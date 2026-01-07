Trung, Nhật, Hàn, Thái lại 'hot' dịp Tết

Dù khách đi lần đầu hay nhiều lần, các điểm đến như Trung Quốc, Nhật Bản đều là lựa chọn được ưu tiên vào dịp Tết.

Thanh Nhi quyết định xin nghỉ Tết sớm để du lịch Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Vừa trở về sau chuyến đi Thái Lan cuối tháng 10/2025, Thanh Nhi (ngụ TP.HCM) đã mua vé trở lại đất nước này vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

"Tôi đặt combo vé máy bay - khách sạn trước gần 3 tháng, khoảng 5,5-6 triệu đồng mỗi người", Nhi chia sẻ.

Tương tự, Ty Sone (phường An Đông, TP.HCM) cũng chọn Thái Lan cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm dịp Tết Nguyên đán.

"Dịp này Thái Lan thường sẽ thoáng, tôi có thể ghé những nhà hàng, quán ăn ngon, nổi tiếng mà không phải chờ lâu. Vé bay lại rẻ hơn nhiều điểm trong nước", Ty nói.

Đến nay, cô đã đặt chân tới Thái Lan hơn 10 lần. Du lịch Thái cũng dễ cho khách Việt đi tự túc, không cần xin visa, chi phí hợp lý. Với chuyến đi này, cô dự kiến chi khoảng 15 triệu đồng.

Văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật của Thái là điều thu hút Ty Sone quay trở lại hơn 10 lần. Ảnh: NVCC.

Lần đầu đón Tết xa nhà, Ngọc Châu (phường Bình Tân, TP.HCM) chọn Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cho chuyến độc hành 6 ngày 5 đêm, từ 25 tháng Chạp đến mùng 3.

"Tôi muốn thử cảm giác đón Tết một mình ở nơi có không khí tương đồng Việt Nam. Đài Loan gần, mát mẻ, đồ ăn ngon, hợp khẩu vị", Châu nói.

Lần thứ 3 quay lại Đài Loan, Châu lên lịch trình xoay quanh ăn - ngủ - nghỉ, tổng chi phí ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice Travel, cho rằng Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Thái Lan là "vùng an toàn", bất kể với khách du lịch lần đầu hay khách cũ.

Những điểm đến này có thời gian bay ngắn, chỉ 4-6 tiếng, phù hợp gia đình nhiều thế hệ. Đồng thời, những quốc gia này có đa dạng trải nghiệm như trượt tuyết, lễ hội; không khí Tết âm lịch tương đồng Việt Nam, ẩm thực dễ hợp khẩu vị giúp du khách cảm thấy an tâm khi xuất ngoại dịp Tết.

Năm 2026, Hàn Quốc tiếp tục nhận sự quan tâm lớn khi tỷ giá won thấp, giúp chi phí ăn uống, mua sắm "rẻ" hơn đáng kể so với mọi năm. Chính sách miễn lệ phí visa cho khách đoàn Việt Nam được gia hạn đến hết tháng 6/2026 cũng tạo cú hích lớn.

Trong khi đó, Trung Quốc ghi điểm nhờ chính sách giảm 25% lệ phí visa, thủ tục đơn giản và mạng lưới tàu cao tốc kết nối nhanh các điểm đến, đặc biệt là các tour băng tuyết tại Cáp Nhĩ Tân, Lệ Giang hay Shangrila đang "hot" nhờ nhu cầu săn ảnh tuyết trắng.

Trong khi Nhật Bản chứng kiến xu hướng khách Việt chi nhiều hơn cho tour cao cấp như onsen giữa trời tuyết hay thưởng thức bò Wagyu thượng hạng.

Khách Việt thích thú check-in cùng khung cảnh tuyết trắng tại Cáp Nhĩ Tân dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

Tuy nhiên, theo ông Tú, du lịch trong nước vẫn là trụ cột mùa Tết.

Tại miền Bắc, khách chuộng ghé thăm Sa Pa, Ninh Bình, Quảng Ninh; miền Trung là Đà Nẵng, Hội An, Huế; trong khi Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né tiếp tục hút khách nhờ nhu cầu nghỉ dưỡng tránh lạnh.

Về phương tiện, máy bay vẫn là lựa chọn chủ đạo cho các chặng xa, trong khi ôtô tự lái, xe limousine tăng ở nhóm gia đình đi ngắn ngày. Tàu hỏa cũng ghi nhận mức tăng nhẹ ở nhóm du khách thích trải nghiệm "đi chậm", an toàn và ổn định lịch trình.

Đồng quan điểm, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc công ty lữ hành Du Lịch Việt, cho biết cơ cấu sản phẩm Tết năm nay vẫn lấy du lịch nội địa làm chủ lực, với nhu cầu tăng khoảng 22% so với cùng kỳ.