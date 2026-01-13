Mẹ đơn thân Trung Quốc tìm con trai 'du lịch' đến ổ lừa đảo Campuchia

Chuyến "du lịch cùng bạn" của chàng trai Trung Quốc 19 tuổi biến thành ác mộng với người mẹ, khi anh mất liên lạc ở biên giới, dấu vết cuối cùng hướng về Campuchia.

Diệp Văn Bân từng làm việc tại ga tàu điện ngầm Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Diệp Văn Bân, 19 tuổi, rời nhà ở thành phố Thượng Nhiêu (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) từ cuối tháng 7/2025 khi được bạn học rủ đến Nam Xương du lịch.

Tuy nhiên, hành trình truy vết cho thấy nam thanh niên đã di chuyển qua nhiều địa phương như Vân Nam, Quảng Tây. Manh mối cuối cùng hướng sang Campuchia, song không xác định được vị trí cụ thể.

Từ đó, cơn ác mộng ập đến với bà Phí. Người mẹ đã một mình sang Campuchia, kêu gọi những người có thông tin hỗ trợ cung cấp manh mối để sớm tìm được con trai, theo Sina.

Biến mất

Năm 2024, sau khi tốt nghiệp một trường dân lập địa phương, Diệp Văn Bân từng làm thực tập sinh kiểm tra an ninh tại ga tàu điện ngầm Nam Xương trong nửa năm, rồi trở về quê sinh sống.

Ngày 28/7/2025, Bân nói với mẹ rằng được bạn học ở Nam Xương rủ sang chơi vài ngày. Do con trai từng sống và làm việc tại đây, bà Phí không nghi ngờ.

Bà Phí không thể liên lạc được với con trai từ ngày 7/8/2025.

Hai ngày sau, một người tự xưng là nhân viên khu vực biên giới Vân Nam đã gọi video cho bà Phí bằng tài khoản WeChat của Bân, thông báo "cậu ấy muốn xuất cảnh". Người mẹ lập tức đề nghị đưa con trai trở về nhưng được trả lời chỉ có thể "khuyên cậu ta tự quay lại".

Tối cùng ngày, bà Phí nhận cuộc gọi video cuối cùng với con trai và yêu cầu anh gửi định vị thời gian thực. Vị trí hiển thị tại khách sạn Song Song Hạnh Phúc, quận Tư Mao, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam.

Trong các đoạn trò chuyện, bà nhiều lần dặn con "chú ý an toàn", nhấn mạnh "nếu bị lừa ra nước ngoài thì sẽ không được pháp luật bảo vệ". Đầu dây bên kia, Bân liên tục trả lời: "Con biết", "Con hiểu".

Sáng 31/7/2025, cuộc gọi WeChat của bà Phí bị con trai từ chối, chỉ gửi lại định vị tại Công viên di tích Trà Mã Cổ Đạo Phổ Nhĩ. Đến tối, vị trí mới cho thấy anh đã ở khu Thất Khu, quận Trình Cống, thành phố Côn Minh.

Hôm sau, định vị tiếp tục cập nhật tại Tây Song Bản Nạp. Trong những ngày kế tiếp, Bân vẫn giữ liên lạc với mẹ qua WeChat.

"Tuy nhiên, từ sáng 7/8/2025, tôi nhắn tin cho con trai thì không còn nhận được phản hồi, gọi điện thì máy đã tắt", bà Phí nói.

Manh mối hướng về Campuchia

Ngay sau khi con trai cắt đứt liên lạc, bà Phí trình báo Công an huyện Diên Sơn. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác nhận Bân đã đến thành phố Tĩnh Tây, Quảng Tây từ ngày 1/8/2025 và từng lưu trú tại khách sạn địa phương.

Nhận được thông tin này, người mẹ lập tức bay đến Tĩnh Tây. Cảnh sát địa phương xác nhận chàng trai và một người đi cùng đã nhận phòng tại khách sạn Yaste ngày 1/8/2025, trả phòng ngày 3/8/2025 rồi gọi xe công nghệ đến cửa khẩu Long Bang.

Hình ảnh được cho là Diệp Văn Bân bị rao bán trong một nhóm trên mạng xã hội nước ngoài.

Khi bà Phí đến khách sạn tìm hiểu, nhân viên cho biết hai người đã rời đi nhưng hành lý vẫn để lại.

Theo Công an huyện Diên Sơn, người đi cùng Bân sau khi rời cửa khẩu có lộ trình cuối cùng hướng về Campuchia.

Đến tháng 10/2025, trong quá trình tìm kiếm con, bà Phí phát hiện một thông tin liên quan trong một nhóm mạng xã hội. Nội dung rao bán ghi rõ: "Bán một 'heo con' quốc tịch Trung Quốc, tên Diệp Văn Bân, 19 tuổi mua từ tay đầu nậu với giá 100.000 nhân dân tệ, nay bán lại 160.000 nhân dân tệ".

Bài đăng kèm theo ảnh Bân, trong đó cánh tay và khuôn mặt có nhiều vết thương rõ rệt. Theo bà Phí, thông tin này sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ, khiến bà lo sợ con trai đã bị sang tay cho người khác.

Dù chưa từng rời khỏi đất nước, người mẹ quyết tâm một mình đến Phnom Penh, Campuchia vào ngày 5/12/2025 để tìm con.

Trong suốt một tháng ở Campuchia, bà Phí gần như đã thử mọi cách có thể: tìm kiếm sự giúp đỡ từ đại sứ quán, liên lạc với nhiều chủ tịch của các thương hội, kết nối với hội người Hoa địa phương.

Cuối cùng, bà quyết định mạo hiểm vào trung tâm lừa đảo để tìm manh mối, song không thu được kết quả gì. Người phụ nữ sau đó trình báo sự việc với Đại sứ quán Trung Quốc địa phương.

"Cha Bân mất khi cháu mới 3 tuổi. Từ nhỏ con tôi rất ngoan và hiểu chuyện", người mẹ bật khóc, nói sẽ tiếp tục tìm mọi cách để tìm lại con trai.