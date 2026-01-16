Quán ramen ở Nhật Bản cấm khách Trung Quốc

Một quán ramen ở Nhật Bản gây tranh cãi khi cấm khách Trung Quốc với lý do "gây rắc rối", nhưng nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân thật sự đến từ menu tiếng Anh giá gần gấp đôi tiếng Nhật.

Một người phụ nữ đang thưởng thức mì ramen tại một quán ăn ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/1, nhà hàng Iekei ramen tọa lạc tại thành phố Osaka, Nhật Bản đăng tải thông báo cấm toàn bộ khách Trung Quốc vào quán. Theo nhà hàng, một thực khách người Trung Quốc đã gây rối trong nhà hàng, buộc họ phải gọi cảnh sát can thiệp.

Bài đăng cho biết "90% các sự cố liên quan đến khách nước ngoài tại quán đều xuất phát từ khách Trung Quốc", SCMP đưa tin.

Hành động này nhanh chóng thổi bùng làn sóng tranh cãi, kéo theo nhiều cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tính đến ngày 16/1, bài đăng đã thu hút khoảng 33 triệu lượt xem và hơn 1.800 lượt bình luận.

Nhiều người yêu cầu nhà hàng đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh cho con số "90%" nói trên. Một số ý kiến khác cho rằng việc quy chụp cả một quốc gia chỉ từ hành vi của một số cá nhân là không công bằng.

Tuy nhiên, một số người cho rằng nguồn cơn của "rắc rối" chính là chính sách giá kép của nhà hàng. Theo những bức ảnh chụp máy gọi món do người dùng mạng xã hội đăng tải, thực đơn tiếng Anh của quán có mức giá cao gần gấp đôi so với thực đơn tiếng Nhật.

Giá cả trên menu tiếng Anh đắt gần gấp đôi so với menu tiếng Nhật. Ảnh: QQ.com.

Một số ý kiến cho rằng chính sách giá như vậy có thể "qua mặt" đối với du khách đến từ các quốc gia khác, nhưng không hiệu quả đối với khách Trung Quốc, bởi họ có thể đọc được chữ Hán trong tiếng Nhật. Họ cho rằng nhà hàng đã hiểu sai những lời phàn nàn của khách hàng Trung Quốc về chính sách giá cả không hợp lý là hành vi "gây rối".

Ngày 7/1, ông Arai - chủ nhà hàng - đã lên tiếng phản hồi trên một nền tảng đăng tải video. Ông khẳng định chính sách giá kép không nhằm vào người nước ngoài, mà áp dụng chung cho "những người không hiểu tiếng Nhật".

Tuy nhiên, lập luận này tiếp tục vấp phải chỉ trích. "Thật nực cười khi lấy rào cản ngôn ngữ làm lý do áp dụng giá cao hơn, trong khi ai cũng có thể dùng ứng dụng dịch thuật", một người bình luận.

Ở chiều ngược lại, cũng có người bênh vực chủ quán. Họ cho rằng người dân địa phương xứng đáng được hưởng nhiều ưu đãi hơn.

Nhiều người dân và du khách chọn thưởng thức mì ramen vào buổi chiều tối, đặc biệt là những hôm trời lạnh. Ảnh: Reuters.

Trước đó, một nhà hàng buffet ở Tokyo cũng từng gây bão mạng khi thu thêm 1.100 yen (khoảng 7 USD ) phí dịch vụ đối với khách không nói tiếng Nhật hoặc khách du lịch và bị chỉ trích là "phân biệt chủng tộc, kỳ thị người nước ngoài".

Tháng 7/2025, công viên giải trí Junglia tại Okinawa gây chú ý khi thu thêm 1.870 yen (khoảng 12 USD ) đối với khách không phải cư dân địa phương.

Theo trang luật Nhật Bản bengo4.com, luật sư người Nhật Mansaku Kanda cho biết các doanh nghiệp tư nhân tại Nhật có quyền tự do định giá, miễn là mức chênh lệch được xem là hợp lý và không cấu thành hành vi "phân biệt đối xử bất hợp lý".