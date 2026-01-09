Cảnh đông đúc gây sửng sốt tại sân bay Thái Lan

Hàng nghìn du khách xếp hàng tại sân bay Thái Lan gây sửng sốt trên mạng xã hội. Các chuyến bay hoạt động hết công suất, lượng khách nhập cảnh cao điểm vượt 85.000 lượt.

Du khách xếp hàng đông đúc tại khu vực nhập cảnh sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Bangkok's news.

Một du khách Nhật Bản đăng tải bức ảnh cảnh xếp hàng đông đúc tại khu vực nhập cảnh sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), mô tả tình trạng "quá tải" dịp cuối năm dương lịch. Bức ảnh sau đó được nhiều trang du lịch tại Thái Lan chia sẻ lại, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo đại tá Pongthorn Pongrattanant, Phó chỉ huy kiêm người phát ngôn Cục Nhập cư khu vực 2, hình ảnh nhiều khả năng được chụp vào ngày 28/12/2025, một trong những ngày cao điểm nhất của mùa du lịch cuối năm.

Trong khung giờ 13h-14h hôm đó, khoảng 30 chuyến bay quốc tế hạ cánh cùng lúc, đưa khoảng 5.700 hành khách vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh, tờ Khaosod cho hay.

Thái Lan cho biết du khách phải đợi 30 phút để làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Bangkok's news.

Từ 10h-17h, lượng khách qua cửa nhập cảnh không lúc nào xuống dưới 4.000 người mỗi giờ. Tính trong cả ngày, hơn 85.000 hành khách đã làm thủ tục tại sân bay Suvarnabhumi.

Đại tá Pongthorn cho biết cảm giác quá tải phần nào bị khuếch đại bởi đặc điểm thiết kế của nhà ga, nhất là các lối đi dài và tương đối hẹp dẫn vào khu vực nhập cảnh, khiến hàng chờ trông đông hơn thực tế. Tình trạng ùn ứ chủ yếu xảy ra trong các khung giờ cao điểm, khi nhiều chuyến bay quốc tế đến cùng lúc.

Theo ông, lực lượng nhập cư vẫn xử lý hồ sơ cho hành khách trong khoảng 30 phút, phù hợp với tiêu chuẩn vận hành.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang triển khai "Kế hoạch Sky" theo chỉ đạo của Trung tướng Phanumart Boonyalak, Cục trưởng Cục Nhập cư, nhằm ứng phó với lượng khách tăng mạnh trong dịp đầu năm.

Theo kế hoạch này, lực lượng được huy động tối đa, tạm dừng nghỉ phép, đồng thời vẫn duy trì đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm soát an ninh. Hoạt động tại sân bay được giám sát 24/7 thông qua hệ thống camera và báo cáo theo giờ, với nhân sự phân bổ tại cả ba khu vực nhập cảnh để đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục và đảm bảo an toàn.

Đại tá Pongthorn cho rằng việc phải chờ từ một đến hai tiếng tại cửa nhập cảnh là điều phổ biến ở nhiều quốc gia. Ông dẫn ví dụ một du khách Thái Lan từng phải chờ hơn 8 tiếng tại một sân bay ở châu Âu vào ngày 29/12/2025.

Theo đại diện Cục Nhập cư Thái Lan, việc duy trì thời gian làm thủ tục trung bình dưới 30 phút, trong khi vẫn đảm bảo an ninh, phản ánh hiệu quả vận hành của lực lượng chức năng và góp phần củng cố niềm tin của du khách, cũng như hình ảnh Thái Lan là điểm đến thân thiện.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THÁI LAN QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lượng khách Triệu lượt 6.7 0.82 11.15 28.04 35.55 32.97

Theo báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao, Thái Lan ghi nhận 32,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025, giảm 7,23% so với năm 2024. Doanh thu từ du lịch quốc tế cũng giảm 4,71%, còn khoảng 1,53 nghìn tỷ baht.

Nhiều thị trường lớn chưa đạt mức phục hồi như kỳ vọng, cho thấy mảng du lịch quốc tế còn thận trọng sau loạt biến động từ xung đột biên giới trong khu vực, các vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan Campuchia, đến động đất, thiên tai và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, du lịch nội địa trở thành điểm sáng trong năm qua. Thái Lan ghi nhận hơn 202,37 triệu lượt khách nội địa, tăng 2,7% so với năm 2024.

Ông Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết mục tiêu năm 2026 là đón 36,7 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 205 triệu lượt khách nội địa. Trọng tâm không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở việc nâng tần suất đi lại và mở rộng mức chi tiêu của du khách.