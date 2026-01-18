Khách Tây mang 'áo giáp chuối' cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà

Trên bán đảo Sơn Trà đã cắm nhiều bảng lưu ý không cho khỉ ăn, nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp.

Đoạn clip về một du khách nước ngoài quấn chuối quanh người và cho khỉ lấy thức ăn trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khiến người xem bức xúc.

Khu vực du khách này xuất hiện ở gần một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo. Đoạn đường này thường xuyên có khỉ từ trên núi xuống.

Để thu hút đàn khỉ, người đàn ông này đã quấn chuối quanh người như một chiếc áo giáp rồi đứng giữa đường. Đàn khỉ thấy chuối đã lao đến, vô tư gỡ những quả chuối trên người du khách này ra để ăn.

Cho đến khi có một bảo vệ của khu nghỉ dưỡng tới ngăn chặn, du khách này mới dừng lại và rời đi.

Hành động này khiến nhiều người bức xúc vì việc bất chấp cho động vật hoang dã ăn sẽ ảnh hưởng đến tập tính kiếm ăn trong tự nhiên, khiến chúng phụ thuộc vào con người.

Những loại thức ăn không phù hợp, không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa kể, nhiều vụ khỉ đã tấn công người để lấy thức ăn, chạy qua đường bị xe tông…

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay đã tiếp nhận thông tin và đang tìm hiểu, làm rõ vụ việc.

Theo BQL, trên bán đảo Sơn Trà đã cắm nhiều bảng lưu ý không xả rác, không cho khỉ ăn nhưng du khách vẫn bất chấp. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở song tình trạng này vẫn xảy ra.

"Nhiều du khách coi đó là thú vui, khi đến bán đảo Sơn Trà còn chuẩn bị cả thức ăn mang theo để tiếp cận đàn khỉ. Hành vi tác động vào tập tính, môi trường sống tự nhiên tạo ra nhiều thói quen xấu, đồng thời cũng gây nguy hại cho khỉ", đại diện BQL chia sẻ.