Xoay xở du lịch khi sân bay Liên Khương chốt ngày đóng cửa

Một tuần sau khi quyết định thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương, các công ty lữ hành đổi lộ trình, tăng cường tuyến đường bộ. Kế hoạch đi lại của nhiều du khách cũng thay đổi.

Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thống nhất đóng cửa sân bay Liên Khương kể từ ngày 4/3 đến hết ngày 25/8, bắt đầu việc triển khai dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao năng lực khai thác.

Theo kiểm định, đường cất hạ cánh, đường lăn xây dựng giai đoạn 2003-2007 đã vượt tuổi thọ thiết kế, kết cấu mặt đường xuống cấp. Dự kiến sân bay mở cửa trở lại vào đầu tháng 9.

Sân bay Liên Khương phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Đóng vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và kết nối đường bay quốc tế đến Hàn Quốc. Đồng thời góp phần tăng trưởng du lịch cho TP Đà Lạt (cũ). Việc sân bay tạm đóng cửa trong khoảng 6 tháng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng du khách tiếp cận Đà Lạt.

Khách đổi lịch trình

Sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động, Thu Phương (ngụ Đà Nẵng) tính phương án bay đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và bắt xe khách đến TP Đà Lạt (cũ). Cô và gia đình đã lên kế hoạch du lịch hè tại đây, sau 3 lần hoãn chuyến do thiên tai, nhưng lịch trình đành thay đổi.

Chuyến bay đến Đà Lạt chỉ hơn một tiếng, nếu đổi xe khách, ôtô hay tàu hỏa mất trên 10 tiếng, không phù hợp người lớn tuổi.

"Kết hợp hàng không và đường bộ tối ưu nhất vì chỉ mất khoảng 5 tiếng, nhưng phải tính toán lại thời gian nhận phòng, lịch trình. Gia đình tôi đang cân nhắc chuyển sang Nha Trang để nới rộng thời gian vui chơi", Phương nói với Tri Thức - Znews.

Sân bay Liên Khương trở thành Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, được tiếp nhận các chuyến bay quốc tế từ 7h01 ngày 22/6/2024. Ảnh: ACV.

Tương tự, Vương Việt Anh (ngụ Hà Nội) cho biết mình dự định đến Đà Lạt dịp 30/4-1/5. Khi đường bay thẳng tạm ngưng, anh chọn bay đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó kết hợp xe khách, dù chi phí "đội" thêm. Thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng.

"Chi phí xe khách và tàu hỏa rẻ hơn 60%, nhưng mất hơn một ngày, trong khi thời gian đó có thể ăn uống, tham quan Đà Lạt. Lần đầu đi nối phương tiện, tôi phải trừ hao thời gian để cân bằng lịch trình, khá bất tiện", Việt Anh bày tỏ.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND Lâm Đồng, nhấn mạnh sân bay Liên Khương có tầm quan trọng với hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương, cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Song, du khách có thể trải nghiệm đường bộ, tàu hỏa trong thời gian sân bay cải tạo.

Không gian bên trong và bên ngoài sân bay Liên Khương được nhiều du khách dừng chân chụp ảnh. Ảnh: Châu Ái Nguyễn, Thuận Nguyễn.

Đối với du khách miền Bắc, bay thẳng từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) và di chuyển bằng xe khách đến Đà Lạt là phương án tối ưu. Ngoài ra có thể chọn xe khách Bắc - Nam hoặc tàu hỏa Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Tháp Chàm.

Đối với du khách miền Trung, từ Đà Nẵng có thể bay thẳng đến sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hoặc Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó bắt xe khách đến Đà Lạt. Phương án kế tiếp là đi tàu hỏa từ các ga Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng... đến ga Nha Trang và di chuyển bằng xe khách đến Đà Lạt.

Du khách miền Nam có thể đi ô tô hoặc xe giường nằm, tàu hỏa TP.HCM - Phan Rang hay Nha Trang, sau đó đi xe khách đến Đà Lạt.

Công ty lữ hành xoay xở

Từ góc nhìn của đơn vị lữ hành, Phó Giám đốc chi nhánh Vietravel Lâm Đồng, cho rằng việc nâng cấp sân bay Liên Khương là tín hiệu vui. Sau khi cải tạo, sân bay có tầm vóc lớn, đón được nhiều khách quốc tế hơn.

Trước đó, chi nhánh Nghệ An của đơn vị từng xoay trục tour khi sân bay quốc tế Vinh đóng cửa. Lần này đến sân bay Liên Khương, doanh số sẽ ảnh hưởng. Kế hoạch vận chuyển khách cũng phải dựa vào phương tiện đường bộ.

Về Đà Lạt, các dòng khách cao cấp, ít thời gian, thường ưu tiên đường hàng không sẽ chuyển địa điểm khác trong thời gian chờ sân bay hoạt động trở lại.

Hiện một số đơn vị lữ hành đã lên phương án vận chuyển khách bằng hình thức hàng không kết hợp đường bộ hoặc tăng cường gói du lịch di chuyển bằng ô tô, đặc biệt trong dịp 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè.

Đà Lạt hút khách bởi không khí se lạnh, nhiều mùa hoa và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Ảnh: Quỳnh Danh, Duy Hiệu.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice Travel, sân bay đóng cửa vào mùa cao điểm sẽ tác động đến tệp khách miền Bắc - nhóm ưu tiên đường hàng không - của đơn vị. Du khách Việt thường có xu hướng đặt tour sát ngày, nhưng dự báo lượng khách giảm nhiều.

Do đó, từ khi có thông tin chính thức về thời gian đóng cửa sân bay, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án thay thế để kịp thông báo, tư vấn cho du khách.

Khu vực phía Bắc: Điều chỉnh lộ trình bay đến các sân bay lân cận như Cam Ranh (Khánh Hòa) hoặc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau đó di chuyển đường bộ đến Đà Lạt.

Khu vực phía Nam: Tăng cường các gói tour trọn gói bằng ô tô cho du khách khu vực phía Nam.

Hiện tour Đà Lạt vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh số nội địa của đơn vị. Song, trong thời gian sân bay đóng cửa, sức mua tour này tăng trưởng không mạnh như cùng kỳ các năm trước. Một phần du khách dịch chuyển sang các điểm đến như Phú Quốc (An Giang), Quy Nhơn (Gia Lai), Nha Trang (Khánh Hòa). Dù vậy, Đà Lạt vẫn giữ sức hút nhờ tệp khách trung thành lớn.

"Đơn vị cũng chọn lọc nhất định với đoàn lớn miền Bắc. Ưu tiên các đoàn thời gian lưu trú dài để bù lại thời gian di chuyển. Song song đó, mảng khách lẻ và nhóm nhỏ vẫn ổn định nhờ khả năng linh hoạt lịch trình", Giám đốc Marketing nói.

Phía ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết một số tour của đơn vị phải điều chỉnh lịch trình, chuyển sang hình thức đường bộ - hàng không. Đối với đoàn khách lớn, đơn vị ưu tiên giữ nguyên tour, chủ động làm việc với các hãng hàng không để đặt chỗ trước tại các sân bay thay thế, sau đó di chuyển bằng xe chuyên dụng đến địa điểm cuối cùng.

Đồng thời, đơn vị hạn chế nhận tour đoàn lớn trong thời gian sân bay đóng cửa, tập trung phục vụ khách lẻ để dễ điều chỉnh kế hoạch khi có phát sinh. Hiện đơn vị có 2 tour Hà Nội - Đà Lạt và 5 tour TP.HCM - Đà Lạt.

Ông Vũ cho biết thêm việc đóng cửa sân bay gây khó khăn cho đơn vị lữ hành, nhưng không phải điểm nghẽn. Đây là dịp xây dựng sản phẩm du lịch tập trung vào trải nghiệm đường bộ, đường sắt kết hợp hoặc tour du lịch tự túc có lộ trình linh hoạt hơn.