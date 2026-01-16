Công viên ở nơi tận cùng Trái Đất

"Bán đảo Brunswick là bức tranh được ghép từ hệ sinh thái biển, ven bờ và trên cạn", Benjamín Cáceres - điều phối viên bảo tồn động vật hoang dã của Rewilding Chile - cho biết, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động của con người, từ công nghiệp đến du lịch, cần được quản lý chặt chẽ để tránh gây tổn hại tới những hệ sinh thái mong manh.