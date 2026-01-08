Du khách mặc bikini trước chùa khiến người Thái Lan nổi giận

Mạng xã hội Thái Lan dậy sóng sau hình ảnh nhóm du khách nước ngoài mặc bikini phơi nắng trước một ngôi chùa ở Chiang Mai. Hành vi này không phù hợp với văn hóa địa phương.

Du khách nước ngoài mặc bikini ngồi và nằm trên bãi cỏ trước ngôi chùa ở Chiang Mai. Ảnh: Khaosod.

Ngày 7/1, cộng đồng mạng tại Chiang Mai (Thái Lan) đồng loạt chia sẻ và bình luận về loạt ảnh do một trang Facebook địa phương có lượng theo dõi lớn đăng tải, theo báo Khaosod.

Hình ảnh cho thấy một nhóm nữ du khách trẻ người nước ngoài mặc bikini, ngồi và nằm trên bãi cỏ trong khu vực hào nước bao quanh thành phố Chiang Mai, đối diện chùa Wat Ratchamonthian.

Quản trị viên trang cho biết ông chứng kiến sự việc vào khoảng 13h ngày 5/1, khi đang lái xe qua khu vực trung tâm thành phố để giải quyết công việc cá nhân.

Theo người này, hành vi của các du khách là không phù hợp, đặc biệt tại Chiang Mai - nơi được xem là trung tâm văn hóa, tôn giáo quan trọng ở miền Bắc Thái Lan. Đáng chú ý, một phụ nữ trong nhóm có tư thế để bàn chân hướng về phía ngôi chùa, hành động bị xem là thiếu tôn trọng trong văn hóa Thái Lan.

Ông đã chụp lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội như một lời cảnh báo, đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn những sự việc tương tự tại không gian công cộng.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Thái Lan cho biết họ hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hóa, song đặt câu hỏi liệu các du khách có tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương trước khi đến hay không, nhất là khi xuất hiện trước một ngôi chùa Phật giáo.

Toàn cảnh ngôi chùa Wat Ratchamonthian ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Trip Advisor.

Wat Ratchamonthian là ngôi chùa nằm tại thành phố Chiang Mai, được xây dựng từ thế kỷ XIX dưới thời vua Rama V, trong giai đoạn Thái Lan tiến hành quy hoạch lại hệ thống chùa chiền trên cả nước.

Ngôi chùa được xem là một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng của địa phương, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc trưng của Thái Lan.

Chùa mở cửa từ 8-17h hàng ngày, thu phí tham quan 50 baht với người lớn và 20 baht với trẻ em. Du khách chụp ảnh phải trả thêm khoảng 30 baht.

Tương tự nhiều ngôi chùa khác tại Thái Lan, Wat Ratchamonthian yêu cầu khách ăn mặc kín đáo, lịch sự; không mặc quần short, áo hai dây hay trang phục hở hang. Một số nơi còn cung cấp sarong (tấm vải lớn dùng để quấn quanh eo) để du khách quấn bên ngoài trước khi vào khu vực thờ tự.