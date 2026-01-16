Công viên ở nơi tận cùng Trái Đất

|
Ở rìa tận cùng bản đồ thế giới, nơi đất liền nhường chỗ cho những cánh rừng cận Nam Cực, biển băng và các sông băng khổng lồ, Chile đang chuẩn bị thành lập một vườn quốc gia (VQG) nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa cùng những hệ sinh thái độc nhất vô nhị.
|
VQG Cape Froward được đề xuất, nằm trên bán đảo Brunswick ở mũi cực Nam châu Mỹ, sẽ bao phủ khoảng 150.000 ha rừng, đầm than bùn, sông băng và dải bờ biển hướng ra eo biển Magellan.
|
"Bán đảo Brunswick là bức tranh được ghép từ hệ sinh thái biển, ven bờ và trên cạn", Benjamín Cáceres - điều phối viên bảo tồn động vật hoang dã của Rewilding Chile - cho biết, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động của con người, từ công nghiệp đến du lịch, cần được quản lý chặt chẽ để tránh gây tổn hại tới những hệ sinh thái mong manh.
|
"Đây là những vùng đất giàu sức chống chịu, giúp duy trì cân bằng tự nhiên và trở thành nơi trú ẩn cho các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng", Benjamín Cáceres nói.
|
Tổ chức Rewilding Chile - do nhà từ thiện và nhà sáng lập thương hiệu đồ dã ngoại North Face, Douglas Tompkins, thành lập - đã hiến tặng khoảng 127.000 ha đất cho chính phủ Chile vào tháng 11/2025, với điều kiện một VQG phải được thành lập trong vòng 2 năm.
|
Công viên này sẽ trở thành nơi trú ngụ của quần thể hươu huemul quý hiếm ở cực Nam lục địa, trong khi vùng biển giàu dinh dưỡng bao quanh sẽ nuôi dưỡng một chuỗi thức ăn biển phong phú, từ cá voi, sư tử biển đến cả cá voi sát thủ.
|
Gabriela Garrido, điều phối viên dự án, cho biết các cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ hoàn tất sắc lệnh thành lập trong vài tháng tháng tới, qua đó bổ sung VQG này vào hành lang sinh học rộng 8 triệu ha tại Patagonia - nơi đã bao gồm các VQG Kawesqar và Alberto de Agostini.
|
Du khách đi thuyền, chụp ảnh sông băng Sarmiento de Gamboa trước đảo Santa Inés.
|
Một chú cá heo Peale bơi trên eo biển Magellan, gần bán đảo Brunswick - nơi Chile dự kiến thành lập VQG Cape Froward.
|
Một người đàn ông uống rượu whisky từ một mảnh băng trên sông băng Sarmiento de Gamboa, ngoài khơi đảo Santa Inés.
Đến đây, du khách có thể đón bình minh trên du thuyền giữa eo biển Magellan, bắt gặp cánh chim lướt qua sông băng Sarmiento de Gamboa trên đảo Santa Inés, rồi bất ngờ thấy cá voi trồi mình giữa sóng nước. Trên những mỏm đá ven biển, chim cánh cụt Magellan tụ lại thành đàn, còn dưới làn nước lạnh, cá heo Peale tung tăng bơi lội gần bán đảo Brunswick - nơi Chile sắp "khai sinh" VQG Cape Froward.
Gabriela Garrido, điều phối viên dự án của Quỹ Rewilding, đi bộ trên lối mòn giữa khu rừng ở bán đảo Brunswick, gần nơi Chile dự kiến thành lập VQG Cape Froward.
|
Tấm ảnh chụp bằng flycam ghi lại ngọn hải đăng San Isidro nằm trên bờ eo biển Magellan.
|
Một du khách bước chậm trên lối mòn dẫn tới hải đăng San Isidro, nơi bộ xương cá voi nằm lặng lẽ trong bảo tàng nhỏ. Qua khung cửa sổ cũ kỹ, eo biển Magellan mở ra xanh thẳm, phía xa là bóng kền kền Andes sải cánh trên dãy núi bán đảo Brunswick.
|
Mặt trời ló rạng sau những tầng mây, phủ ánh sáng bạc lên vùng Tierra del Fuego giữa eo biển Magellan, gần bán đảo Brunswick của Chile.
