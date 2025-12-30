Khách Việt Nam đến Campuchia đông nhất năm 2025

Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất tới Campuchia, bất chấp tổng lượng khách quốc tế vào nước này giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Du lịch Campuchia.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Campuchia đón tổng cộng 5,17 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo do Bộ Du lịch Campuchia công bố cuối tháng 12.

Theo Khmer Times, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường gửi khách quốc tế tới Campuchia, tiếp theo là Trung Quốc và Thái Lan, báo cáo cho biết.

Cụ thể, khoảng 1,11 triệu du khách Việt Nam đã đến Campuchia trong thời gian này, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Campuchia đón 1,01 triệu lượt khách Thái Lan, giảm mạnh 47%.

Trái ngược với xu hướng sụt giảm chung, lượng khách Trung Quốc đến Campuchia tăng mạnh, đạt 1,1 triệu lượt, tăng 43,5% so với cùng kỳ, theo Bộ Du lịch Campuchia.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia tại Phnom Penh, nhận định sự suy giảm tổng thể của lượng khách quốc tế phản ánh tình trạng chững lại của kinh tế khu vực cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các điểm đến lân cận.

"Diễn biến này cũng cho thấy những thách thức kéo dài liên quan đến kết nối hàng không và đa dạng hóa sản phẩm, điểm đến du lịch", ông nói với hãng tin Tân Hoa Xã.

Du lịch hiện là một trong 4 trụ cột chính của nền kinh tế Campuchia, bên cạnh các lĩnh vực xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và sản phẩm du lịch, nông nghiệp, cùng xây dựng và bất động sản.

Du khách xếp hàng tham quan Angkor Wat, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Dù căng thẳng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang và thông tin tiêu cực liên quan đến các đường dây lừa đảo, buôn người, nhiều chuyên gia du lịch quốc tế cho rằng Campuchia nhìn chung vẫn an toàn với du khách nếu đi đúng khu vực, đúng tuyến và tuân thủ khuyến cáo chính thức.

Nhìn tổng thể, rủi ro tại Campuchia hiện không mang tính "phủ rộng" trên toàn lãnh thổ, mà chủ yếu tập trung tại dải biên giới phía Bắc và Tây giáp Thái Lan. Trong khi các trung tâm du lịch lớn ở miền Trung như Phnom Penh và Siem Reap vẫn duy trì nhịp sống bình thường.