Vì sao khách Trung Quốc 'vét sạch' sữa chuối tại sân bay Hàn Quốc?

Các quầy tiện lợi ở sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đang trở thành "kho sữa chuối" khi du khách Trung Quốc mua loại đồ uống biểu tượng này với số lượng lớn.

Sữa chuối quốc dân xuất hiện tại các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc. Ảnh: South Korea Hallyu.

Tại sân bay quốc tế Incheon, những chiếc tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi liên tục được lấp đầy bởi các chai sữa chuối màu vàng quen thuộc, trước khi nhanh chóng trống trơn chỉ sau vài giờ. Lý do là du khách Trung Quốc mua sữa chuối Hàn Quốc theo từng túi lớn, thậm chí theo thùng, xem đây là món quà không thể thiếu sau mỗi chuyến đi.

Theo chuỗi cửa hàng tiện lợi CU, chi nhánh tại cổng số 5, nhà ga số 1 - nơi tập trung nhiều chuyến bay đi Trung Quốc - mỗi ngày nhập hàng trăm chai sữa chuối Banana Flavored Milk của hãng Binggrae.

Cụ thể, cửa hàng nhận khoảng 700 chai mỗi ngày trong tuần và 1.400 chai vào cuối tuần. Toàn bộ đều bán hết trong ngày, phần lớn người mua là khách Trung Quốc.

"Du khách Trung Quốc mang theo túi giữ nhiệt và thường mua liền 10-20 chai mỗi lần", bà Kim Bo-kyeong, quản lý cửa hàng CU tại sân bay Incheon, nói với Korea Joongang Daily.

Những chai sữa chuối được bày đầy trên các kệ tại sân bay Incheon. Ảnh: CU.

Sữa chuối là mặt hàng bán chạy nhất cho khách nước ngoài tại hệ thống CU trên toàn quốc, tính theo các giao dịch thanh toán qua Alipay, WeChat Pay và các nền tảng thanh toán điện tử quốc tế khác. Trên mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, sản phẩm này thường xuyên được nhắc đến như "món nhất định phải mua khi đến Hàn Quốc".

Không chỉ CU, các chuỗi cửa hàng tiện lợi khác cũng ghi nhận nhu cầu tăng vọt. Tại các chi nhánh GS25 ở sân bay Incheon, lượng đặt hàng sữa chuối trung bình mỗi ngày cao gấp 120 lần so với các cửa hàng thông thường.

"Chúng tôi bày khoảng 100 chai lên kệ nhưng chỉ trong vòng một giờ là bán hết, nên phải liên tục bổ sung hàng", bà Kim Bo-kyeong, quản lý một cửa hàng GS25 tại sân bay, cho biết.

Theo bà Kim, lượng đặt hàng tăng mạnh hơn khi Hàn Quốc triển khai chính sách miễn visa cho các đoàn khách Trung Quốc. CU cũng dự kiến tăng lượng nhập sữa chuối thêm 50% ngay trong tuần.

Hàn Quốc đã áp dụng chính sách miễn visa cho các đoàn khách Trung Quốc từ cuối tháng 9 đến tháng 6/2026, khiến nhu cầu đối với sữa chuối được dự báo còn tiếp tục tăng.

Nhiều thần tượng Hàn Quốc "phát cuồng" sữa chuối. Ảnh: South Korea Hallyu.

Cùng với làn sóng du khách quốc tế đổ xô vào các cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt Hàn Quốc, doanh số thanh toán từ khách nước ngoài cũng tăng nhanh. GS25 cho biết doanh thu từ các hình thức thanh toán điện tử quốc tế năm nay tăng 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Sữa chua phong cách Hàn Quốc cũng đang trở thành mặt hàng được ưa chuộng, nhờ các trào lưu lan truyền trên TikTok và mạng xã hội", đại diện GS25 nói. Trong khi đó, chuỗi Emart24 ghi nhận doanh số thanh toán từ khách nước ngoài tăng khoảng 40% trong cùng kỳ.

Theo đại diện Binggrae, với nhiều du khách nước ngoài, sự kết hợp giữa sữa và chuối là điều lạ lẫm. Bên cạnh đó, hình ảnh sữa chuối xuất hiện dày đặc trong các bộ phim và phim truyền hình Hàn Quốc, với chai đựng hình dáng giống bình gốm truyền thống, càng khiến sản phẩm này trở thành món quà lưu niệm "phải có".

Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, mỗi ngày có khoảng 800.000 chai sữa chuối được tiêu thụ, đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu hàng năm của Binggrae.

CEO Nvidia Jensen Huang phát sữa chuối miễn phí cho người dân trước cửa hàng gà rán ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10. Ảnh: Chosun.

Sức hút của sản phẩm không chỉ dừng ở du khách phổ thông, mà còn lan sang giới doanh nhân và công nghệ toàn cầu.

Cuối tháng 10, CEO Nvidia Jensen Huang gây chú ý khi xuất hiện trong hình ảnh phát sữa chuối cho người dân tại Seoul, khiến Binggrae nhanh chóng tổ chức sự kiện tặng quà miễn phí, trong bối cảnh cổ phiếu công ty tăng hơn 3%.

Sức hút của sữa chuối nằm ở hương vị khó tìm thấy ở nơi khác. Với hàm lượng sữa tươi lên đến 80%, sữa chuối Hàn Quốc có vị ngọt béo, mùi thơm đậm và đặc trưng. Dù không hoàn toàn giống hương vị chuối tự nhiên, chính vị “chuối tưởng tượng” này lại tạo nên sức gây nghiện đặc biệt.