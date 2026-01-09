Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tính toán sau chiếc điện thoại trong phòng vệ sinh khách sạn

  • Thứ sáu, 9/1/2026 13:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từng phổ biến ở các khách sạn cao cấp, việc lắp đặt điện thoại trong nhà vệ sinh hiện chỉ còn xuất hiện tại những khách sạn lâu đời hoặc phân khúc sang trọng truyền thống.

Du khách thắc mắc khi điện thoại xuất hiện trong nhà vệ sinh khách sạn. Ảnh: Reddit.

Trên mạng xã hội, nhiều du khách bày tỏ ngạc nhiên khi điện thoại được đặt ngay cạnh bồn cầu trong khách sạn, thắc mắc: Liệu có ai thực sự sử dụng chúng?

Tuy nhiên, với thế hệ từng đi du lịch vào thập niên 1980-1990, sự hiện diện của một chiếc điện thoại trong phòng tắm lại là dấu hiệu cho thấy khách sạn thuộc phân khúc cao cấp.

Theo The Telegraph, điện thoại trong nhà vệ sinh từng được xem là đỉnh cao của tiện nghi "xa xỉ nhưng không cần thiết", tương tự việc đặt một chiếc tivi ngay phía trên bồn tắm. Từ đó, chi tiết này trở thành dấu hiệu nhận diện của các khách sạn hạng sang.

Dù hiện nay điện thoại di động đã trở nên phổ biến, những chiếc điện thoại trong nhà vệ sinh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Jonathan Toni, Giám đốc điều hành Công ty Hotel Technology International (Anh), đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp điện thoại cho khách sạn, cho biết có những lý do "rất chính đáng" khiến thiết bị này vẫn được duy trì.

Ban đầu, điện thoại trong phòng tắm được lắp đặt để phục vụ khách đang chờ cuộc gọi quan trọng. Tuy nhiên, yếu tố an toàn mới là lý do cốt lõi và vẫn còn nguyên giá trị.

"Nếu tai nạn xảy ra, khả năng cao là trong nhà vệ sinh", Toni nói.

khach san anh 1

Hiện nay, nhiều khách sạn 4-5 sao xem việc lắp đặt điện thoại trong nhà vệ sinh là một "đặc điểm nổi bật". Ảnh: The Telegraph.

Theo ông, dòng điện thoại phòng tắm bán chạy nhất của công ty là Fuego Series, được xem là mẫu thiết kế thanh lịch và vẫn được nhiều khách sạn 4-5 sao lựa chọn. Thậm chí, một số khách sạn 3 sao hiện nay cũng trang bị điện thoại trong nhà vệ sinh như một tiêu chuẩn dịch vụ.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với New York Times năm 2010, lãnh đạo hãng Bittel Americas cho biết tại Mỹ, một số hệ thống xếp hạng từng coi điện thoại trong nhà vệ sinh là điều kiện để đạt chuẩn 4-5 sao, dù yêu cầu này được dự đoán sẽ sớm bị loại bỏ.

Tại Anh, Hiệp hội Ôtô (AA), đơn vị vận hành hệ thống xếp hạng khách sạn từ năm 1912, hiện không còn đề cập đến điện thoại trong nhà vệ sinh trong bộ tiêu chí đánh giá. Tuy vậy, AA vẫn yêu cầu khách sạn 5 sao phải cung cấp "đa dạng đồ dùng và phụ kiện phòng tắm cao cấp".

The Lanesborough, khách sạn 5 sao nằm trong tòa nhà được xếp hạng bảo tồn Grade II tại khu Hyde Park Corner (London), quản lý cho biết trong đợt cải tạo lớn giai đoạn 2013-2015, đơn vị đã quyết định giữ lại điện thoại trong phòng tắm.

"Với chúng tôi, đây là vấn đề an toàn. Tôi không cho rằng điều này lỗi thời và chúng tôi sẽ không bao giờ tháo bỏ", ông nói.

Ngoài ra, thiết kế này cũng gắn liền với dịch vụ quản gia 24/7 của khách sạn. Nếu khách hàng đang ngâm bồn và muốn gọi thêm dịch vụ, họ hoàn toàn có thể sử dụng.

khach san anh 2

Khách sạn truyền thống tại Nhật Bản vẫn giữ thiết kế điện thoại trong nhà vệ sinh. Ảnh: @onemileatatime.

Trên thực tế, một số khách sạn (chủ yếu ở phân khúc cao cấp) vẫn lắp điện thoại trong nhà vệ sinh, xuất phát từ chuẩn thiết kế cũ và yêu cầu vận hành.

Hiện nay, chi tiết này không còn phổ biến. Nhiều khách sạn mới đã loại bỏ hoàn toàn điện thoại trong nhà vệ sinh do sự bùng nổ của smartphone, lo ngại về vấn đề vệ sinh và xu hướng thiết kế tối giản, hiện đại.

Tuy nhiên, một số khách sạn lâu đời, khách sạn 5 sao truyền thống, đặc biệt tại Nhật Bản, vẫn giữ lại. Một số nơi khác thay thế bằng nút gọi khẩn cấp thay vì điện thoại bàn.

The Telegraph nhận định điện thoại trong nhà vệ sinh có thể vẫn tiếp tục tồn tại tại một số khách sạn xa xỉ nhất thế giới như một di sản của chuẩn dịch vụ cao cấp trong quá khứ.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

'Né' đủ chiêu trò lừa đảo đặt phòng dịp Tết

Đặt phòng khách sạn tưởng chừng là một việc đơn giản, nhưng nếu không cẩn trọng, bạn có thể mất hàng triệu đồng và rơi vào cảnh bơ vơ khi đặt chân đến nơi xa lạ.

46:2747 hôm qua

Quỹ phòng TA và OTA là gì mà khiến khách đến Phú Quốc 'nổi khùng'?

Du khách đặt phòng tại Phú Quốc được khách sạn báo "hết phòng", trong khi các ứng dụng trực tuyến hiển thị vẫn còn chỗ. Cách giải thích về "quỹ phòng" khiến khách hàng bức xúc.

11:24 5/1/2026

Phú Quốc cảnh báo rủi ro đặt phòng khách sạn

Trước những phản ánh về tình trạng đặt phòng qua ứng dụng nhưng khi đến lại không có phòng, UBND đặc khu Phú Quốc đã phát cảnh báo, khuyến nghị du khách chỉ sử dụng nền tảng đặt phòng uy tín.

09:36 1/1/2026

Đan Châu

