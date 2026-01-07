Vì sao dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu Hà Nội?

Sau đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, Hà Nội kiến nghị điều chỉnh tổ chức vận hành đường sắt nội đô, tái thiết không gian di sản, văn hóa - du lịch.

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy sát con phố nhỏ. Ảnh: Châu Sa.

UBND TP Hà Nội mới đây đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh tổ chức chạy tàu trong khu vực trung tâm thành phố.

Theo phương án đề xuất, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm. Khi đó, đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách chạy qua.

Lý giải đề xuất, UBND TP Hà Nội cho biết mục tiêu là giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn kéo dài liên quan đến ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và ngập úng.

Thành phố xác định song song với đầu tư hạ tầng giao thông mới, việc bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di sản, trong đó có cầu Long Biên, là yêu cầu trọng tâm.

Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan kinh tế và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nghiên cứu phương án cải tạo cầu Long Biên, bao gồm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng; đề xuất giải pháp sửa chữa, cải tạo ngắn hạn nhằm bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng các kịch bản sử dụng cầu trong tương lai để phát huy giá trị di sản.

Đoàn tàu chạy qua cầu Long Biên, hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Đinh Hà.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Hoàn Kiếm (trước khi sáp nhập) nghiên cứu phương án bảo tồn, khai thác giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch tại 131 ô vòm cầu đá tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

Khu vực này được định hướng trở thành không gian lịch sử - văn hóa - kiến trúc mang tầm di sản, kết nối phía Tây khu phố cổ với phía Đông trung tâm Hoàng thành Thăng Long, gắn với cầu Long Biên - biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Theo UBND TP. Hà Nội, trong tổng thể định hướng trên, việc nghiên cứu đầu tư, tái phát triển đoạn tuyến từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội có vai trò then chốt đối với hiệu quả và tính bền vững của các dự án liên quan.

Thành phố đặt mục tiêu hình thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn cầu Long Biên và tuyến đường dẫn phía Nam cầu, bảo đảm hài hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển kinh tế đô thị.

Từ đó, Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu giải pháp, phương án kiến trúc cho tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn đi qua khu phố cổ, khu phố cũ, nhằm tránh phá vỡ cấu trúc không gian và cảnh quan vùng di sản.

Người dân, du khách ngồi sát bên đường ray khi đoàn tàu chạy qua con phố. Ảnh: Trần Hiền.

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018 dọc tuyến đường sắt qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và Long Biên, thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song thường tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra.

Trong năm 2025, Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực này. Chính quyền khẳng định không phủ nhận sức hút du lịch của phố cà phê đường tàu, nhưng nhấn mạnh an toàn không thể bị đánh đổi.

Tháng 3/2025, Sở Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến đây để tránh nguy cơ tai nạn.

Cảnh đông đúc tại phố cà phê đường tàu sau vụ đâm văng bàn ghế Sau vụ đoàn tàu đâm văng bàn ghế, du khách trong và ngoài nước vẫn tấp nập đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm.