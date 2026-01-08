Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhật Bản bổ nhiệm mèo làm 'trưởng ga tàu'

  • Thứ năm, 8/1/2026 17:02 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Chú mèo tam thể Yontama vừa chính thức đảm nhận vai trò "trưởng ga" tại ga Kishi (Nhật Bản), tiếp nối truyền thống độc đáo giúp tuyến đường sắt Kishigawa hồi sinh.

Chú mèo tam thể Yontama chính thức được bổ nhiệm lên làm "trưởng ga" từ 7/1. Ảnh: Bernama.

Ngày 7/1, chú mèo Yontama được bổ nhiệm trong một buổi lễ nhỏ diễn ra tại ga Kishi, thành phố Kinokawa (tỉnh Wakayama, Nhật Bản). Trong dịp này, công ty đường sắt Wakayama Electric Railway cũng giới thiệu Rokutama - "trưởng ga tập sự" mới nhất, tiếp nối đội ngũ nhân sự bốn chân của tuyến Kishigawa, Kyodo News đưa tin.

Yontama kế nhiệm Nitama - "nữ trưởng ga mèo" tiền nhiệm vừa qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Để tri ân những đóng góp trong việc quảng bá tuyến đường sắt nhiều năm qua, Nitama được phong tặng danh hiệu trưởng ga danh dự - một sự tôn vinh hiếm có dành cho một chú mèo.

Trên thực tế, công việc của "trưởng ga mèo" không nằm ở việc bán vé hay điều hành tàu chạy. Chức vụ trưởng ga chỉ vai trò mang tính biểu tượng: chú mèo đóng vai trò là linh vật thân thiện của tuyến đường sắt và giúp thu hút sự chú ý của du khách đến với tuyến đường sắt địa phương này. Tuy nhiên, chính vai trò biểu tượng ấy lại khiến cả tuyến đường sắt "hồi sinh" sau nhiều năm ế ẩm.

Nhat Ban anh 1

Một số lãnh đạo địa phương và đại diện công ty có mặt để bổ nhiệm chú mèo tam thể Yontama lên làm trưởng ga Kishi. Ảnh: Kyodo News.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007, khi công ty đường sắt Wakayama Electric Railway bổ nhiệm Tama - chú mèo đầu tiên - làm trưởng ga. Tama bất ngờ trở thành "ngôi sao quốc dân", kéo du khách từ khắp Nhật Bản và nhiều quốc gia khác đổ về một thị trấn vốn ít ai biết đến. Nhờ "trưởng ga mèo" Tama, tuyến Kishigawa không chỉ thoát nguy cơ đóng cửa mà còn trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng.

Ý tưởng sau đó đã lan rộng, truyền cảm hứng cho nhiều hãng đường sắt tại các tỉnh khác trên cả nước bổ nhiệm "trưởng ga" là động vật - từ mèo, chó cho tới cả thỏ - để hút khách.

Nhat Ban anh 2

Chú mèo Tama ước tính góp phần mang lại 1,1 tỷ yên cho ngành du lịch của khu vực. Ảnh: Maria Matsumoto.

Sau khi Tama qua đời năm 2015 vì suy tim, BBC ước tính chú mèo này đã góp phần mang lại khoảng 1,1 tỷ yên cho ngành du lịch của khu vực. Nitama tiếp quản vị trí ấy, tiếp tục duy trì sức hút cho nhà ga cho đến khi qua đời vào cuối năm ngoái.

Trong lễ bổ nhiệm cho Yontama hôm 7/1, Mitsunobu Kojima - Chủ tịch Wakayama Electric Railway - xúc động nói: "Nitama đã làm việc không biết mệt mỏi và mang lại sự an ủi vô giá. Nitama, xin hãy dõi theo Wakayama Electric Railway từ thiên đường".

Ông cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Yontama - "trưởng ga của thời kỳ chuyển mình", khi các tuyến đường sắt địa phương Nhật Bản đang đối diện hàng loạt thách thức mới.

Trong đám đông đến dự lễ bổ nhiệm có bà Chisako Asano (52 tuổi, Osaka) người đã theo dõi hành trình của các "trưởng ga mèo" suốt gần hai thập kỷ. Bà chia sẻ: "Tôi chỉ mong các trưởng ga đặc biệt này sẽ tiếp tục bảo vệ tuyến Kishigawa, như họ vẫn luôn làm".

