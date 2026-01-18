Báo Tây nói về 'điểm tới hạn' của du lịch Việt Nam

Từ Phú Quốc, Huế đến Ninh Bình, trải nghiệm của nữ du khách Australia cho thấy du lịch Việt Nam đứng trước "điểm tới hạn" tăng trưởng nhanh nhưng cũng đặt ra thách thức.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi xe chạy trên con đường nhiều làn, hai bên là những cửa hàng và ngôi nhà thấp tầng đặc trưng của Đông Nam Á, Julietta Jameson bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy một công trình trắng đồ sộ phía trước.

Cổng vào được trang trí cầu kỳ, điểm nhấn là 4 bức tượng chó mạ vàng, tai dựng đứng, thân hình căng cứng như những lính gác. Đó là lối vào một khu nghỉ dưỡng cao cấp, nơi nữ du khách Australia lưu trú trong vài ngày tại Phú Quốc.

Theo The Sydney Morning Herald, ngày càng nhiều du khách Australia đổ xô đến "đảo ngọc" Phú Quốc. Jameson đánh giá cao chất lượng dịch vụ, ẩm thực và không gian sang trọng tại khu nghỉ dưỡng. Cô ví những tổ hợp du lịch này như "châu Âu ở châu Á", với các con phố mang dáng dấp Disneyland, gợi hình ảnh chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

Tuy nhiên, nữ du khách cho rằng tổng thể khu nghỉ dưỡng mang cảm giác được dàn dựng quá kỹ, thiếu sự gắn kết với văn hóa bản địa. Từ trải nghiệm này, Jameson nhận thấy du lịch Việt Nam đang đứng trước một "điểm tới hạn".

Theo đó, một mặt là tốc độ phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng. Mặt khác là nguy cơ đánh mất tính bản địa nếu quy hoạch và thiết kế thiếu liên kết với văn hóa địa phương.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Lượt khách Lượt khách 66504 38313 42303 58379 35597 34869 47701 34313 43255 46236 48410 52591

Dẫu vậy, theo Jameson, Việt Nam vẫn có những điểm đến tìm được sự cân bằng. Huế là một ví dụ.

Tại đây, cô ấn tượng với một khu nghỉ dưỡng có 173 phòng và biệt thự, nhiều nhà hàng, khu spa, vườn cây và hồ bơi, nơi kết hợp hài hòa vật liệu, kiến trúc truyền thống với tiện nghi hiện đại.

Jameson cho rằng khu nghỉ dưỡng mang cảm giác "thuộc về địa phương", đúng với tầm nhìn ban đầu của người sáng lập là xây dựng một ngôi làng thủ công gắn với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Du khách lưu trú tại đây còn có thể tham gia bữa tối riêng tư nhìn ra Hoàng thành Huế - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa và sự tiện nghi cao cấp. Với Jameson, lịch sử là một khía cạnh quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong hành trình khám phá Việt Nam và Huế đã làm tốt điều đó.

Bên kia sông Hương, một khách sạn từng là dinh thự của toàn quyền Pháp được trùng tu năm 2019. Công trình giữ được tinh thần kiến trúc thuộc địa, đồng thời bổ sung 2 khối nhà hiện đại, tạo nên sự dung hòa giữa cũ và mới.

Du khách tham quan điện Kiến Trung dịp Tết 2024. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngay cả một chuyến du thuyền văn hóa ngắm hoàng hôn trên sông Hương vốn dễ bị xem là sản phẩm du lịch "đóng gói" cũng mang lại trải nghiệm bất ngờ. Trên du thuyền, du khách thưởng thức âm nhạc dân gian Huế và ngắm cầu Nguyễn Hoàng rực sáng, công trình lấy cảm hứng thiết kế từ triều Nguyễn.

Tuy nhiên, không phải điểm đến nào cũng tránh được mặt trái của du lịch đại trà. Làng hương Thủy Xuân, với lịch sử hàng trăm năm, theo Jameson, nay đã trở thành điểm "check-in", phục vụ chụp ảnh nhiều hơn là trải nghiệm văn hóa.

Tại Ninh Bình, nữ du khách Australia nhận xét khu danh thắng Tràng An "cũng đối mặt tình trạng quá tải". Trong chuyến tham quan bằng thuyền kéo dài 3 giờ, cô chứng kiến cảnh thuyền nối đuôi nhau dày đặc, làm giảm đáng kể cảm giác thanh bình vốn có của thắng cảnh.

Du khách nước ngoài tham quan Tam Cốc bằng thuyền. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Jameson, trong bối cảnh du khách Australia nói riêng và du khách quốc tế nói chung ngày càng lựa chọn Việt Nam, giải pháp nằm ở việc thúc đẩy những lựa chọn du lịch có ý thức và trách nhiệm.

Cô cho rằng du khách cần tôn trọng văn hóa, tìm hiểu kỹ điểm đến, ưu tiên các mô hình bền vững và để dòng tiền du lịch thực sự quay trở lại cộng đồng địa phương.

"Bởi cuối cùng, chính nơi dòng tiền chảy đến sẽ quyết định loại hình du lịch nào tiếp tục tồn tại và phát triển tại Việt Nam", nữ du khách chia sẻ.