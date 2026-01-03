Sân bay Phú Quốc đông nghẹt

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, An Giang) được khởi công xây dựng ngày 23/11/2008 và chính thức đi vào hoạt động từ 2/12/2012. Sau hơn một thập kỷ khai thác, cảng hàng không này đang phải "gồng mình" trước tốc độ tăng trưởng du lịch.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, năm 2025 sản lượng vận tải hàng không Việt Nam đạt 83,5 triệu hành khách và khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng 17% so với năm trước. Nhiều sân bay lớn đang rơi vào tình trạng quá tải, trong đó Phú Quốc là ví dụ điển hình.

Năm 2027, Phú Quốc sẽ đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), đặt ra yêu cầu cấp thiết về hạ tầng giao thông, đặc biệt là cửa ngõ hàng không của đảo.

Lần đầu đến Phú Quốc theo lời mời dự đám cưới người thân, Mohamed (sinh sống tại Pháp) lưu trú 5 ngày tại một khu nghỉ dưỡng ven biển. "Tôi ấn tượng với biển đẹp và hoàng hôn rực rỡ ở đây. Khi nhập cảnh, tôi mất khoảng 45 phút để lấy hành lý và ra khỏi sân bay, nhưng đang mùa cao điểm nên điều này cũng dễ hiểu. Ở nhiều sân bay lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Nhật Bản cũng vậy", Mohamed chia sẻ và cho biết sẽ sớm quay lại đảo ngọc.

Nhà ga hành khách hiện hữu của sân bay Phú Quốc có công suất thiết kế ban đầu 2,65 triệu khách/năm. Tuy nhiên, năm 2025, sản lượng khai thác tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt 6 triệu hành khách. Đặc biệt trong tháng 12 và tháng 1, lượng khách quốc tế đổ về đây nghỉ đông, đón năm mới, khiến sân bay luôn trong tình trạng đông đúc.

Hiện, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp, mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỉ đồng .

Bên ngoài nhà ga, xe cộ nối đuôi ra vào liên tục để đón khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Hoàn Mỹ (quê An Giang, sống tại TP.HCM), người bay ra Phú Quốc 6-7 lần mỗi năm, cảm nhận rõ nhất là lượng khách quốc tế ngày càng đông. "Những năm gần đây sân bay chật chội hơn hẳn, khách Nga, Ấn Độ tăng mạnh. Nhà ga hiện khá nhỏ, ít tiện ích nên tôi hy vọng sau nâng cấp, trải nghiệm sẽ tốt hơn", cô nói.

Theo dữ liệu của FlightConnections, tính đến tháng 12/2025, có 31 sân bay tại 12 quốc gia có chuyến bay thẳng đến Phú Quốc. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 73 chuyến/tuần.

Hiện du khách quốc tế đến Phú Quốc từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mạng lưới đường bay trực tiếp ngày càng mở rộng: Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong , Thượng Hải, Mông Cổ, Kazakhstan... cùng các chuyến charter từ Hy Lạp, Dubai, Singapore, Uzbekistan, Ấn Độ và Nga.

Không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên, Phú Quốc còn ghi dấu ấn với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí đạt chuẩn quốc tế. Cùng chính sách miễn thị thực 30 ngày khiến đảo ngọc càng trở nên hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

