Khách Tây chỉ cách 'sinh tồn' ở Việt Nam vào mùa đông

Đi xuyên Việt từ đầu tháng 12 đến giữa tháng 1, du khách Anh nhận xét du lịch mùa đông ở Việt Nam khó nhất vì khí hậu mỗi vùng một kiểu, đặc biệt "sốc" với giá lạnh ở núi cao miền Bắc.

Tại nhà hàng ở Đồng Văn (Tuyên Quang), một nam du khách nước ngoài lấy chăn bông của chủ nhà khoác lên người, trùm thêm mũ kín mít vì lạnh. Ảnh: Hồng Xiểm.

Trong hành trình kéo dài từ đầu tháng 12 đến giữa tháng 1 tại Việt Nam, Emma, du khách đến từ Anh, cùng bạn đồng hành đi từ Bắc vào Nam, trải nghiệm trọn vẹn sự thay đổi thời tiết rõ rệt giữa các vùng.

Theo Emma, điều đầu tiên du khách cần hiểu khi đến Việt Nam vào mùa đông là không thể áp dụng một công thức chung cho cả đất nước.

Miền Bắc

Tại miền Bắc, đặc biệt là Sa Pa, cuối tháng 12 mang đúng sắc thái mùa đông. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, sương mù dày và ban đêm có thể lạnh xuống gần mức đóng băng.

Emma cho biết cái lạnh ở vùng núi phía Bắc Việt Nam khiến nhiều du khách phương Tây "sốc nhiệt", nhất là những người vừa rời các nơi ấm áp. Cô kể mình phải bổ sung ngay đồ giữ ấm như mũ len, tăng lớp áo và chuẩn bị trang phục phù hợp cho buổi tối lạnh sâu.

Emma bị "sốc" trước thời tiết lạnh tê tái ở Sa Pa vào mùa đông.

"Tôi không ngờ mùa đông ở Việt Nam lại lạnh đến thế. Tháng 12 ở Sa Pa trời lạnh, ẩm ướt và thường có sương mù. Ban đêm nhiệt độ còn giảm xuống thấp hơn nữa, đó là lý do tại sao ở Sa Pa lại có nhiều nhà hàng lẩu và người dân rất thích uống rượu gạo", Emma nói.

Rời vùng núi, Hà Nội tháng 12 trong ghi nhận của Emma là “mùa đông nhẹ”, nhưng độ ẩm cao khiến cảm giác lạnh rõ hơn.

Thành phố phù hợp để đi bộ khám phá, nhưng cần áo khoác cho sáng sớm và tối muộn. Những ngày thời tiết thay đổi trở nên lạnh rõ, cách “sinh tồn” của cô là chuyển sang các trải nghiệm trong nhà: ngồi quán cà phê, tham quan bảo tàng, massage hoặc ngồi ngắm nhịp sống quanh hồ. Với Emma, đây là kiểu du lịch giúp cơ thể hồi sức giữa chặng đường dài.

Nữ du khách cùng bạn đồng hành khám phá Hà Nội.

Đến vịnh Hạ Long, nữ du khách thấy mùa đông không phải lúc nào cũng có bầu trời xanh như trong ảnh quảng cáo. Bù lại, màu xám nhẹ của trời và biển tạo cảm giác tĩnh lặng, điều kiện biển tương đối yên giúp các chuyến du ngoạn diễn ra thuận lợi.

Đây là bài học tiếp theo của “sinh tồn”: không cố săn một phiên bản hoàn hảo của điểm đến, mà chấp nhận thời tiết như một phần của trải nghiệm.

Miền Trung thời tiết mùa đông "lạnh nhẹ", nhưng mưa ẩm.

Miền Trung

Miền Trung mới là “bài kiểm tra” khó nhất. Emma kể Hội An đón cô bằng những cơn mưa nặng hạt, thậm chí mưa gần như mỗi ngày. Nhưng thay vì coi mưa là thứ phá hỏng chuyến đi, cô thay đổi nhịp: buổi sáng ngồi quán cà phê, buổi chiều tham gia lớp học nấu ăn và chỉ ra ngoài khi mưa ngớt.

Cô nhấn mạnh áo mưa, lớp áo chống thấm và giày dễ đi - dễ khô quan trọng không kém bất cứ món đồ nào. Trong cách nhìn của Emma, “sinh tồn” ở Hội An không phải là chạy trốn mưa, mà là biết sống cùng mưa để vẫn thấy được vẻ đẹp của phố cổ khi đèn lồng bật sáng trên nền trời xám.

Trước khi vào Hội An, hành trình của Emma đi qua Huế - nơi mùa đông thể hiện rõ nét nhất đặc trưng thời tiết miền Trung. Tháng 12 ở Huế mát mẻ nhưng nhiều mây và mưa kéo dài, buộc du khách phải điều chỉnh nhịp tham quan. Theo trải nghiệm của Emma, thời tiết ôn hòa giúp việc khám phá Đại Nội, đền đài và di tích trở nên dễ chịu hơn so với mùa hè, nhưng buổi tối cần thêm lớp áo ấm.

Hội An qua lăng kính của Emma.

Miền Nam

Khi vào TP.HCM, thời tiết hoàn toàn khác, nắng ấm, trời trong, cảm giác như quay lại mùa hè. Emma mô tả đây là đoạn “dễ thở” nhất của hành trình, khi có thể mặc đồ nhẹ, đi dạo ngoài trời, ngồi quán cà phê vỉa hè và tận hưởng các hoạt động buổi tối.

Với cô, tháng 12 ở miền Nam giống như phần thưởng sau chuỗi ngày phải mang áo mưa và mặc nhiều lớp ở miền Bắc - miền Trung.

Nếu còn thời gian, Emma gợi ý tiếp tục xuống Phú Quốc hoặc miền Tây, nơi mùa khô tạo điều kiện thuận lợi cho du ngoạn.

Nữ du khách cũng dành rất nhiều tình cảm cho Phú Quốc.

Từ trải nghiệm của mình, Emma kết luận “sinh tồn” mùa đông ở Việt Nam không nằm ở việc mang thật nhiều đồ, mà nằm ở tư duy linh hoạt.

Khi chấp nhận thời tiết ở Việt Nam thay đổi liên tục và điều chỉnh lịch trình theo từng vùng, chuyến đi mùa đông có thể trở thành một hành trình giàu chất liệu, lạnh để thấy ấm, mưa để biết chậm, sương để cảm nhận vẻ đẹp trầm lắng và nắng miền Nam để khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm.