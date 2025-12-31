Tại sao nhiều khách Ấn Độ ở Phú Quốc?

Làn sóng du khách Ấn Độ cho thấy Phú Quốc đang thu hút phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài. Song, tính đặc thù của thị trường này cũng đặt ra nhiều thách thức, theo chuyên gia.

Du khách Bharati (New Delhi, Ấn Độ) nói rằng Phú Quốc đang tạo nên làn sóng check-in mới tại quê nhà. Hình ảnh bạn bè, đồng nghiệp của cô chụp tại Phú Quốc xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội. Điều đó thôi thúc cô đến du lịch.

"Cảnh quan, thức ăn rất tuyệt vời, đặc biệt là những buổi chiều ngắm hoàng hôn rực rỡ", Bharati nói với Tri Thức - Znews.

Trong khi đó, miễn thị thực 30 ngày, chi phí dịch vụ rõ ràng là lý do Shubham (Mumbai, Ấn Độ) đến Phú Quốc vào đầu tháng 12, thay vì Philippines như dự định.

"Trước đây, Việt Nam trong mắt tôi là điểm du lịch giá rẻ. Giờ đây, Phú Quốc cho tôi thấy sự hiện đại, sáng tạo hơn, có thể nghỉ dưỡng và tận hưởng dịch vụ cao cấp, không khí cũng sôi động", Shubham bày tỏ.

Du khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc vào tháng 12. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tăng trưởng nóng

Năm 2025, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đón 150.000 lượt khách Ấn Độ trong tổng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 328% so với con số 35.000 lượt vào năm ngoái.

Ngày 10/12, sân bay Phú Quốc đón 1.400 du khách Ấn Độ hạ cánh, khởi động chuỗi chuyến bay thuê bao (charter) New Delhi - Phú Quốc đến ngày 10/1/2026.

Trước đó, đầu tháng 12, đám cưới của giới siêu giàu ở Ấn Độ với hơn 1.131 khách mời tại phía Bắc Phú Quốc đã đẩy lượt tìm kiếm của du khách Ấn Độ về đặc khu tăng 186%, dựa trên dữ liệu của nền tảng du lịch số Agoda cho thời gian lưu trú tháng 12/2025-1/2026.

Theo Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch An Giang, yếu tố chính giúp Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn với thị trường này là hệ sinh thái nghỉ dưỡng xa hoa, đủ điều kiện tổ chức những sự kiện riêng tư và khả năng đáp ứng trải nghiệm văn hóa đa dạng, các sản phẩm du lịch theo văn hóa Ấn Độ.

"Việc đăng cai APEC 2027, nhiều dự án hạ tầng mới hoàn thiện cũng góp phần tăng sức hút cho Phú Quốc", vị này nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN PHÚ QUỐC QUA MỘT SỐ NĂM

Nhãn 2023 2024 2025

Lượt khách 32800 35000 150000

Nhìn nhận từ TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, làn sóng du khách Ấn Độ đến Phú Quốc trong năm nay thể hiện rõ sự tái định vị Việt Nam trong bức tranh xuất ngoại của nước này.

Trong đó, Phú Quốc và TP.HCM bổ trợ nhau. TP.HCM như trung tâm tiếp nhận và phân phối du khách nhờ mạng lưới hàng không quốc tế, còn Phú Quốc có chức năng điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, trăng mật và sự kiện.

Ấn Độ cũng là một trong những thị trường du lịch phát triển nhanh nhất thế giới, với 27 triệu người Ấn Độ du lịch nước ngoài năm 2019, dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, theo Đại sứ quán Ấn Độ.

Nút thắt và tận dụng cơ hội

Ông Jasmeet Singh, đại diện nền tảng du lịch trực tuyến Ấn Độ MakeMyTrip, cho rằng Phú Quốc đang trở thành điểm đến trọng tâm của các gói du lịch Việt Nam. Song, đặc khu hạn chế kết nối hàng không trực tiếp. Du khách Ấn Độ đến đây chủ yếu bằng hình thức nối chuyến, trung chuyển tại Hà Nội, TP.HCM hoặc thuê bao nguyên chuyến.

Trước đây, các chuyến bay thẳng Ấn Độ - Phú Quốc từng được Vietjet Air khai thác, sau đó gián đoạn vì đại dịch Covid-19 và chỉ được nối lại một phần vào năm 2022. Trong khi đó, kết nối hàng không là nền tảng quan trọng để hình thành dòng khách ổn định, tạo cơ hội phát triển sản phẩm du lịch.

Những ngày cuối tháng 12, Bãi Khem (Phú Quốc) đón lượng lớn du khách quốc tế đến tắm nắng, tắm biển, cao điểm mỗi ngày lên tới 4.000-5.000 lượt khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Còn theo tiến sĩ Đức Minh, du khách Ấn Độ đến Phú Quốc ngày càng đông đúc là chỉ báo quan trọng về sự thay đổi vị thế thị trường của Phú Quốc.

Đặc điểm của thị trường Ấn Độ là mức độ nhạy cảm cao với tỷ lệ giá cả và trải nghiệm. Việc thị trường chi tiêu cao này lựa chọn Phú Quốc - điểm đến có chi phí cao hơn mặt bằng chung trong khu vực - cho thấy đặc khu bước đầu vượt qua rào cản tâm lý lớn nhất, được nhìn nhận là điểm đến có giá trị.

Nếu đón tiếp tốt, chi tiêu từ du khách Ấn Độ có thể nâng cao hiệu quả khai thác resort, khách sạn cao cấp và góp phần tái định vị Phú Quốc như một điểm đến cao cấp mang tính quốc tế. Ngược lại, khi trải nghiệm nghịch mức giá, đánh giá từ thị trường này ảnh hưởng mạnh đến những người đi sau.

"Du khách Ấn Độ là cơ hội lớn, đồng thời cũng là phép thử cho năng lực quản trị giá trị của điểm đến", tiến sĩ này nói.

Du khách Ấn Độ ngắm biển Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Song, sự gia tăng nhanh chóng của thị trường này cũng đặt ra nhiều thách thức. Tiến sĩ Đức Minh phân tích thách thức lớn nhất nằm ở nhịp độ tăng trưởng và khả năng thích ứng trước thị trường có quy mô lớn, hành vi tiêu dùng đặc thù và độ lan tỏa thông tin cao. Trong đó có 3 yếu tố cần chú trọng.

Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm: Nguy cơ phổ biến là phục vụ (đón tiếp, vận chuyển, lưu trú...) không theo kịp lượng khách. Với du khách Ấn Độ, sự quá tải, thiếu nhất quán trong chất lượng... dễ tạo phản hồi tiêu cực.

Cơ cấu thị trường: Nếu phụ thuộc vào một thị trường nóng, Phú Quốc sẽ đối mặt với rủi ro chu kỳ, khi nhu cầu du lịch sụt giảm do kinh tế hoặc thay đổi xu hướng. Ngoài ra, cần điều tiết du lịch cưới hay MICE, để điểm đến không giảm tính đa dạng và sức hấp dẫn dài hạn với nhóm khách khác.

Hạ tầng và hệ sinh thái tự nhiên: Các đoàn lớn, lưu trú tập trung vào mùa cao điểm có thể gia tăng áp lực lên giao thông, tài nguyên môi trường và không gian công cộng. Sự tăng trưởng nhanh có thể làm xói mòn những giá trị cốt lõi.

Vị tiến sĩ cho rằng điều Phú Quốc cần làm là ưu tiên giá trị hơn số lượng, tập trung vào các phân khúc phù hợp năng lực điểm đến. Đồng thời thực thi các chuẩn mực dịch vụ, minh bạch giá cả và chăm sóc hậu mãi.

"Việc kiểm soát nhịp tăng trưởng, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Khi đó, thị trường Ấn Độ sẽ trụ cột, thay vì tăng trưởng ngắn hạn", ông Minh nhấn mạnh.

Ở góc nhìn rộng hơn, tiến sĩ Phạm Hương Trang, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT), nhận định việc đón làn sóng du khách Ấn Độ trước thềm APEC 2027 tạo tiền đề thúc đẩy các kỳ nghỉ chi tiêu cao.

Nhân cơ hội này, Việt Nam có thể quảng bá khả năng cung cấp trải nghiệm đẳng cấp thế giới, vượt ra ngoài các tuyến du lịch truyền thống Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM. Đồng thời báo hiệu sự dịch chuyển từ du lịch đô thị và di sản sang phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp để hút nhóm du khách quốc tế đa dạng hơn.

Năm 2025, Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, tổng thu 43.879 tỷ đồng , tăng 104% so với 2024. Riêng khách quốc tế đạt 1,86 triệu lượt, tăng 93,6%.