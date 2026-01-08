Khách Việt đi Campuchia nhiều hơn đến Nhật Bản, Hàn Quốc

Thống kê cho thấy Campuchia là điểm đến được du khách Việt lựa chọn nhiều trong năm 2025, hơn cả Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan. Chưa có số liệu từ Trung Quốc.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung năm 2025, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 6,7 triệu, tăng 26,4% so với năm trước. Trong bức tranh đó, các thị trường quen thuộc tại châu Á ghi nhận những xu hướng trái chiều.

Bộ Du lịch Campuchia công bố Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường gửi khách quốc tế tới nước này trong năm 2025. Khoảng 1,11 triệu du khách Việt Nam đã đến Campuchia trong giai đoạn tháng 1-11, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thống kê cho thấy Campuchia đang gặp khó trong việc giữ chân du khách từ các thị trường gần, dù sở hữu nhiều giá trị lịch sử và văn hóa.

Travel And Tour World nhận định Việt Nam - thị trường gửi khách lớn nhất truyền thống - ghi nhận mức giảm phản ánh tác động của bối cảnh kinh tế khu vực và sự thay đổi trong hành vi du lịch.

Khi hạ tầng du lịch trong nước ngày càng phát triển, xu hướng du lịch nội địa gia tăng, lượng người Việt đi nước ngoài, trong đó có Campuchia, có dấu hiệu chững lại.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Trái ngược với xu hướng chững lại ở Campuchia, thị trường Nhật Bản ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), tháng 11/2025, lượng du khách Việt Nam đến Nhật đạt 51.800 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 11 và là tháng thứ 8 liên tiếp lập kỷ lục mới theo tháng.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng số du khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 634.800 lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ và vượt tổng lượng khách của cả năm 2024.

JNTO cho biết dù chịu tác động từ triển vọng kinh tế chưa rõ ràng và thời tiết bất lợi, thị trường Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng nhờ việc tăng tần suất các đường bay Việt Nam - Nhật Bản, giúp mở rộng nguồn cung ghế.

Theo số liệu sơ bộ của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng du khách Việt Nam đến nước này trong năm 2025 ước đạt hơn 600.000 lượt, giảm khoảng 33% so với gần một triệu lượt của năm 2024. Đây được xem là mức sụt giảm hiếm thấy với một điểm đến vốn quen thuộc của du khách Việt tại Đông Nam Á.

Nếu năm 2024 ghi nhận nhiều tháng cao điểm với trên 100.000 lượt khách Việt, thì sang năm 2025, các giai đoạn cao điểm gần như biến mất, thay bằng xu hướng suy giảm kéo dài từ đầu năm đến hết tháng 11.

Khách Việt check-in làng cổ Bukchon Hanok (Hàn Quốc) năm 2023. Ảnh: Hạnh Hạnh.

Với Hàn Quốc, lượng khách Việt Nam năm 2025 dự kiến xấp xỉ 550.000 lượt, tăng 9% so với năm 2024, tiếp tục đưa Việt Nam vào nhóm thị trường nguồn quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á.

Trước bối cảnh các chuyến bay Việt Nam - Hàn Quốc chưa hoàn toàn phục hồi so với năm 2019, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã phối hợp các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành để phát triển các chuyến bay thuê bao, mở rộng xúc tiến tại các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng.

Hướng đến năm 2026, ngành du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đón 600.000 lượt khách Việt Nam, tiếp tục mở rộng xúc tiến và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Đối với Trung Quốc, điểm đến gần gũi và quen thuộc nhất đối với khách Việt, hiện chưa có số liệu thống kê tổng lượt khách từ Việt Nam trong năm qua.