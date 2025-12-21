'Viên ngọc ẩn' là cụm từ du lịch bị lạm dụng nhiều nhất năm

Từng gợi cảm giác khám phá, “viên ngọc ẩn” nay bị dùng quá mức trong du lịch, khi nhiều điểm đến vừa được gọi tên đã nhanh chóng mất đi vẻ bí mật.

Du khách đi dạo trên bãi biển Bali, Indonesia, ngày 9/9/2021. Ảnh: Reuters.

Danh hiệu “Cụm từ bị lạm dụng nhiều nhất năm” trong lĩnh vực du lịch được trao cho “viên ngọc ẩn” (hidden gem) nhằm ghi nhận mức độ xuất hiện dày đặc của thuật ngữ này trên các bài viết trải nghiệm, mạng xã hội, quảng cáo và cẩm nang du lịch. Ít có cụm từ nào được sử dụng rộng rãi và bền bỉ đến vậy, theo The Straits Times.

Ban đầu, “viên ngọc ẩn” thường dùng để chỉ những nơi chốn yên tĩnh, ít người biết đến, có thể là một vịnh nhỏ chỉ người địa phương lui tới hoặc một quán ăn không biển hiệu. Theo thời gian, cụm từ này dần trở thành nghịch lý: một điểm đến vừa được gọi là “ẩn” cũng đồng thời được công bố rộng rãi, nhanh chóng biến bí mật thành kiến thức phổ biến.

Bali là ví dụ điển hình. Vào đầu những năm 1960, hòn đảo này từng được xem là thiên đường lướt sóng hoang sơ với cơ sở hạ tầng khiêm tốn, rất lâu trước khi các câu lạc bộ bãi biển và quán cà phê brunch mọc lên dày đặc.

Bali là thiên đường lướt sóng đối với nhiều du khách, khách du lịch đổ về ồ ạt sau khi sân bay quốc tế chính thức khai trương vào năm 1969. Ảnh: Reuters.

Ngày nay, Bali có khoảng 4,2 triệu dân và đón hơn 60.000 du khách mỗi ngày. Du lịch thúc đẩy kinh tế địa phương nhưng cũng kéo theo tình trạng quá tải, gây tổn hại môi trường và tắc nghẽn giao thông. Dù vậy, trên internet, Bali vẫn xuất hiện trong một số quảng bá như một “thiên đường bí mật”.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo Labuan Bajo ở Indonesia có thể đối mặt kịch bản tương tự. Thị trấn ven biển này là cửa ngõ dẫn vào Vườn quốc gia Komodo, nơi từng chủ yếu thu hút thợ lặn và các nhà tự nhiên học. Du lịch tại đây tăng trưởng đều trong thập kỷ qua. Năm 2016, Komodo đón khoảng 100.000 lượt khách; đến năm 2024, con số tăng lên 334.206 lượt, trong đó 2/3 là khách quốc tế. Song song với sự bùng nổ tour tuyến, Labuan Bajo vẫn thường xuyên được nhắc đến như một “viên ngọc ẩn” trong các bài báo và sách hướng dẫn.

Indonesia không phải trường hợp cá biệt. Trên khắp thế giới, nhiều điểm đến từng được gọi là “ẩn giấu” đã sớm gục ngã trước sức hút của chính danh xưng này, từ Santorini ở Hy Lạp, Barcelona ở Tây Ban Nha đến vịnh Maya ở Thái Lan.

Khái niệm “không biên giới” khiến “viên ngọc ẩn” có thể được gán cho bất kỳ nơi nào du khách đặt chân đến, từ Nepal, Bhutan cho tới các đô thị đông đúc như Tokyo hay Bangkok. Cụm từ vì thế được nhắc đến không chỉ bởi mức độ phổ biến, mà còn bởi sức sống dai dẳng, dù bị lặp lại và sử dụng quá mức.

Những năm gần đây, du khách đổ xô đến thành phố Đại Lý, "viên ngọc ẩn" trước đây của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và những thị trấn cổ kính. Ảnh: Scott Dunn.

Theo bà Gwen Ho, trưởng nhóm kiêm chuyên gia châu Phi của công ty du lịch Scott Dunn, “viên ngọc ẩn” ngày nay không nhất thiết là nơi chưa ai biết đến. Đó có thể là một trải nghiệm mang lại cảm giác độc quyền, không gian rộng rãi, riêng tư và chân thực.

Xu hướng du lịch đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm đến các vấn đề như du lịch quá tải, trách nhiệm xã hội và trải nghiệm thiên nhiên một cách có đạo đức. Thay vì chạy theo những danh xưng hào nhoáng, họ coi trọng không gian, sự riêng tư và giá trị bản địa hơn các danh sách mang tính phô trương.

Khi nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm mới vượt ra ngoài vùng an toàn ngày càng rõ nét, “viên ngọc ẩn” có lẽ đang dần mất đi vẻ huyền diệu ban đầu. Dẫu vậy, cụm từ này vẫn xứng đáng nhận một tràng vỗ tay khép lại, như biểu tượng cho cách du lịch hiện đại đã tự kể và lan truyền câu chuyện của mình.