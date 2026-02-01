Hà Nội đứng thứ 4 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026

Nền tảng du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố Hà Nội lọt top 10 những điểm đến xuất sắc trên thế giới năm 2026 do độc giả bình chọn.

Khách quốc tế ngồi xích lô dạo phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Trong bảng xếp hạng Travellers' Choice Awards - Best of the Best Destinations 2026 vinh danh những điểm đến tốt nhất thế giới do cộng đồng du khách toàn cầu bình chọn, Hà Nội xếp vị trí thứ 4 trong danh sách điểm đến tốt nhất thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo Tripadvisor, danh hiệu Best of the Best là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng của nền tảng này, chỉ trao cho những điểm đến nhận được lượng lớn đánh giá tích cực, vượt kỳ vọng của du khách trong suốt 12 tháng. Trong hơn 8 triệu điểm đến được niêm yết, chưa đến 1% đạt được danh hiệu này.

Tripadvisor mô tả: "Hà Nội là thủ đô quyến rũ của Việt Nam, nơi gìn giữ trọn vẹn khu phố cổ, các công trình lịch sử và kiến trúc thời thuộc địa, đồng thời vẫn mở rộng không gian cho sự phát triển hiện đại".

Hệ thống hồ nước, công viên, đại lộ rợp bóng cây cùng hơn 600 đền chùa, miếu mạo góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho thành phố.

Hà Nội sở hữu loạt công trình kiến trúc, di tích lịch sử và các loại hình nghệ thuật truyền thống hấp dẫn du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không chỉ ghi dấu ở hạng mục điểm đến tổng thể, Hà Nội còn xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực và thứ 7 trong danh sách điểm đến văn hóa, cho thấy sức hút toàn diện của thủ đô - từ chiều sâu di sản đến đời sống ẩm thực và văn hóa đô thị.

Bên cạnh Hà Nội, Quy Nhơn xuất hiện trong danh sách điểm đến xu hướng nổi bật, xếp vị trí thứ 4.

Tripadvisor nhận định Quy Nhơn là điểm đến lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự yên bình, với những bãi biển đẹp nhưng vẫn giữ được vẻ vắng lặng hiếm có. Du khách được gợi ý nên dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp khám phá các tháp Chăm cổ và thưởng thức hải sản tươi ngon của địa phương.

Năm 2026, Gia Lai đồng thời là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, hứa hẹn mang đến chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn hấp dẫn du khách. Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 45 diễn ra cuối tháng 1, Quy Nhơn đã được trao danh hiệu "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026", đánh dấu lần thứ ba thành phố này nhận được giải thưởng này.

Bãi biển Quy Nhơn yên bình vào ban mai. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đứng đầu bảng xếp hạng Travellers' Choice Best of the Best Destinations năm nay là Bali (Indonesia), nổi bật với biển đảo, văn hóa bản địa và các trải nghiệm nghỉ dưỡng - tâm linh. Xếp sau lần lượt là London (Anh) và Dubai, những đô thị toàn cầu với sự pha trộn giữa lịch sử, giải trí và mua sắm hiện đại. Các vị trí tiếp theo trong top 10 thuộc về Paris (Pháp), Rome (Italy), Marrakech (Morocco), Bangkok (Thái Lan), Crete (Hy Lạp) và New York (Mỹ).