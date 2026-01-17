Báo Saudi Arabia: Chuyến du lịch Việt Nam 'đáng khoe'

Trong bài viết trên tờ báo của Saudi Arabia, 2 du khách chia sẻ hành trình khám phá Việt Nam giàu trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và cảm xúc, "đáng để khoe" với bạn bè sau khi trở về.

Du khách nhảy từ thuyền trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Helena and Laurent Martin.

Tối 16/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026, qua đó tiến vào bán kết trên đất Saudi Arabia. Trước đó, tờ báo Arab News của Saudi Arabia từng có bài viết về hành trình khám phá Việt Nam, gọi đây là chuyến du lịch "đáng để khoe".

Trong hành trình du ngoạn Việt Nam bằng du thuyền hạng sang, 2 du khách Barbara G.B. Ferguson và Tim Kennedy liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Những làng quê phía Bắc, vịnh Hạ Long, cố đô Huế, thành phố biển Nha Trang đến đô thị sôi động TP.HCM chinh phục đoàn khách đa quốc tịch.

Vịnh Hạ Long

Vài giờ trước khi du thuyền thả neo ngoài khơi thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), từ ban công bên mạn phải, đoàn khách chứng kiến khung cảnh khiến họ sững sờ. Hàng trăm núi đá vôi lởm chởm vươn lên từ mặt nước, như một khu rừng cột đá xám sẫm giữa vịnh Hạ Long.

Miền Bắc Việt Nam với đường bờ biển dài khoảng 120 km, sở hữu nhiều thắng cảnh đá vôi tương tự. Riêng vịnh Hạ Long có hơn 1.600 đảo lớn nhỏ.

Những khối núi hình chóp trong địa chất học gọi là karst tạo nên một cảnh quan biển kỳ vĩ, với nhiều hòn được đặt tên theo hình dáng.

Du thuyền hạng sang chở khách khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Lonely Planet.

Sau khi ngắm nhìn toàn cảnh từ cabin, các du khách xuống xuồng để tiếp tục hành trình trên vịnh. Trong khoảng 3 giờ, họ được chiêm ngưỡng cận cảnh những trụ đá khổng lồ vươn lên từ làn nước phẳng lặng.

Trên thuyền, họ cũng mua được những món trang sức ngọc trai nước ngọt giá phải chăng làm quà.

Trở lại tàu du lịch 5 sao, Barbara G.B. Ferguson và Tim Kennedy tự hứa sẽ quay lại Hạ Long để trải nghiệm sâu hơn. Họ mong muốn chèo kayak cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp, khám phá hang động, vòm đá và các cấu trúc kỳ thú của di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Chân Mây

Hai ngày sau, con tàu tiến về phía Nam, cập cảng Chân Mây - một cảng nhỏ, phù hợp với tàu du lịch cỡ vừa. Các tàu siêu lớn thường phải neo tại cảng Đà Nẵng lân cận.

Cảng Chân Mây, chủ yếu xuất khẩu mía tươi, được xem là cửa ngõ lịch sử dẫn vào Đà Nẵng, Hội An và Huế.

Du khách đi thuyền trên sông Hương. Ảnh: Arab News.

Tại Đại nội Huế, các du khách tham quan các cung điện, lăng tẩm, doanh trại và đền đài đã được trùng tu công phu, tất cả đều quay mặt về hướng Nam.

Sau bữa trưa bên sông Hương, họ tiếp tục ghé thăm khu lăng mộ các vua Tự Đức và Khải Định. Đây từng là nơi nghỉ dưỡng mùa hè, đồng thời là nơi an táng bí mật của các vị vua.

Nha Trang

Đến Nha Trang, vẻ đẹp của Việt Nam tiếp tục khiến 2 du khách nước ngoài ngạc nhiên. Thành phố nghỉ dưỡng ven biển miền Nam này nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, lặn biển và các đảo xanh ngoài khơi.

Dù không đậm bản sắc văn hóa như một số địa phương khác, Nha Trang vẫn hấp dẫn du khách nhờ biển xanh, cát trắng và các khu nghỉ dưỡng. Thực đơn, biển hiệu ở đây thường xuất hiện song ngữ Việt - Anh, thậm chí có cả tiếng Nga, do mỗi tháng có hơn 10.000 du khách Nga ghé thăm.

Thay vì tắm biển, hai du khách chọn tour đạp xe khám phá Nha Trang. Trong khi đó, một số hành khách khác tham gia các tour nhẹ nhàng hơn, trong đó có chuyến thăm địa đạo Củ Chi.

Bãi biển Nha Trang trong xanh nhìn từ trên cao. Ảnh: Nha Trang Stories.

Theo Barbara G.B. Ferguson và Tim Kennedy, tour xe đạp không dành cho người yếu tim. Dù có đội ngũ hướng dẫn đi xe máy hỗ trợ và chặn giao thông tại các ngã tư, họ vẫn phải "đối đầu" với xe buýt, xe máy và dòng người đông đúc, đặc biệt khi rẽ trái.

Tuy nhiên, chỉ sau 5 phút rời trung tâm náo nhiệt, đoàn đã bước vào "Việt Nam thực sự" nơi có những ngôi chùa 300 năm tuổi, trại trẻ mồ côi, trang trại nuôi vịt, làng dệt chiếu và những cánh đồng lúa ở nhiều giai đoạn canh tác.

Thử thách lớn nhất của đoàn khách Tây là băng qua cây cầu đường sắt hẹp, không có lan can. Không ai rơi xuống sông, nhờ "bí quyết" là cứ đạp thẳng và không nhìn xuống. Phần thưởng là nước dừa tươi và màn trình diễn âm nhạc của hai nữ nghệ sĩ trong tà áo dài rực rỡ.

Tối hôm đó, trở lại du thuyền, 2 du khách tận hưởng bữa tối thịnh soạn. Những người cùng bàn sôi nổi chia sẻ trải nghiệm riêng, trong đó một cặp vợ chồng Đức sống tại Miami đặc biệt ấn tượng với Bảo tàng Hải dương học Quốc gia.

TP.HCM

Dấu ấn kiến trúc Pháp hiện diện khắp Việt Nam, nhưng TP.HCM được xem là một trong những "viên ngọc quý". Ban đầu, thành phố chưa hoàn toàn chinh phục Barbara G.B. Ferguson và Tim Kennedy, nhưng năng lượng đời thường của nơi này dần khiến họ yêu thích.

Xe buýt đưa họ từ cảng vào trung tâm trong khoảng 20 phút, dừng trước khách sạn Rex - công trình 286 phòng, 5 tầng, nằm gần nhiều địa danh nổi tiếng như Bưu điện Trung tâm, Bảo tàng Chiến tranh và Nhà thờ Đức Bà.

Thay vì tham quan ngay, 2 du khách đi thẳng tới chợ Bến Thành, nơi bày bán đủ loại quần áo, đồ da và sản phẩm mang thương hiệu xa xỉ.

Nhóm bạn trẻ mặc áo dài, ngồi trên xích lô, chụp ảnh Tết trước chợ Bến Thành. Ảnh: Phương Lâm.

Kết thúc chuyến đi, Barbara G.B. Ferguson và Tim Kennedy chia sẻ một số lưu ý về văn hóa Việt Nam, trong đó việc gọi người khác bằng ngón tay hướng lên được xem là bất lịch sự; còn chạm vào đầu người khác, kể cả trẻ em, bị coi là xúc phạm.

Hai du khách háo hức chia sẻ những câu chuyện đẹp cùng các trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam.

