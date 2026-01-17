Huyền thoại DJ thế giới đi xích lô ở TP.HCM

Có mặt tại TP.HCM, DJ Armin van Buuren gây chú ý khi trải nghiệm xích lô, đội nón lá, dạo chợ Bến Thành.

Ngày 15/1, DJ Armin van Buuren, một trong những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc điện tử thế giới, có mặt tại TP.HCM để tham dự họp báo âm nhạc.

Tại sự kiện, anh công bố TP.HCM sẽ là điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm A State of Trance, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Sau họp báo, Armin trải nghiệm một trong những "đặc sản" du lịch của thành phố là dạo phố bằng xích lô, check-in chợ Bến Thành và đội nón lá Việt Nam.

Trên trang cá nhân, DJ người Hà Lan chia sẻ dòng trạng thái: "Start the tour in Vietnam with some sightseeing" (Tạm dịch: Bắt đầu chuyến đi tại Việt Nam với một vài hoạt động tham quan), thể hiện sự hào hứng khi trở lại Việt Nam.

Armin van Buuren đi xích lô, check-in chợ Bến Thành. Ảnh: FBNV.

Hoạt động xích lô là một phần không thể thiếu trong du lịch đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội, Huế và TP.HCM. Riêng TP.HCM hiện có khoảng 60 xích lô phục vụ du lịch, do Nghiệp đoàn xích lô quản lý hoặc ký hợp đồng với các công ty lữ hành.

Với du khách, dạo quanh trung tâm bằng xích lô là trải nghiệm đặc trưng khi đến TP.HCM. Phương tiện này hoạt động chủ yếu quanh các điểm tham quan nổi tiếng và khu mua sắm sầm uất.

Trên lộ trình, du khách có thể hòa mình vào không khí sôi động của phố đi bộ Nguyễn Huệ, chiêm ngưỡng những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn, dừng mắt trước kiến trúc cổ điển hơn 110 năm tuổi của trụ sở UBND TP.HCM, hay cảm nhận sự nhộn nhịp, đông đúc khi đi qua chợ Bến Thành.

Nhiều tài xế xích lô có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, thậm chí kể lại những câu chuyện, giai thoại thú vị về thành phố, góp phần làm hành trình thêm sinh động.

Nhóm bạn trẻ mặc áo dài, ngồi trên xích lô, chụp ảnh Tết trước chợ Bến Thành. Ảnh: Phương Lâm.

Đây là lần hiếm hoi Armin van Buuren quay lại Việt Nam kể từ tour lưu diễn châu Á năm 2017.

Năm 2015, trong một đêm nhạc tại Hà Nội, anh từng chia sẻ mong muốn lớn nhất khi đến Việt Nam là được thưởng thức phở. Khi ấy, Armin cho biết tại Hà Lan anh chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm ẩm thực Việt, nhưng đã nghe nhiều về phở và đặc biệt háo hức khi biết Hà Nội có rất nhiều quán phở ngon.

Alan Walker check-in phố cà phê đường tàu trước giờ biểu diễn, tối 31/12/2025. Ảnh: @alanwalkermusic.

Không chỉ Armin, nhiều DJ quốc tế khác cũng từng gây chú ý khi trải nghiệm đời sống địa phương tại Việt Nam.

Gần đây, DJ Alan Walker khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh check-in phố cà phê đường tàu Hà Nội trước giờ biểu diễn chương trình countdown chào năm mới 2026 tại Hồ Gươm.

Armin van Buuren sinh năm 1976 tại Hà Lan. Anh từng được bình chọn là DJ số một thế giới 4 năm liên tiếp từ 2007-2010.

Năm 2011, Armin được Hoàng gia Hà Lan trao tước hiệu vì những đóng góp cho âm nhạc nói chung và nền EDM Hà Lan nói riêng.

Năm 2014, anh được đề cử giải Grammy ở hạng mục "Ghi âm nhạc Dance xuất sắc" với ca khúc That Is What It Feels Like. Ngoài vai trò DJ, Armin còn là người dẫn chương trình radio và nhà sản xuất âm nhạc.