Khách Philippines lạc ở phố cổ, bắt taxi lên sân bay Nội Bài cầu cứu

Đi lạc ở phố cổ Hà Nội trong khi không mang theo điện thoại và giấy tờ, du khách Philippines đã tự bắt taxi lên sân bay Nội Bài để chờ gặp lại người thân.

Lực lượng chức năng hướng dẫn vị khách Philippines cung cấp thông tin. Ảnh: Noibai International Airport.

Tối 7/1, fanpage Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Noibai International Airport) chia sẻ câu chuyện về một du khách Philippines đi lạc tại khu vực phố cổ Hà Nội hôm 2/1.

Theo đó, sau bữa tối cùng đoàn du lịch, ông Junnie Reyes, 64 tuổi, ra ngoài uống cà phê nhưng quên mang theo điện thoại và thẻ khách sạn. Đây là lần đầu ông đến Việt Nam nên không thể tìm đường quay lại khách sạn tại khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm).

Trong túi còn chưa đầy 200.000 đồng tiền mặt, không nhớ tên nơi lưu trú, ông bắt taxi và yêu cầu tài xế chở đến địa điểm duy nhất còn nhớ là "airport" (sân bay).

Ông Reyes đến Nhà ga hành khách T2, sân bay Nội Bài đúng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch. Do hạn chế về tiếng Anh và chủ yếu sử dụng tiếng địa phương, ông gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm sự hỗ trợ.

Không thể diễn đạt rõ mong muốn liên hệ với cơ quan chức năng hoặc Đại sứ quán, vị khách 64 tuổi quyết định ở lại sân bay qua đêm, chờ đến hôm sau với hy vọng gặp lại người thân khi cả đoàn ra sân bay về nước.

Các chiến sĩ công an cửa khẩu giúp vị khách Philippines liên lạc lại được với người thân. Ảnh: Noibai International Airport.

Đến sáng 3/1, Minh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đang thực tập với vai trò đại sứ chăm sóc khách hàng tại Nhà ga T2, nhận thấy sự lúng túng của ông Reyes và đưa ông đến quầy thông tin tầng 1 gặp nhân viên Hoàng Thu Thủy.

Trước tình trạng mệt mỏi, mất phương hướng của du khách, hai người kiên nhẫn giao tiếp bằng giấy bút, cử chỉ và ứng dụng phiên dịch, thay vì đặt câu hỏi dồn dập.

Sau thời gian chắp nối thông tin, họ xác định ông Reyes bị lạc đoàn, không nhớ khách sạn và chủ động lên sân bay để chờ gặp lại người thân. Ngay khi có manh mối, nhân viên Hoàng Thu Thủy liên hệ bộ phận an ninh và Công an cửa khẩu sân bay để hỗ trợ.

Hai cán bộ Công an cửa khẩu tra cứu dữ liệu nhập cảnh, xác định khách sạn nơi đoàn du lịch lưu trú và liên hệ trực tiếp.

Phía khách sạn và người thân của ông Reyes cho biết họ đang chia nhau tìm kiếm suốt hơn một ngày và rất lo lắng. Sau đó, ông Reyes được xác nhận là khách lưu trú của đoàn và được hỗ trợ kết nối với người thân.

Khu vực nhà ga T2, sân bay Nội Bài. Ảnh: Đinh Hà.

Sau sự việc, ông Grace Chang, trưởng đoàn du lịch, đã thay mặt ông Junnie Reyes gửi thư cảm ơn tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam.

"Sự tận tâm và chuyên nghiệp của các cán bộ sân bay đã để lại ấn tượng rất tốt, giúp kỳ nghỉ của chúng tôi tại Hà Nội trở nên đáng nhớ", trưởng đoàn viết.