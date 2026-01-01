Chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên 'xông đất' Quảng Ninh năm 2026

Sáng 1/1, tàu Celebrity Solstice thuộc hãng Celebrity Cruises, quốc tịch Malta cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên xông đất Quảng Ninh trong ngày đầu của năm mới 2026.

Trên chuyến hải trình của mình, tàu đưa hơn 3.000 khách đến từ các nước thuộc châu Âu, châu Á tới Quảng Ninh. Du khách sẽ tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như Bảo tàng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, làng quê Yên Đức...

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại bến cảng để chào đón những vị khách đầu tiên xông đất ngành du lịch tỉnh này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa và gửi những lời chúc may mắn nhất theo phong tục của người Á Đông tới những vị khách quốc tế và chụp ảnh lưu niệm cùng du khách.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú với sự hiếu khách của chính quyền, người dân Quảng Ninh. Nữ du khách trong ảnh cho biết cảm thấy ấn tượng với phong tục xông đất đầu năm mới của người dân Việt Nam. Bà cho biết đã cùng người thân đã đón chào năm mới ngay trên hải trình đi vịnh Hạ Long.

Với lợi thế di sản vịnh Hạ Long và Yên Tử đã được UNESCO công nhận, cùng với hệ thống di tích, danh lam, thắng cảnh và các lễ hội văn hóa, trong năm nay, Quảng Ninh sẽ tạo đà bứt phá vượt bậc trong phát triển du lịch.

Năm 2025, du lịch Quảng Ninh ghi nhận con số kỷ lục khi đón trên 21 triệu lượt khách, cùng với đó doanh thu từ hoạt động du lịch đã mang về cho Quảng Ninh ước đạt 57.000 tỷ đồng . Theo đánh giá của ngành du lịch, năm 2025, các sản phẩm du lịch Quảng Ninh tiếp tục được phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng.

Quảng Ninh đã đa dạng các thiết chế văn hóa, lấy văn hóa, lễ hội làm động lực để tạo ra các sản phẩm mới thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng .

