Băng giá xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc

Đỉnh Phia Oắc và vùng núi cao xã Hồng Việt thuộc tỉnh Cao Bằng xuất hiện băng giá do nhiệt độ xuống thấp. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, du khách đảm bảo an toàn.

Băng giá bao phủ các cành cây trên đỉnh Phia Oắc.

Sáng sớm 6/1, lớp băng giá khá dày xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng. Trao đổi với Báo Tiền Phong, bà Hoàng Kim Phượng, Chủ tịch UBND xã Thành Công, cho biết hiện nhiệt độ tại xã đang ở ngưỡng 6 độ C, còn tại đỉnh Phia Oắc khoảng 1-3 độ C, xuất hiện băng giá.

Theo Chủ tịch UBND xã Thành Công, hiện tượng băng giá sẽ thu hút người dân và khách du lịch lên đỉnh Phia Oắc để khám phá, và chụp ảnh. Do đó, xã khuyến cáo người dân mặc áo ấm, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cảnh quan và trật tự an toàn giao thông.

"Chúng tôi giao phòng văn hóa, cơ quan chuyên môn giám sát và thực hiện khuyến cáo đối với người dân và du khách", bà Phượng chia sẻ.

Người dân chụp ảnh check-in tại điểm cao nhất của Phia Oắc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đỉnh Phia Oắc cho thấy lớp băng bám trên các cành cây cao và một số bụi cỏ ven đường, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú giữa mùa đông khắc nghiệt. Lớp băng này bắt đầu hình thành từ sáng sớm sau đó tan dần.

Phia Oắc, với độ cao 1.931 m so với mực nước biển, được ví như "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những địa điểm có khí hậu đặc biệt, thường xuyên ghi nhận hiện tượng băng giá và đôi khi có băng tuyết vào mùa đông.

Băng giá bao phủ đỉnh Phia Oắc.

Theo dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ tại khu vực Cao Bằng có thể tiếp tục giảm sâu, kéo theo nguy cơ vùng núi cao xuất hiện thêm các đợt băng giá.

Trước tình hình này, các ngành chức năng đã đưa ra khuyến cáo, kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng và vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Lớp băng giá bao phủ các cành cây trên đỉnh Phia Oắc.