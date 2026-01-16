Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất dừng thu phí tham quan Yên Tử trong 3 năm

  Thứ sáu, 16/1/2026 19:16 (GMT+7)
Quảng Ninh lấy ý kiến đối với đề xuất dừng thu phí tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử trong 3 năm, sau khi quần thể này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Du khách viếng đỉnh thiêng Yên Tử hồi tháng 6/2025. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Theo dự thảo, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đề nghị HĐND tỉnh xem xét dừng thu phí tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử trong thời gian 3 năm, từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh từ năm 2025 danh thắng Yên Tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Việc dừng thu phí tham quan đối với di tích này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tiếp cận di sản, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa - du lịch của địa phương.

Ngoài ra, đề xuất cũng đáp ứng nhu cầu, mong muốn của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách về chiêm bái, lễ Phật và tham quan di sản.

Trước đó, Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử từ ngày 1/1/2018, với mức 40.000 đồng mỗi lượt đối với người lớn và 20.000 đồng mỗi lượt đối với trẻ em.

Hội Yên Tử là lễ hội hành hương lớn diễn ra vào mùa Xuân, bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm và kéo dài suốt 3 tháng.

Trong lịch sử, Yên Tử luôn được xem là một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của cả nước, gắn liền với hệ thống kiến trúc cổ hình thành và bồi đắp qua nhiều triều đại như Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Yen Tu anh 1

Chùa Đồng, ngôi chùa cao nhất trên đỉnh núi và cũng là nơi linh thiêng nhất. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử nằm trên địa bàn TP. Uông Bí (cũ) và TP. Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, 2 di tích chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Khu di tích có diện tích khoảng 9.295 ha, các khu vực di tích được phân thành 2 cụm chính.

  • Cụm di tích dọc theo tuyến đường Yên Tử, từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, gồm các công trình như chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm).
  • Cụm di tích trung tâm bao gồm các điểm từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng.

Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới là điểm đến tâm linh - văn hóa độc đáo kết nối 3 địa phương.

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới tối ngày 12/7 tại Paris (Pháp).

Thời tiết cuối tuần ở Quảng Ninh mát mẻ và không mưa, nhiều bạn trẻ chọn leo bộ với tuyến đường dài 6.000 m, hành hương lên non thiêng Yên Tử chiêm bái, lễ Phật đầu năm.

Châu Sa

