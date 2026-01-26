Khách Tây trồng rau giữa trời 10 độ C ở Hà Nội

Giữa tiết trời 10 độ C, Matthis (du khách Pháp) lần đầu mặc áo bà ba, đội nón lá, trải nghiệm trồng rau tại một làng quê ven đô Hà Nội.

Nhóm khách Tây trải nghiệm trồng rau tại làng Tiên Hảo (xã Đa Phúc, Hà Nội), ngày 25/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sáng cuối tuần, Matthis Perrard cùng nhóm bạn đến làng trồng rau Tiên Hảo (xã Đa Phúc, Hà Nội) để trải nghiệm làm nông dân. Tại đây, nhóm du khách nước ngoài lần đầu mặc áo bà ba, đội nón lá, cầm cuốc, trồng các loại rau tiến vua, rau mùi, rau húng và hành.

"Buổi trải nghiệm về với đồng quê mang lại cho tôi nhiều cảm xúc tuyệt vời", Matthis, quốc tịch Pháp, chia sẻ.

Dưới tiết trời khoảng 10 độ C, nam du khách cho biết ban đầu khá sốc vì lạnh, sau đó dần thích nghi. Theo anh, nhiều người đến từ xứ lạnh đã đánh giá thấp mùa đông miền Bắc, khi nhiệt độ xấp xỉ 10 độ vẫn mang lại cảm giác buốt giá ngoài tưởng tượng.

Chuyến đi giúp Matthis hiểu thêm về văn hóa nông nghiệp Việt Nam. Anh cũng bày tỏ thích thú khi thấy nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến làng rau để học lịch sử, văn hóa thông qua các buổi trải nghiệm thực tế.

"Lần đầu tôi được làm nông dân, tự tay gieo trồng, tưới tắm và thu hoạch những trái ớt đỏ tươi", du khách hào hứng.

Matthis Perrard (thứ 2 từ phải sang) làm nông dân trồng rau ở Hà Nội, ngày 25/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo thống kê của UBND xã Đa Phúc, trong hai ngày 24 và 25/1, chương trình du lịch xanh tại địa phương đã thu hút gần 20.000 lượt người dân và du khách.

Các hành trình tìm hiểu phòng tuyến sông Như Nguyệt, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, trải nghiệm làng rau Tiên Hảo và quy trình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị được kết nối hài hòa với các hoạt động ven sông.

Du khách có thể trực tiếp trồng, chăm sóc, hái lượm rau củ để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng; tham quan mô hình trồng ớt và mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa, nông nghiệp xanh cho năng suất và chất lượng cao.

Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động phát triển du lịch xanh của xã sau sáp nhập. Chương trình đánh dấu bước khởi đầu trong việc hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, văn hóa và sinh thái ven sông Cà Lồ.

"Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới, những bãi bồi ven sông, cánh đồng xanh, di tích lịch sử và làng quê yên bình sẽ trở thành không gian trải nghiệm quen thuộc của du khách", bà Nga nói.

Hai vị khách Tây hóa thân nông dân chăm đàn vịt hơn 100 con. Ảnh: @CoombsExplores.

Đây không phải lần đầu du khách quốc tế chi tiền để được làm nông dân tại Việt Nam. Tuần trước, trên hành trình xuyên Việt, cặp vợ chồng người Anh Ollie và Rim đã trải nghiệm chăn vịt tại Phong Nha (tỉnh Quảng Trị).

Ollie cho biết họ đến Phong Nha với tâm thế của một chuyến du lịch thư giãn, nhưng đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc "chỉ có ở Việt Nam". Không chỉ tham quan hang động, ngắm cảnh đồng quê, họ còn trở thành "thủ lĩnh vịt" tại hai trang trại địa phương.

Hai vị khách tỏ ra phấn khích khi chăn đàn vịt hơn 100 con chạy nối đuôi nhau thành hàng. Dưới sự hướng dẫn của quản lý trang trại, họ rải thóc xuống đất và đàn vịt lập tức ùa đến tranh nhau ăn. Cặp đôi còn thử dịch vụ "massage vịt", khi rải thóc lên chân để đàn vịt vây quanh mổ thức ăn.

Khách Tây thích thú khi cho trâu ăn và ngồi trên lưng trâu. Ảnh: Buffalo Cave Tours.

Thực tế năm 2025 ghi nhận xu hướng du lịch mới khi nhiều du khách quốc tế lựa chọn hóa thân thành nông dân khi đến Việt Nam.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt, cho biết loại hình du lịch gắn với nông nghiệp đã xuất hiện từ lâu khi Việt Nam đón lượng khách quốc tế bùng nổ. Trong các tour du lịch, khách mong muốn sống cùng người dân địa phương, khám phá nông thôn, trải nghiệm văn hóa ở tầng sâu hơn.

Để đáp ứng yêu cầu, đơn vị lữ hành lồng ghép những hoạt động nông nghiệp vào các tour dài ngày. Trong đó, khách có 1-2 ngày ở homestay đạt tiêu chuẩn, đi chợ, học nấu ăn, đạp xe trên đồng lúa, gặt lúa, chụp ảnh cùng nông dân…

"Các chương trình này được du khách quốc tế đón nhận, thích thú. Khi cảm nhận rõ sự hiếu khách của người dân Việt Nam, khách thường sẵn sàng quay trở lại tiếp tục trải nghiệm", ông Vũ nói với Tri Thức - Znews.

