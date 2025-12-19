Mở bát năm Bính Ngọ, ‘phi như ngựa’ với 5 địa điểm du lịch Tết này

Muốn cảm xúc dịp năm mới tăng “phi mã”, Gen Z đang rần rần mở bát du lịch đầu năm, săn vé sớm để đi chơi giá mềm, mood đẹp, trải nghiệm xịn.

Từ đầu tháng 12, mạng xã hội đã ngập các vlog “mở bát năm mới”, review điểm đến đầu xuân và check-list nơi phải đi trong Tết Bính Ngọ. Cùng với đó, nhiều KOC cũng chia sẻ bí kíp săn vé sớm qua ví điện tử để tiết kiệm, khiến trend du lịch Tết năm nay nóng lên. Dưới đây là 5 địa điểm hứa hẹn trở thành nơi mà Gen Z trải nghiệm cảm giác ăn Tết ở một nơi xa đầy thú vị.

Săn sắc hoa xuân - mood ‘thơm mùa Tết’

Sapa đầu xuân khoác lớp sương mỏng cùng sắc đào phớt hồng khiến bước chân nào cũng thấy nhẹ bẫng. Đi dọc bản Cát Cát, Tả Van hay Ô Quy Hồ, chỉ cần giơ nhẹ camera là có ngay ảnh đẹp đúng chất một Sapa lãng mạn.

Trong các hội nhóm mê xê dịch, chủ đề “đi đâu đầu năm để đổi vibe” xuất hiện dày đặc. Uyên Nhi (23 tuổi) hào hứng kể lại chuyến đi Sapa hồi đầu năm: “Tụi mình lên đúng mùa hoa đào đang nở, cảnh đẹp mê người. Cảm giác mở bát năm mới bằng filter hồng tự nhiên, nhìn đâu cũng thấy mood lên hẳn”.

Đi Sapa để ngắm rừng đào nở rộ giữa bạt ngàn ruộng bậc thang là trải nghiệm tuyệt vời dành cho Gen Z.

Mộc Châu lại nổi bật với những thung lũng hoa đào phớt hồng, hoa mận nở trắng xóa. Không khí trong trẻo, nền trời xanh và đồi hoa kéo dài bất tận khiến cả chuyến đi như một bộ phim an yên đầu năm. Bình luận dưới bài review Mộc Châu của một KOC du lịch, tài khoản tên Hải My chia sẻ: “Tết đi Mộc Châu là đúng bài, đồi hoa đẹp muốn xỉu luôn”.

Không chỉ đẹp, mà mỗi nơi đều mang vibe rất riêng của Tết: Nhịp sống chậm, dễ thở và không đông nghịt như mùa hè. Chính những trải nghiệm đúng mood xuân này khiến nhiều bạn muốn đi đúng dịp. Mà muốn giữ suất đẹp, giá mềm thì chỉ có chốt vé sớm mới đảm bảo. Quốc Khánh (21 tuổi) chia sẻ rất thật: “Đặt sớm là chắc kèo nhất. Giá rẻ hơn, lịch trình đẹp hơn, mà còn đỡ stress khoản săn vé phút chót”.

Nạp vitamin sea dịp đầu năm

Phú Quốc luôn biết cách khiến du khách “fall in love” từ cái nhìn đầu tiên. Sáng ra biển, nước xanh trong đến nỗi chỉ cần thả người xuống là cảm giác như bạn đang bơi giữa một chiếc screensaver sống động. Những ai mê khám phá có thể theo thuyền ra các đảo nhỏ - Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây Rút - nơi từng nhịp lặn đều mở ra một vũ trụ san hô rực rỡ đầy năng lượng.

Nhưng Phú Quốc không chỉ có biển. Một buổi sáng đổi gió với Safari lại thú vị theo kiểu rất “woah”. Ngồi trên xe điện, bạn lướt qua những chú hươu cao cổ, sư tử, linh dương đang ung dung như đang đóng sitcom của riêng chúng; cảm giác vừa phiêu lưu, vừa dễ thương đúng chuẩn một ngày “đi để thấy mình vẫn còn nhiều điều để tò mò”.

Phú Quốc cũng là lựa chọn du lịch lý tưởng dịp Tết vì không đông đúc như dịp cuối năm.

Chiều nhẹ nắng, thử một trải nghiệm “xịn mịn” hơn: Đi cáp treo Hòn Thơm. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ biển trời Phú Quốc như buộc phải dùng filter lung linh vì quá đẹp. Gió thổi phần phật, mặt trời dát vàng trên mặt nước, còn bạn thì bay bổng giữa không trung - một khoảnh khắc kiểu “đúng rồi, đây chính là thứ mình cần sau cả năm mệt nhoài”.

Quốc Khánh gợi ý trong tháng 12 này, ShopeePay ưu đãi 10% - đến 300.000 đồng khi đặt vé qua Vietnam Airlines, Đường sắt Việt Nam, Futa, Vé xe rẻ. Chỉ cần click lấy mã, thanh toán bằng ứng dụng ShopeePay khi đặt vé trên website hoặc ứng dụng đối tác là có ngay deal tốt. Việc lên kế hoạch từ sớm giúp chuyến đi đầu năm trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng hơn: Tiết kiệm, tiện lợi và trọn vibe Gen Z. Đầu năm mà được mở bát bằng một chuyến du lịch đẹp hết nấc thì cả năm hứa hẹn sẽ phi mã.

Chạm di sản và những vẻ đẹp chậm rãi mà tinh tế

Huế từ lâu luôn níu chân du khách bằng vẻ đẹp trầm nhưng không hề buồn. Huế giống một playlist indie nhẹ nhàng mà càng nghe càng ghiền. Những ngày đầu năm, cố đô phủ một lớp nắng mỏng, đủ để bạn cảm nhận từng đường nét tinh tế của kinh thành xưa. Chậm rãi bước qua Ngọ Môn, Thế Miếu hay Duyệt Thị Đường, bạn sẽ thấy thời gian như dãn ra từng nhịp.

Cố đô Huế - địa danh nên thử khi du lịch dịp Tết.

Nếu thích một chút trầm mặc để lấy cảm hứng đầu năm, Huế là mảnh ghép không thể thiếu. Cố đô thời điểm này mang vẻ dịu dàng đặc trưng: Lăng tẩm, hoàng thành, những cây cầu phủ ánh nắng xuân… tất cả khiến nhịp Tết trở nên từ tốn, tinh tế và sâu lắng. Không ít bạn trẻ đã chọn Huế để “refresh” tinh thần, vừa chill vừa học thêm chút văn hóa để mở màn năm mới một cách ý nghĩa.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ cách giữ ví êm mà vẫn đi chơi xịn: So sánh giá các hãng ngay trên app, chọn giờ bay hợp lý, lưu mã ưu đãi trong ứng dụng và thanh toán.

Tương tự Huế, Đà Lạt vào những ngày đầu năm giống như nhấn nút “slow mode” cho cả tâm trí. Thành phố phủ lớp sương mỏng, mọi thứ chuyển động nhẹ đến mức bạn có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua tán thông và tiếng bước chân mình trên con dốc nhỏ. Quán cà phê mở cửa từ tốn, người ta ngồi lâu hơn, nói khẽ hơn, còn ly cacao nóng thì tỏa mùi thơm như muốn bạn… đừng vội về. Ở Đà Lạt, thời gian không trôi nhanh - nó chỉ trôi vừa đủ để bạn kịp thở, kịp cảm, và kịp tìm lại mình sau một năm bộn bề.