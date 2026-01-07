Khách Tây kể 4 sai lầm 'giá như biết trước' khi du lịch Việt Nam

Sau gần ba tuần du lịch xuyên Việt Nam, du khách Gentry Hale nhận ra bản thân đã phạm một số sai lầm có thể tránh được nếu chuẩn bị kỹ càng trước chuyến đi.

Vị khách Mỹ trải nghiệm phố cà phê đường tàu Hà Nội. Ảnh: Gentry Hale.

Gentry Hale, du khách quốc tịch Mỹ, đã dành gần ba tuần khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, từ chèo kayak trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đến dạo bước giữa những con phố rực ánh đèn lồng ở Hội An.

Nữ du khách cho biết cô ấn tượng mạnh với cảnh sắc thiên nhiên, ẩm thực phong phú và sự thân thiện của người dân địa phương. Tuy nhiên, dù rất yêu thích hành trình này, Gentry thừa nhận chuyến đi vẫn để lại một số tiếc nuối do khâu chuẩn bị chưa kỹ, theo Business Insider.

Chưa tìm hiểu kỹ về phong tục địa phương

Theo Gentry, văn hóa Việt Nam là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất với du khách quốc tế, song cô không dành đủ thời gian tìm hiểu các tập quán trước chuyến đi.

Chẳng hạn, nữ du khách không biết việc chỉ tay bằng ngón trỏ bị xem là thiếu lịch sự, trong khi người Việt thường dùng cả bàn tay để ra hiệu.

Bên cạnh đó, dù các ứng dụng dịch thuật hỗ trợ khá nhiều trong giao tiếp, Gentry cho rằng việc học trước một số từ và câu tiếng Việt cơ bản sẽ giúp du khách thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa.

Theo cô, dù nhiều người Việt có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, họ vẫn tỏ ra cởi mở và thiện cảm hơn khi du khách chào hỏi hoặc đặt những câu hỏi đơn giản bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Du khách Mỹ dành 3 tuần du lịch xuyên Việt Nam. Ảnh: Gentry Hale.

Lên kế hoạch "quá tham vọng"

Trước khi đến Việt Nam, Gentry tin rằng gần ba tuần là đủ để tham quan toàn bộ các điểm trong danh sách mong muốn, gồm Hà Nội, vịnh Hạ Long, Hội An, TP.HCM và một số địa điểm khác. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra Việt Nam rộng hơn nhiều so với hình dung ban đầu.

Dù trên bản đồ trông như một dải đất hẹp, việc di chuyển giữa các điểm đến có thể mất hàng giờ, thậm chí kéo dài nhiều ngày.

Gentry đã dành quá nhiều thời gian trên tàu và xe, từ chuyến tàu đêm kéo dài 16 tiếng đến những hành trình xe buýt cả ngày, khiến quỹ thời gian trải nghiệm bị thu hẹp đáng kể.

Nếu có cơ hội quay lại, nữ du khách sẽ tập trung vào một vài khu vực và dành nhiều thời gian hơn cho mỗi điểm đến, thay vì cố gắng đi cho "đủ".

Do hạn chế về thời gian, cô đã không thể thực hiện một số kế hoạch mong muốn, trong đó có trải nghiệm lái xe máy chinh phục đường đèo Hà Giang.

Du khách lái xe máy trên cung đường Hà Giang. Ảnh: MarinaTP.

Khó thích nghi với sự khác biệt khí hậu

Sự đa dạng về khí hậu giữa các vùng miền tại Việt Nam cũng khiến du khách Mỹ gặp không ít khó khăn. Gentry thừa nhận đã không kiểm tra kỹ dự báo thời tiết của từng điểm đến trước khi khởi hành, dẫn đến việc chuẩn bị hành lý chưa phù hợp.

Cô bắt đầu chuyến đi tại TP.HCM vào đầu tháng 10, thời điểm thời tiết nóng và ẩm khiến cô cảm giác như đang ở trong phòng xông hơi. Hai tuần sau, khi di chuyển ra Hà Nội, thời tiết lại mát hơn và thường xuyên có mưa.

Các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Filipe Freitas.

Sau những ngày trekking trong rừng, khám phá hang động và đi bộ nhiều trong đô thị, vị khách nhận ra mình nên mang theo nhiều trang phục thoáng khí hơn.

Ngoài ra, cô cũng đánh giá thấp lượng mồ hôi tiết ra và nhu cầu thay quần áo thường xuyên. Dù hầu hết khách sạn cô lưu trú đều có dịch vụ giặt là, việc mang theo quá ít trang phục khiến trải nghiệm không được thoải mái như mong muốn.

Từ trải nghiệm cá nhân, Gentry khuyên du khách nên chuẩn bị quần áo nhẹ, mát, dễ khô, có thể mặc nhiều lớp và mang thêm đồ dự phòng.

Ngại trả giá khi mua sắm

Một trong những trải nghiệm yêu thích của Gentry tại Việt Nam là dạo quanh các khu chợ sôi động. Cô mua váy lụa may đo ở Hội An, đồ da thủ công tại Hà Nội và thưởng thức nhiều món ăn đường phố mà cô đánh giá là "ngon nhất từng thử".

Tuy nhiên, nữ du khách thừa nhận đã phải trả giá cao hơn thực tế trong một số lần mua sắm, nhất là giai đoạn đầu chuyến đi. Việc mặc cả vốn là một phần quen thuộc trong văn hóa chợ tại Việt Nam, nhưng lại không phải thói quen mua sắm của cô ở quê nhà.

Một sạp bán hoa quả tại chợ truyền thống Việt Nam. Ảnh: @alxpin.

Ban đầu, do không nắm rõ mức giá phổ biến của từng mặt hàng, Gentry chọn cách không thương lượng và chấp nhận mức giá người bán đưa ra. Khi dần quen với môi trường mua sắm và tự tin hơn, cô bắt đầu đề nghị giá thấp hơn hoặc mua theo gói, từ đó nhận ra việc mặc cả không quá khó khăn.

Theo cô, các tiểu thương đều quen với điều này và sẵn sàng trao đổi để đạt được thỏa thuận hợp lý.

Nhìn lại chuyến đi, Gentry đúc kết nếu sớm hòa nhập với văn hóa địa phương, cô có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong suốt hành trình.