạy xe vào trung tâm TP.HCM. "Xem dự báo thấy trời lạnh nên tôi đi liền. Lạnh buốt vậy mới đã, khỏi tốn tiền lên Đà Lạt", anh cười nói. Trung Nam và nhóm bạn khoác áo len, áo nỉ, mua xôi xéo và cà phê sữa đá - combo quen thuộc mỗi lần hẹn nhau "lên Sài Gòn".

Xôi xéo được bán với giá 25.000-35.000 đồng/gói, tùy vào đồ ăn kèm. Phần cơ bản gồm xôi, chà bông, chả lụa, đậu xanh và hành phi.

Đến khoảng 8h30, khu vực công viên 30/4 (TP.HCM) vẫn tấp nập bạn trẻ ghé uống cà phê, chụp ảnh. Cái se lạnh buổi sớm dần tan, nhường chỗ cho nắng lên cao, để những chiếc áo len, sweater dày được cởi bỏ, thay bằng áo phông ngắn tay quen thuộc.

TP.HCM trở lạnh rõ rệt khi nhiệt độ hạ xuống khoảng 17-18 độ C vào sáng sớm - mức thấp được ghi nhận là thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Trời nắng trong, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách xuống phố dạo chơi, chụp ảnh trong những ngày đầu năm.

