Đề nghị dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu Hà Nội

Hà Nội đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm, dừng việc khai thác qua phố cà phê đường tàu.

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu trên đoạn tuyến đường sắt quốc gia từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm, trong đó dừng việc khai thác tàu khách qua khu vực phố cổ, bao gồm đoạn thường được gọi là "phố cà phê đường tàu".

Theo đó, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu khách phía Bắc dừng tại ga Gia Lâm. Việc tổ chức trung chuyển hành khách giữa hai ga sẽ do các sở, ngành của thành phố xây dựng phương án và triển khai.

Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nội dung này.

Như vậy, nếu phương án trên được Bộ Xây dựng đồng ý, cầu Long Biên và phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm sẽ không còn tàu khách chạy qua.

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy sát con phố nhỏ. Ảnh: Trần Hiền, Châu Sa.

Theo UBND thành phố, đề xuất này nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn liên quan đến ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, đồng thời phục vụ mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực phố cổ Hà Nội gắn với bảo tồn di sản.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội kiến nghị nghiên cứu các tuyến đường sắt cải dịch, đường sắt vành đai và chuẩn hóa lại hành lang đường sắt, từng bước chuyển hướng các tuyến đường sắt quốc gia ra ngoài khu vực nội đô.

Việc này nhằm tạo điều kiện phát triển không gian đô thị, văn hóa và du lịch, đồng thời bảo đảm an toàn và cảnh quan khu di sản phố cổ.

Những chiếc bàn kê sát đường ray tại phố cà phê đường tàu. Ảnh: Trần Hiền.

Từ năm 2018, các quán cà phê mọc ven đường tàu đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng nằm trên đoạn đường sắt giữa hai ga Hà Nội và Long Biên, luôn thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Nơi đây dần hình thành phố cà phê đường tàu, đem đến trải nghiệm ngồi uống cà phê sát đường ray nơi đoàn tàu đi qua chỉ cách vài chục centimet.

Tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã được yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, song sau mỗi đợt kiểm tra, khu vực này lại nhanh chóng hoạt động trở lại.

Trong năm 2025, Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực phố cà phê đường tàu. Chính quyền thành phố cho biết không phủ nhận sức hút của con phố, song khẳng định sự hấp dẫn du lịch không thể là lý do để xem nhẹ an toàn.

Tháng 3/2025, Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến khu vực phố cà phê đường tàu để tránh nguy cơ tai nạn.

