Alan Walker check-in phố cà phê đường tàu Hà Nội

Trước giờ trình diễn countdown chào năm mới 2026 tại Hồ Gươm, DJ Alan Walker khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh check-in phố cà phê đường tàu Hà Nội.

Alan Walker 'náo loạn' phố cà phê đường tàu Hà Nội Sự xuất hiện của Alan Walker tại phố cà phê đường tàu Hà Nội trước thềm giao thừa 2026 khiến người hâm mộ thích thú.

Ngày 31/12/2025, Alan Walker đăng story thông báo đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm nhạc countdown chào đón năm mới 2026 bên Hồ Gươm. Trước khi bước lên sân khấu, DJ người Anh gốc Na Uy tiếp tục chia sẻ hình ảnh check-in tại phố cà phê đường tàu (phường Hoàn Kiếm).

Khung cảnh quen thuộc của Hà Nội về đêm khi đoàn tàu vụt qua với sự xuất hiện bất ngờ của ngôi sao hàng đầu thế giới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Alan Walker check-in phố cà phê đường tàu trước giờ biểu diễn, tối 31/12/2025. Ảnh: @alanwalkermusic.

Lần này, Alan Walker là tâm điểm của đêm countdown chào năm mới 2026. Khi giai điệu quen thuộc của Faded vang lên, quảng trường trung tâm như vỡ òa.

Hàng vạn khán giả đồng loạt giơ tay, nhún nhảy theo nhịp nhạc, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy giữa lòng Hà Nội trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Hồi tháng 8/2024, Alan Walker từng gây chú ý khi đến Việt Nam để tặng xe đạp cho một người hâm mộ tại Hà Nội bị trộm lấy cắp. Anh cho biết nhận được nhiều tin nhắn từ khán giả về vụ việc.

Điều đặc biệt là kẻ trộm mặc trang phục mang phong cách quen thuộc của Alan Walker, với logo hình đỉnh núi sau lưng áo. Nam DJ hài hước nhận rằng bản thân có một phần trách nhiệm và quyết định "hoàn trả xe đạp" cho fan.

Anh trực tiếp đến Hà Nội mua chiếc xe có kiểu dáng tương tự, tận tay trao lại cho khán giả, kèm theo khóa chống trộm và một chiếc áo hoodie thuộc dòng merch của mình.

Sau cuộc gặp, Alan đùa rằng đã hoàn thành "nhiệm vụ mới" là bảo vệ xe đạp. Chủ nhân chiếc xe cho biết không ngờ có thể gặp thần tượng và bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của anh.

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy sát con phố nhỏ. Ảnh: Trần Hiền, Châu Sa.

Alan Walker, 29 tuổi, là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Anh gốc Na Uy. Năm 2015, anh phát hành đĩa đơn EDM Faded, tạo cơn sốt toàn cầu với giai điệu ballad điện tử. Hiện MV Faded đạt hơn 3,9 tỷ lượt xem trên YouTube, nơi kênh của anh có 47,3 triệu lượt đăng ký.

Trên TikTok và Instagram, Alan Walker sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi. Nghệ sĩ từng đến Việt Nam biểu diễn vào các năm 2016, 2023, 2024 và tiếp tục ghi dấu ấn trong dịp đón năm mới 2026.

Phố cà phê đường tàu được xem là điểm đến "phải ghé" của nhiều du khách quốc tế khi tới Hà Nội. Không ít người thích cảm giác ngồi uống cà phê sát đường ray, hồi hộp chờ đoàn tàu lao qua trong tích tắc. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Trong năm 2025, chính quyền Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực này. Tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã được yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, nhưng sau mỗi đợt kiểm tra, phố cà phê đường tàu vẫn nhanh chóng hoạt động trở lại.

Thành phố thừa nhận sức hút du lịch của khu vực, song khẳng định không thể đánh đổi an toàn để lấy sự hấp dẫn.

Cảnh đông đúc tại phố cà phê đường tàu sau vụ đâm văng bàn ghế Sau vụ đoàn tàu đâm văng bàn ghế, du khách trong và ngoài nước vẫn tấp nập đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm.