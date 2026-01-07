'Né' đủ chiêu trò lừa đảo đặt phòng dịp Tết

Đặt phòng khách sạn tưởng chừng là một việc đơn giản, nhưng nếu không cẩn trọng, bạn có thể mất hàng triệu đồng và rơi vào cảnh bơ vơ khi đặt chân đến nơi xa lạ.

Từ sự việc du khách bị lừa đảo hơn một tỷ đồng khi đặt resort qua fanpage của một resort, những du khách khác cần cẩn trọng hơn khi đặt phòng vào mùa cao điểm - thời điểm những kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý muốn đi chơi và nghỉ dưỡng. Đừng để chuyến đi đáng nhớ biến thành trải nghiệm tệ chỉ vì bị lừa đảo khi đặt phòng khách sạn.

Tri Thức - Znews lưu ý những chiêu trò lừa đảo đặt phòng và cách phòng tránh, nhất là khi Tết Nguyên đán 2026 cùng những mùa cao điểm du lịch sắp đến.

Kiểm tra thông tin website, fanpage

Những kẻ lừa đảo thường lập fanpage, website giả mạo các khách sạn, resort nổi tiếng. Giao diện, logo, hình ảnh sao chép 100% từ fanpage chính chủ để tạo niềm tin. Thậm chí còn thuê dịch vụ tạo lượt thích và theo dõi vượt trội và làm tích xanh. Khi du khách "cắn câu", chúng yêu cầu chuyển khoản để giữ phòng.

Du khách cần kiểm tra những chi tiết sau:

Tên miền website : Nếu giả mạo, tên miền sẽ ở dạng "khachsan.xyz" hoặc "khachsan.vip".

: Nếu giả mạo, tên miền sẽ ở dạng "khachsan.xyz" hoặc "khachsan.vip". Thông tin trên fanpage : Fanpage lừa đảo thường không có đầy đủ thông tin, số điện thoại là số cá nhân hoặc sim rác.

: Fanpage lừa đảo thường không có đầy đủ thông tin, số điện thoại là số cá nhân hoặc sim rác. Kiểm tra vị trí trên Google Maps: Tìm tên khách sạn trên Google Maps xem vị trí có khớp với thông tin được cung cấp hay ảnh chụp thực tế không. Phần đánh giá dài, chi tiết hay chỉ là vài dòng đánh giá ảo.

Tuyệt đối không đặt phòng qua ứng dụng lạ hay qua tin nhắn Zalo, Messenger, Telegram của những người lạ tự xưng là lễ tân khách sạn, công ty du lịch.

Cảnh giác combo giá rẻ

Bạn cần tỉnh táo trước những combo du lịch - khách sạn giá rẻ, trọn gói (vé máy bay khứ hồi, 2 đêm khách sạn, xe đưa đón, vé tham quan) có giá dưới một triệu đồng/người, kèm theo đánh giá ảo. Những kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý tiết kiệm để yêu cầu chuyển khoản giữ ưu đãi. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, chúng chặn số hoặc nhận mã đặt chỗ không tồn tại.

Các combo du lịch - khách sạn lừa đảo thường không xuất trình được code xác thực (Airline code, Hotel ation ID), không có giấy phép kinh doanh hoặc mã số thuế công ty du lịch, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và không trùng tên công ty. Lưu ý rằng các đơn vị thường chạy khuyến mãi vào mùa thấp điểm.

Đặt phòng trên nền tảng uy tín

Để tránh mất tiền oan, bạn hoàn toàn có thể đặt phòng trên những nền tảng đặt phòng trực tuyến có uy tín như Booking.com, Agoda, Traveloka, Airbnb… Các nền tảng này thường có bảo hiểm thanh toán, chính sách hoàn tiền rõ ràng và tổng đài hỗ trợ 24/7.

Tuy nhiên, du khách chỉ nên chọn những cơ sở lưu trú có từ 50 đánh giá trở lên, điểm trung bình từ 8.0/10 hoặc 4.0/5 trở lên.

Xác minh trước khi thanh toán

Đây là động tác rất quan trọng để tránh trường hợp đến nơi lại bơ vơ vì không có phòng, nhưng nhiều du khách vô tình bỏ qua.

Nếu đặt phòng qua ứng dụng trực tuyến, bạn cần gọi điện trực tiếp đến số hotline hoặc tổng đài của cơ sở lưu trú để xác nhận đã đặt chỗ. Trước đó, đã có trường hợp các nền tảng đặt phòng trực tuyến (OTA) không đồng bộ dữ liệu phòng trống, dẫn đến tình trạng cùng lúc nhận nhiều booking cho một phòng, khiến du khách nước ngoài không có phòng ở Phú Quốc (An Giang).

Nếu đặt phòng qua website hoặc fanpage, hãy nói không với chuyển khoản thanh toán, cọc phòng khi chưa xác minh trực tiếp với cơ sở lưu trú. Những kẻ lừa đảo thường đưa ra lý do ưu đãi trong ngày, giữ phòng trong một giờ để ép bạn chuyển khoản vội.

Trường hợp cọc tiền phòng, hãy yêu cầu cung cấp hợp đồng/phiếu xác nhận có đóng dấu, hoặc chuyển khoản qua ví điện tử có hoàn tiền.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Bên cạnh việc nhận biết lừa đảo, bạn cũng cần bảo vệ thông tin cá nhân của mình để tránh các đối tượng lừa đảo tiếp cận.

Không cài đặt ứng dụng lạ, đặc biệt là ứng dụng liên kết với tài khoản ngân hàng.

Không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng, OTP cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là từ khách sạn, công ty.

Hạn chế công khai số điện thoại, lịch trình du lịch trên mạng xã hội.

Ngày 26/1/2025, chị P.T.T. (Hải Phòng) tìm kiếm và đặt phòng cho chuyến du xuân của cả gia đình qua fanpage của một resort. Các đối tượng liên tục thúc ép chuyển tiền, chị đã chuyển tới 7 lần với số tiền hơn một tỷ đồng. Khi chị T. nhận thức được sự lừa đảo, các đối tượng đã ngắt liên lạc.