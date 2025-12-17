Rõ những điểm du lịch 'hot' nhất Tết này

Dịp Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận sự quan tâm của khách Việt đối với những điểm đến không hề mới lạ, như Đà Lạt, Phú Quốc hoặc Bangkok, Singapore.

Du khách ngắm bình minh tại "đồi uyên ương" Đà Lạt, năm 2023. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo xu hướng du lịch Tết 2026 của nền tảng du lịch số Agoda ghi nhận mức quan tâm du lịch của người Việt tăng so với cùng kỳ. Trong đó, các điểm đến nội địa nổi lên như lựa chọn chủ đạo, vượt trội so với nhóm hành trình ra nước ngoài.

Cụ thể, dựa trên lượng tìm kiếm tại Việt Nam trong tháng 10 và 11/2025 cho các ngày nhận phòng từ 14 đến 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng Tết Bình Ngọ), mức độ quan tâm đối với cả du lịch trong nước lẫn quốc tế đều tăng so với mùa Tết trước. Trong đó, du lịch nội địa đóng vai trò chính khi tăng gần 22%, còn nhu cầu du lịch nước ngoài tăng nhẹ khoảng 7%.

Diễn biến này cũng phù hợp với báo cáo xu hướng du lịch 2026, trong đó 50% người Việt được khảo sát cho biết dự định đi du lịch nội địa trong năm. Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, cộng thêm thói quen dùng phép năm để kéo dài thời gian nghỉ, khiến các hành trình trong nước trở thành lựa chọn thuận tiện cho những chuyến đi gia đình, thay vì phải lo thêm thủ tục khi ra nước ngoài.

Du khách ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong danh sách điểm đến trong nước được quan tâm nhất dịp Tết 2026, Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu với lượng tìm kiếm tăng 44%.

Phú Quốc xếp thứ hai với mức tăng 41%, vượt qua Nha Trang, cho thấy sức hút của các kỳ nghỉ hướng biển và nhu cầu lựa chọn các cơ sở lưu trú có nhiều hoạt động phù hợp cho nhóm gia đình.

Nha Trang và Đà Nẵng lần lượt đứng ở vị trí tiếp theo, trong khi Vũng Tàu khép lại top 5 với mức tăng 31%, tiếp tục là lựa chọn quen thuộc cho các chuyến nghỉ ngắn ngày của người dân TP.HCM.

Với nhóm du khách xuất ngoại, Bangkok (Thái Lan) vẫn là điểm đến nước ngoài được quan tâm nhất. Singapore vươn lên vị trí thứ hai với mức tăng 25% về mức độ quan tâm, vượt Tokyo (Nhật Bản) đang xếp thứ ba. Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức tăng 46%, đứng thứ tư trong danh sách, còn Bali hoàn tất top 5, duy trì sức hút của một điểm đến nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm văn hóa.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho rằng Tết là một trong những thời điểm ý nghĩa nhất trong năm với du khách Việt và kỳ nghỉ dài tạo thêm cơ hội để các gia đình, bạn bè lên kế hoạch cho những chuyến đi, dù chọn điểm đến trong nước hay nước ngoài.