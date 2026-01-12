Khách Thái gần như 'biến mất' khỏi Campuchia

Tháng 11/2025, khách Thái đến Campuchia chỉ còn 17.172 lượt, giảm 90%. Tính 11 tháng, thị trường này giảm 47%, còn 1.013.173 lượt. Việt Nam và Trung Quốc dẫn đầu nguồn khách quốc tế.

Một nhóm du khách Trung Quốc đứng chờ sang đường ở Sihanoukville, thị trấn ven biển Campuchia nơi nhiều cửa hàng do người Hoa kinh doanh. Ảnh: Siv Channa/Kiripost.

Ngành du lịch Campuchia đang trải qua một năm biến động khi căng thẳng địa chính trị với Thái Lan tác động trực tiếp đến dòng khách qua biên giới. Theo số liệu mới nhất của Bộ Du lịch Campuchia, trong 11 tháng đầu năm 2025, nước này đón 1.013.173 lượt khách Thái Lan, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn du khách đến với mục đích nghỉ dưỡng và công tác, song mức sụt giảm sâu phản ánh rõ tác động của xung đột biên giới kéo dài.

Sự lao dốc của thị trường Thái Lan đã làm thay đổi cục diện khách quốc tế đến Campuchia. Việt Nam hiện vươn lên dẫn đầu với 1.115.416 lượt khách, theo sau là Trung Quốc với 1.104.952 lượt. Dù lượng khách giảm mạnh, Thái Lan vẫn nằm trong nhóm ba thị trường lớn nhất, song khoảng cách với hai vị trí dẫn đầu bị nới rộng đáng kể.

Trao đổi với Kiripost, ông Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Campuchia, nhận định lượng khách Thái Lan sẽ còn tiếp tục giảm nếu căng thẳng biên giới không sớm được giải quyết. Theo ông, những tác động tiêu cực của xung đột đã lan sang tâm lý xã hội, dẫn tới các phản ứng như tẩy chay hàng hóa và doanh nghiệp Thái Lan, cũng như xu hướng hạn chế đi lại giữa hai nước.

Một chiếc tuk-tuk đang di chuyển qua Phố Pub của Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Thang Sinorn/Kiripost.

Ông Sivlin cho biết số liệu 11 tháng đầu năm 2025 vẫn bao gồm giai đoạn trước khi xung đột leo thang, trong khi các tháng cuối năm cho thấy mức giảm nghiêm trọng hơn. Riêng tháng 11/2025, Campuchia chỉ ghi nhận 17.172 lượt khách Thái Lan, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm 2024, khi có 188.487 lượt. Theo ông, con số tháng 12 tuy chưa có thông kê, song nhiều khả năng còn thấp hơn nữa.

Lãnh đạo Hiệp hội các đại lý du lịch Campuchia cho rằng việc phục hồi dòng khách giữa hai quốc gia sẽ cần thời gian và phụ thuộc vào cam kết chính trị từ cả hai phía.

“Các chính phủ cần thể hiện rõ thiện chí để từng bước giải quyết vấn đề, khi đó ngành du lịch mới có cơ hội hồi phục”, ông Sivlin nói.

Một du khách châu Á tham quan Angkor Wat. Ảnh: Siv Channa.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Campuchia khẳng định các hoạt động du lịch trong nước vẫn diễn ra bình thường. Theo Ban Du lịch Campuchia, các điểm đến chính như Siem Reap, Phnom Penh, Sihanoukville, Kep, Kampot và các đảo du lịch vẫn đón khách bình thường, không ghi nhận gián đoạn lớn trong vận hành.

Các khách sạn, điểm tham quan, nhà hàng, dịch vụ vận tải và doanh nghiệp lữ hành tiếp tục hoạt động, trong khi cơ quan chức năng cam kết duy trì an ninh công cộng và hỗ trợ đi lại trên toàn quốc.

Phía Campuchia nhấn mạnh nước này vẫn là điểm đến hòa bình, thân thiện, và du khách quốc tế có thể tiếp tục các chuyến đi đã lên kế hoạch, bất chấp những biến động đang diễn ra ở khu vực biên giới.