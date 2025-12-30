Năm 'xô đổ mọi kỷ lục' của du lịch TP.HCM

Sau năm A50 bùng nổ với 53,5 triệu lượt khách, thu về 260.000 tỷ đồng, du lịch TP.HCM bước vào 2026 với tham vọng đón 61 triệu lượt khách, hướng đến trở thành trung tâm du lịch của khu vực.

Sự kiện A50 được xem là "đòn bẩy cảm xúc", mang đến những cú hích cho ngành du lịch TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm 2025, TP.HCM ước đón 53,5 triệu lượt khách, trong đó có 8,5 triệu lượt khách quốc tế - tăng 39,3% so với năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch. Lượng khách nội địa đạt khoảng 45 triệu lượt, tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch chạm mốc 260.000 tỷ đồng , tăng 36,1%, xô đổ mọi kỷ lục trước đó.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) được xem là "đòn bẩy cảm xúc" hiếm có. Các tour gắn với lịch sử như "Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại", "Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng", "Chuyến tàu 50 năm"… liên tục kín khách. Những "địa chỉ đỏ" như Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi, Rừng sác Cần Giờ,... ghi nhận lượng khách đông chưa từng thấy.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA TP.HCM NĂM 2023-2025 Nguồn: Sở Du lịch TP.HCM Nhãn 2023 2024 2025 Lượng khách Triệu lượt 40 44 53.5 Doanh thu Nghìn tỷ đồng 160 190 260

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển mình về sản phẩm, làm mới "thực đơn" trải nghiệm cho du khách. Thành phố đã hoàn thiện 19 tuyến du lịch đường thủy có lưu trú, khảo sát mở rộng thêm 22 tuyến mới, kết nối sâu hơn với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) và Đồng bằng sông Cửu Long.

Du lịch y tế bắt đầu được định vị rõ ràng hơn với chuỗi kết nối bệnh viện - khách sạn - lữ hành, thông qua các chương trình B2B và famtrip chuyên đề.

Trong năm, Sở Du lịch TP.HCM đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 2 khách sạn TANGU và LIWE với tổng mức phạt 58 triệu đồng do không bảo đảm quyền lợi cho khách và không thông báo thay đổi tên cơ sở lưu trú theo quy định. Việc xử lý mạnh tay cho thấy cam kết của thành phố trong việc đảm bảo môi trường du lịch an toàn, chất lượng và bảo vệ quyền lợi du khách.

Nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh để tìm hiểu về lịch sử trước thềm 30/4. Ảnh: Linh Huỳnh, Paul Phạm, Phương Lâm.

Bước sang năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng cộng 61 triệu lượt khách, với doanh thu kỳ vọng 330.000 tỷ đồng .

Để hiện thực hóa tham vọng này, thành phố sẽ tái định vị chiến lược phát triển đến năm 2030, tập trung vào các dòng sản phẩm du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp, du lịch y tế và du lịch gắn với di sản đô thị. Đặc biệt, thành phố tập trung phát triển du lịch đêm; du lịch Côn Đảo theo hướng về nguồn - sinh thái - nghỉ dưỡng bền vững; không gian nghệ thuật, nền tảng 3D/360 đa ngôn ngữ cùng kế hoạch mở rộng thị trường châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.