Thái Lan thừa nhận bỏ lỡ cơ hội du lịch vào tay Việt Nam

Thái Lan ghi nhận lượng khách và doanh thu du lịch sụt giảm trong năm 2025, bỏ lỡ cơ hội vào tay Việt Nam khi nước ta phát triển các điểm đến mới hấp dẫn.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok năm 2024. Ảnh: Reuters.

Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 7,23% so với năm trước, còn gần 33 triệu lượt; doanh thu du lịch giảm 4,7%, xuống 1.530 tỷ baht. Dù vậy, ngành du lịch vẫn giữ vai trò quan trọng với kinh tế địa phương, từng đóng góp khoảng 17% GDP trước đại dịch Covid-19, theo Bangkok Post.

Giới quan sát cho rằng du lịch Thái Lan đang phụ thuộc quá nhiều vào các điểm đến truyền thống như đền chùa, cung điện và bãi biển, trong khi thiếu đổi mới để thu hút du khách quay trở lại.

Hụt hơi

Quyền Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Artthakorn Sirilatthayakorn thừa nhận nước này đã bỏ lỡ cơ hội trong việc phát triển các điểm đến mới, nhất là khi so sánh với Việt Nam - quốc gia đang liên tục tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách.

Theo ông Artthakorn, vẫn còn nhiều việc dang dở cần tiếp tục triển khai, trong đó có việc thu phí du khách. Chính sách này nên được thực hiện theo mô hình thí điểm, tương tự Phuket, nhằm chứng minh cách thức sử dụng nguồn thu.

Để cải thiện nguồn cung du lịch, trọng tâm cần đặt vào việc siết chặt tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp và củng cố niềm tin của du khách về an toàn và chất lượng dịch vụ.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THÁI LAN QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lượng khách Triệu lượt 6.7 0.82 11.15 28.04 35.55 32.97

Ở góc độ chính sách, ông Sittiphol Viboonthanakul, thành viên đội ngũ kinh tế của Đảng Nhân dân, cho rằng du lịch Thái Lan từ lâu đối mặt với 3 thách thức lớn.

Thứ nhất, khoảng 70% doanh thu du lịch tập trung tại 5 tỉnh, trong khi nhu cầu đi lại chủ yếu rơi vào các kỳ nghỉ và mùa cao điểm, khiến nhiều điểm đến thay thế gần như không có nguồn thu.

Thứ hai, sự phụ thuộc quá mức vào tài nguyên thiên nhiên làm giảm tỷ lệ khách quay lại, bởi những điểm đến như chùa Phật Ngọc hay các bãi biển nổi tiếng không còn đủ sức hấp dẫn du khách sau một thập kỷ.

Thứ ba là tình trạng doanh nghiệp nước ngoài sử dụng người đứng tên hộ, khiến nguồn thu du lịch không được lưu chuyển đầy đủ trong nền kinh tế nội địa.

Du khách tập trung đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Theo ông Sittiphol, ưu tiên hàng đầu là củng cố hạ tầng trong nước bằng cách thúc đẩy đầu tư vào các điểm du lịch nhân tạo.

Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, tạo điều kiện cho môi trường phục hồi và tránh việc chi tiêu lớn cho các sự kiện chỉ mang lại lượng khách trong ngắn hạn.

Theo đề xuất của Đảng Nhân dân, du lịch sẽ được ưu tiên phát triển tại ít nhất 25 tỉnh thứ cấp, với ngân sách 200 triệu baht cho mỗi tỉnh.

"Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc Thái Lan quay lại mốc 40 triệu lượt khách quốc tế sẽ rất khó. Khi các quốc gia như Trung Quốc tiến lên nhờ cải cách cấu trúc, Thái Lan vẫn dựa vào mô hình cũ, buộc phải có chính sách mới để tăng chi tiêu trên mỗi du khách", ông Sittiphol nói.

Để khách chi tiêu nhiều hơn

Trong khi đó, ông Jakkaphon Tangsutthitham, cựu thứ trưởng du lịch, cho rằng Thái Lan cần tập trung phát triển các ngành dịch vụ giá trị cao, bao gồm lưu trú và du lịch.

Theo chuyên gia, quốc gia này phải đồng thời tăng chi tiêu bình quân và lượng khách, đòi hỏi nâng cấp đồng bộ từ hạ tầng, sự kiện quốc tế đến kỹ năng nhân lực.

Các đề xuất bao gồm kế hoạch tổ chức giải đua Công thức 1 tại Thái Lan, dự luật khu phức hợp giải trí và casino, mở đường cho các điểm du lịch nhân tạo mới phục vụ hòa nhạc, sự kiện và bán lẻ.

Du khách tham quan bên trong Grand Palace (Cung điện Hoàng gia) và dạo chơi tại khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Ông Jakkaphon ủng hộ tổ chức nhiều sự kiện địa phương và quốc tế quanh năm nhằm định vị Thái Lan là điểm đến 4 mùa.

Quốc gia này cần phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe thông qua ứng dụng công nghệ mới và đào tạo nhân lực, hướng đến nhóm khách chi tiêu cao như người nghỉ hưu và người cao tuổi.

Các dự án hạ tầng, bao gồm sân bay mới tại Chiang Mai và Phuket, sẽ được triển khai song song với việc nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các đô thị lớn và tỉnh thứ cấp.

Vận động viên điền kinh Việt Nam Huỳnh Thị Mỹ Tiên dạo chơi tại Bangkok (Thái Lan), tháng 12/2025. Ảnh: Huỳnh Thị Mỹ Tiên/Facebook.

Tuy nhiên, theo ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký danh dự Hiệp hội Các đại lý du lịch Thái Lan, các chính sách hiện nay vẫn có phạm vi rộng nhưng chủ yếu tập trung vào kích cầu ngắn hạn, thiếu cải cách cấu trúc để đảm bảo phát triển bền vững.

Giao thông là ví dụ điển hình, khi thiếu sự kết nối hệ thống giữa mạng lưới quốc gia và cộng đồng địa phương, cũng như kế hoạch rõ ràng để đưa du khách từ các đô thị lớn đến các điểm đến cấp 2, cấp 3 và chuyển hóa thành việc làm.

Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Chonburi Thanet Supornsahasrungsi cho rằng ngành du lịch Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức, từ vấn đề an toàn đến cảm giác "không đáng tiền" khi giá cả tăng trong bối cảnh đồng baht mạnh lên.