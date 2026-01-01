Phú Quốc cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn

Trước những phản ánh về tình trạng đặt phòng qua ứng dụng nhưng khi đến lại không có phòng, UBND đặc khu Phú Quốc đã phát cảnh báo, khuyến nghị du khách chỉ sử dụng nền tảng đặt phòng uy tín.

Du khách ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc vào tháng 12. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 31/12, UBND đặc khu Phú Quốc phát cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn qua ứng dụng trực tuyến, khuyến cáo du khách và doanh nghiệp chủ động các biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi, giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, minh bạch.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, thời gian gần đây, mạng xã hội chia sẻ một số phản ánh của du khách về tình trạng đặt phòng qua ứng dụng (app), website nhưng khi đến phải thuê nơi lưu trú khác với giá cao. Một số thông tin chưa được kiểm chứng đã gây tâm lý hoang mang cho du khách, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Trước tình hình trên, chính quyền đặc khu đã chỉ đạo lập đoàn liên ngành để kiểm tra, xác minh. Qua rà soát cho thấy một số cơ sở lưu trú chưa thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết giá, nội quy, phần lớn phản ánh xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của du khách khi đặt phòng qua các website, ứng dụng không chính thống, không có pháp nhân rõ ràng, thiếu xác nhận trực tiếp với cơ sở lưu trú hoặc chuyển tiền qua các kênh không được bảo đảm.

Du khách đến Phú Quốc được khuyến cáo chỉ đặt phòng qua các nền tảng uy tín, có xác nhận rõ ràng.

UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, thương mại, không để thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh điểm đến.

Đối với du khách, chính quyền địa phương khuyến cáo chỉ nên đặt phòng qua các ứng dụng, website uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng. Kiểm tra kỹ xác nhận đặt phòng, lưu giữ chứng từ giao dịch và chủ động liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú để xác nhận tình trạng phòng trước khi đến. Du khách cần cảnh giác với các dấu hiệu giá rẻ bất thường, yêu cầu chuyển tiền ngoài ứng dụng hoặc không có hóa đơn, xác nhận hợp lệ.

Trong trường hợp phát sinh rủi ro hoặc du khách được khuyến nghị liên hệ ngay các đường dây nóng của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu, Ban Chỉ đạo 389 hoặc Công an đặc khu Phú Quốc để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

UBND đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tuân thủ quy định, niêm yết và bán đúng giá, quản lý chặt tình trạng phòng; phối hợp với các nền tảng đặt phòng trực tuyến nhằm hạn chế tranh chấp, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, minh bạch.