Báo Pháp gọi Việt Nam là điểm đến giá tốt nhất toàn cầu

Theo bảng xếp hạng thường niên của nền tảng InterNations, Việt Nam 5 năm liên tiếp giữ vị trí số một trong danh sách quốc gia có giá cả tốt nhất dành cho người nước ngoài.

Khách Pháp dạo chợ cũ Tôn Thất Đạm, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Theo gợi ý của nền tảng InterNations, website chuyên khảo sát cộng đồng người nước ngoài toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng. Trong bảng xếp hạng thường niên "Quốc gia có mức chi tiêu rẻ nhất thế giới", Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số một năm thứ 5 liên tiếp, Journaldunet đưa tin.

Dữ liệu của InterNations cho thấy 89% người nước ngoài tại Việt Nam hài lòng với chi phí sinh hoạt, trong khi 87% cho biết thu nhập của họ đủ để sống "rất thoải mái". Đồng Việt Nam có giá trị thấp so với nhiều ngoại tệ mạnh, qua đó giúp du khách châu Âu, đặc biệt là người Pháp, gia tăng đáng kể sức mua khi đến đây du lịch.

Bên cạnh lợi thế chi phí, Việt Nam còn ghi điểm nhờ ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng và chi phí đi lại, lưu trú thấp. Không ngạc nhiên khi quốc gia này là một trong những điểm đến phổ biến nhất Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan và Malaysia. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế.

Chợ Vị Thanh (Cần Thơ) nổi tiếng với cảnh nhộn nhịp, giá cả phải chăng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước tìm đến khám phá. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, ẩm thực đường phố mang lại trải nghiệm "ngon - bổ - rẻ". Những món đặc trưng như phở, bánh mì hay bún chả thường chỉ dao động 1-3 euro.

Chi phí lưu trú cũng ở mức dễ tiếp cận. Các hostel bình dân có giường dorm giá từ khoảng 5 euro/đêm, trong khi khách sạn hoặc nhà nghỉ phổ thông phổ biến ở mức 8-20 euro/đêm.

Việc di chuyển trong thành phố cũng khá tiết kiệm. Giá vé giao thông công cộng theo tháng khoảng 7 euro, phù hợp với người ở dài ngày. Giá taxi cạnh tranh, trung bình chưa đến 0,5 euro/km. Ngay cả giá nhiên liệu cũng ở mức thấp, khoảng 0,7 euro/lít.

Đối với các trải nghiệm du lịch, mức giá vẫn được đánh giá là "dễ chịu". Một tour 2 ngày khám phá vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro, đã bao gồm trải nghiệm ngủ trên du thuyền, các bữa ăn, chèo kayak và tham quan hang động.

Ở miền núi phía Bắc, hành trình trekking 2 ngày qua ruộng bậc thang Sa Pa vào khoảng 60 euro, bao gồm hướng dẫn viên địa phương, ăn uống và một đêm homestay cùng gia đình bản địa.

Sở hữu mặt bằng chi phí thấp cùng trải nghiệm đa dạng, Việt Nam đang tiếp tục củng cố vị thế là điểm đến "đáng tiền" trong mắt du khách quốc tế.