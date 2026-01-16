Campuchia miễn thị thực 4 tháng cho khách Trung Quốc

Campuchia miễn thị thực trong 4 tháng đối với du khách Trung Quốc từ giữa năm nay. Chính sách nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch và thu hút thị trường khách lớn thứ 3 của nước này.

Du khách Trung Quốc tại đền Bayon, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

Ngày 16/1, Bộ Du lịch Campuchia cho biết nước này sẽ áp dụng chính sách miễn thị thực tạm thời cho du khách Trung Quốc trong thời gian 4 tháng, từ ngày 15/6 đến 15/10, sau khi được Thủ tướng Hun Manet phê duyệt.

Theo chính sách này, người mang hộ chiếu Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau được phép lưu trú tại Campuchia tối đa 14 ngày mà không cần xin thị thực hoặc nộp lệ phí. Quy định không áp dụng đối với du khách đến từ Đài Loan.

Theo Khmer Times, du khách thuộc diện được miễn thị thực vẫn phải hoàn thành thẻ nhập cảnh điện tử "Cambodia e-Arrival", song không cần nộp hồ sơ xin visa trước chuyến đi, bất kể nhập cảnh trực tiếp từ Trung Quốc hay quá cảnh qua quốc gia thứ 3.

Trong thời gian áp dụng thử nghiệm 4 tháng, du khách được phép nhập cảnh nhiều lần.

Toàn cảnh thành phố Phnom Penh, Campuchia, tháng 4/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho biết đây là lần đầu nước này áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc trong hoạt động xúc tiến du lịch.

"Việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc là bước đi quan trọng đầu tiên. Chúng tôi triển khai chính sách này để cho thấy những tín hiệu tích cực, từ đó chính phủ có thể xem xét kéo dài thời gian áp dụng từ 4 tháng lên 12 tháng", ông Hak nói.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia cũng kêu gọi các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành và khu vực tư nhân xây dựng các gói tour phù hợp để phục vụ du khách Trung Quốc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng lượng khách đến Campuchia.

Bà Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội Các đại lý Du lịch Campuchia, hoan nghênh quyết định này. Bà nhấn mạnh trong bối cảnh du khách Trung Quốc từng chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường du lịch Campuchia, việc tăng cường xúc tiến là yếu tố then chốt để khai thác tiềm năng từ thị trường này.

"Cơ chế của chính phủ sẽ bổ sung nguồn lực đáng kể, giúp nâng cao sức hấp dẫn của Campuchia đối với du khách Trung Quốc", bà Sivlin nói.

Sân bay quốc tế Techo mở đường băng đón những chiếc máy bay đầu tiên từ ngày 9/9/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, Trung Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của nước này, sau Thái Lan và Việt Nam. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2025, Campuchia đón khoảng 4,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khoảng một triệu lượt là du khách Trung Quốc.

Trước đại dịch Covid-19, Campuchia ghi nhận khoảng 2,3 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm gần 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến quốc gia này.

Bộ trưởng Huot Hak đánh giá sự gia tăng của du khách Trung Quốc là cơ hội lớn, không chỉ thúc đẩy phát triển du lịch mà còn tạo ra các cơ hội đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác.

Hiện nay, du khách Trung Quốc có thể nhập cảnh Campuchia thông qua các hình thức thị thực tại cửa khẩu, thị thực điện tử hoặc thị thực xin tại đại sứ quán.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Theo Global Times, sau khi Bộ Du lịch Campuchia công bố chính sách miễn thị thực, các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm vé máy bay đến Campuchia tăng mạnh.

Mức độ tìm kiếm các tuyến bay chính từ Trung Quốc đến Campuchia trên trang đặt vé Tongcheng.com đã tăng gấp đôi. Trong đó, Siem Reap tiếp tục là điểm đến hút khách lớn. Lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc đến Siem Reap tăng đáng kể, nhất là tuyến Thượng Hải - Siem Reap tăng gấp 5 lần.

Giá vé máy bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến sân bay quốc tế Techo nhìn chung ở mức thấp, phần lớn dưới 1.000 nhân dân tệ (khoảng 142 USD ) cho hạng phổ thông, trong đó các chặng từ Quảng Châu và Thâm Quyến thậm chí dưới 500 nhân dân tệ.